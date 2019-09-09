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2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2) - "Uzun yıllar eğitim sadece insan formatlama, tektipleştirme, dikte aracı olarak görüldü. Eğitimde yaptığımız reformların gayelerinden biri de bu sakat anlayışı tümüyle ortadan kaldırmaktır" - "Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistemi maalesef kuramadık. Hukukta, idari düzende, bürokrasi de olduğu gibi eğitimde de Batı'yı kopyalamayı tercih ettik" - "Açıkçası ne kendi kadim değerlerimizi ne Batı kültürünü öğrencilerimize layıkıyla aktarabildik. Sonuçta kendi değerlerine bigane kalan, aslını inkar eden, Batı kültürüne hayranlık duymanın ötesinde katkısı olmayan kayıp nesiller yetiştirdik" - "Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında da gözle görülür iyileştirmeler gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizin imkanları geliştikçe bunlardan öğretmenlerimizin de faydalanmasını temin edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun yıllar eğitim sadece insan formatlama, tektipleştirme, dikte aracı olarak görüldü. Eğitimde yaptığımız reformların gayelerinden biri de bu sakat anlayışı tümüyle ortadan kaldırmaktır." dedi.

Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde düzenlenen Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, ortaokullarda lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçmeli dersler havuzu oluşturduklarını anlattı.

İsteyen öğrencilerin Türkiye'deki tüm okullarda mukaddes kitap Kuran'ı Kerim'i ve Hz. Peygamber'in hayatını öğrenme imkanına kavuştuğunu belirten Erdoğan, okulların teknolojik alt yapısını baştan aşağı yenileyerek 432 bin 288 sınıfın tamamına etkileşimli tahta yerleştirdiklerini, 45 bin 653 çok fonksiyonlu yazıcının kurulumunu yaptıklarını, toplam 1,5 milyon tablet bilgisayarı liselerdeki öğrenci ve öğretmenler dağıttıklarını kaydetti.

Tüm bunları yaparken eğitimin temel direği olan öğretmenleri de asla ikinci plana atmadıklarını dile getiren Erdoğan, "Son 17 yılda 632 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bir ay önce yüreği kıpır kıpır, idealist 20 bin genç öğretmenimizi görevlerine başlatmanın gururunu yaşadık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 70-80 kişilik sınıflarda okuduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"2002 yılında İstanbul'da ilköğretimde derse özellikle başlarken her derslikte derslik başına 56 öğrenci düşüyordu. Açtığımız yeni dersliklerle bu sayıyı da 30 ve altına indirdik. Şu anda 22 kişilik sınıflarımız da var. Buraya ulaştık. Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayımız ilköğretimde 24'e, ortaöğretimde 20'ye, genel ortaöğretimde 21'e, mesleki ve teknik ortaöğretimde ise 19'a kadar geriledi. Kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında ve devamsızlık konusunda da önemli ilerlemeler kaydettik. Eğitim kurumlarımızı, spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlarla donatarak alt yapı problemlerini önemli ölçüde çözdük. Ayını şekilde öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında da gözle görülür iyileştirmeler gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizin imkanları geliştikçe bunlardan öğretmenlerimizin de faydalanmasını temin edeceğiz."

- "Eğitimde kalite artışına yoğunlaşmamız gerekiyor"

Bunların hepsinin çok değerli ve önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Asıl önemli işimiz, bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek ve zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Eğitimde niteliği yakalamanın günübirlik bir konu olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 'Alışkanlıklar değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur' diye malum biz söz var. Eğitimde cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistemi maalesef kuramadık. Hukukta, idari düzende, bürokrasi de olduğu gibi eğitimde de Batı'yı kopyalamayı tercih ettik. Açıkçası ne kendi kadim değerlerimizi ne Batı kültürünü öğrencilerimize layıkıyla aktarabildik. Sonuçta kendi değerlerine bigane kalan, aslını inkar eden, Batı kültürüne hayranlık duymanın ötesinde katkısı olmayan kayıp nesiller yetiştirdik." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim sisteminin daha çok ezbere dayalı ve sınav odaklı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sınavlardaki başarıya odaklı dar bir bakış açısı eğitim sistemimizin en büyük handikaplarından birisi oldu. Düşünmeye, soru sormaya, sorgulamaya, öğrencilerimizin sanat, spor, bilim, edebiyat gibi farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetmeye yeterince önem verilmedi. Uzun yıllar eğitim sadece insan formatlama, tektipleştirme, dikte aracı olarak görüldü. Eğitimde yaptığımız reformların gayelerinden biri de bu sakat anlayışı tümüyle ortadan kaldırmaktır."

Erdoğan, insana bir makine olarak değil, yaratılmışların en şereflisi sıfatıyla yaklaştıklarını, her insanın özel ve biricik olduğuna inandıklarını, çünkü Allah'ın yarattığı kullarının her birine ayrı ayrı kabiliyetler verdiğini söyledi.

(Sürecek)

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