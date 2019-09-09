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2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 09:19 | Son Güncelleme

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci uzun süren yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına başlamanın heyecanı ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğuyla sınıflarda yerlerini aldı.
Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk ders zili çaldı. Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyonu aşkın öğretmen ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ders başı yaptı. 17 Ocak 2020’ye kadar devam edecek birinci dönemde 18-22 Kasım tarihleri arasında ara tatil yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020’de başlayacak ve ikinci döneme ait ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Birçok velinin merak ettiği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek kursların başvuruları ise 19-23 Eylül’de yapılacak.

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