2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Tekirdağ’da törenle açıldı

Yeni eğitim ve öğretim yılı Tekirdağ’da da başladı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın katılımıyla Saray ilçesi Güngörmez Mahallesi İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

3 ay süren tatilin ardından Tekirdağ’da 430’u resmi 163’ü özel olmak üzere toplam 593 okulda 10 bin 864 öğretmen ve 177 bin 780 öğrenci yeni eğitim ve öğretim yılına başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılın için Güngörmez İlkokulu’nda yapılan törene Vali Aziz Yıldırım, Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, İl Milli Eğitim Ersan Ulusan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Daire Başkanı Murat Adalı, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak, Saray İlçe Emniyet Müdür V. Komiser Oğuz Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emrah Kaya, İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, muhtarlar, öğretmenler, öğrenci velilileri ve öğrenciler katıldı.

Okuldaki öğrencilerin heyecanına ortak olan Vali Yıldırım, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Vali Yıldırım, “Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Eğitim toplum yaşayışına yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayışlara deniliyor kısaca. Eğitim istenilen davranışı geliştirme sürecidir. Toplumsal hayatta uyulması gereken kurallar, davranışlar normal bir kişinin hayat boyu izleyeceği yol eğitimle sağlanmakta. Eğitimli bir toplumda suç oranları da hepimizin bildiği gibi düşmekte, insanlar hakkını kendi başına elde etmek yerine hukuka başvurmakta. Eğitimle insanımıza bayrak, vatan, dil, millet sevgisi aşılarız. Eğitim kültürümüzün korunmasını ve gelecek nesillere aktarmamızı sağlamakta. Gelişmiş toplumların en önemli özelliği iyi bir eğitim sistemine sahip olmalarıdır. Bir toplumun bilim ve teknolojideki başarısıyla eğitimdeki başarısı doğru orantılı olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bir milleti hür, bağımsız, şanlı bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe yoksulluğa düşürecek olan da eğitimin kalitesidir. Eğitimin bu sayısız faydasının ortaya çıkması siz okul idarecileri ve öğretmenlerimizin elindedir. Çocuklarımız sizlere emanet. Bu emanete sahip çıkacağınıza ve çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için elinizden gelen gayreti göstereceğinize eminim” diye konuştu.

Vali Yıldırım konuşmasının ardından eğitime katkılarından dolayı Türk Akımı Doğalgaz A.Ş. adına Proje Müdürü Erol Yazıcı ve Danışman Açelya Duman’a plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından 4/A sınıfı öğrencisi İlayda Çetin “Yeni ders yılı” adlı şiiri, 8/A sınıfı öğrencisi Kıvanç Öntan da “Dünyanın en zengin aklını gördüm” şiirini okudu.

Şiirlerin okunmasının ardından 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerini hoş geldiniz seremonisiyle çiçeklerle karşıladı. Sınıf öğretmeni Nilay Diner’in yönetiminde gerçekleştirilen minik öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterisi de izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Konuşmaların ve gösterilerin ardından Vali Yıldırım 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının ilk ders zilini çaldı. Vali Yıldırım ilk ders zilini çalmasının ardından sınıfları tek tek gezerek sınıfları inceleyip öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreni Vali Yıldırım ve protokol üyelerinin yeni yapılan Güngörmez Mahallesi ana sınıfı açılış kurdelesini kesmesiyle son buldu.