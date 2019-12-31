2019 ABD Kongresi İçin Zor Bir Yıl Oldu

Aralarında rekor sayıda kadınla etnik ve dini azınlık gruplarından üyelerin bulunduğu 435 milltvekili ve 100 Senatör, 2019 yılının ilk günlerinde yemin edip alkışlarla göreve başlasa da bu olumlu hava uzun sürmedi. Siyasi kutuplaşma yüzünden yıl boyunca açmaza giren Kongre, son aylarda da Başkan Donald Trump’ın azil sürecine odaklandı. Sürecin yoğunluğuna rağmen, Kongre 2019’un son günlerinde önemli yasalara imza atmayı başardı.

2019 yılı Kongre için böyle başladı. Daha doğrusu başlayamadı. Hükümetin yeni bir rekora imza atarak 35 gün kapalı kalması, Washington siyasetine yeni girenleri çok şaşırttı.

Demokrat Katie Porter, “Alışma dönemi olmadı. 3 Ocak’ta yemin ettik ve sadece birkaç saat sonra hükümetin açılması için oylama yapmaya başladık,” şeklinde konuşmuştu.

Ancak hükümet Ocak sonuna kadar kapalı kaldı. Ve bu yüzden, başkanın geleneksel Birliğin Durumu konuşması Şubat’a ertelendi.

Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın, Senato’daysa Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu bir sistemde bu sözlerin gerçekleşmesi çok zor.