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2019 ALES-1 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.04.2019 08:38 | Son Güncelleme

Akademik kariyer düşünenlerin veya yüksek lisans başvurusu yapmak isteyenlerin girmek zorunda olduğu ALES’in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) ilk sınavının başvuru tarihleri geçtiğimiz Mart ayında sona erdi. Geç başvuru tarihini de kaçıran adaylar şimdi bir sonraki ALES sınav tarihini öğrenmeye çalışıyor.

2019 ALES-1 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2018 yılı öncesinde ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere senede iki kez yapılan ALES, geçtiğimiz yıl itibarıyla senede 3 kez yapılmaya başlandı. ALES 2 olarak adlandırılan bu ara sınavın başvuruları için öncelikle ilkbahar dönemi ALES sınavının yapılması ve sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde açıklanan takvime göre;

-ALES 2 – 22 Eylül 2019

-ALES Sonbahar – 17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca başvuru tarihlerini kaçırmayan adaylar da ALES İlkbahar sınavına;

-5 Mayıs 2019 tarihinde girecek.

ALES sınav giriş yerleri sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ!

ALES Başvuru Tarihleri Nedir?

Başlangıçta da belirttiğimiz gibi ALES İlkbahar’ın başvuru tarihi geçtiğimiz Mart ayında sona erdi. Sınav önümüzdeki Mayıs ayının 5. Günü gerçekleştirilecek. ALES 2 başvuru tarihleri ise ÖSYM sınav takviminde;

-9 Temmuz – 17 Temmuz olarak bildirilmiş.

Bu başvuru tarihlerini kaçıran adaylar sınav ücretini daha fazla yatırmak kaydıyla;

-31 Temmuz’daki geç başvuru gününden yararlanabilirler.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takviminde aktarıldığına göre ALES Sonbahar sınav başvuru tarihleri;

-17 Eylül – 25 Eylül olarak açıklanmış.

ALES 2’de olduğu gibi bu tarihleri kaçıran adaylar;

-17 Kasım’daki geç başvuru tarihinde kayıt yaptırarak sınava dahil olabilirler.

ALES’e Dair Bilgiler

ALES, lisansüstü eğitime girişte ve akademik atamalarda istenen bir sınavdır. Sayısal ve sözel olmak üzere iki kategoriden oluşan sınavda, her iki branştan 50’şer soru olmak üzere toplam 100 soru yer almaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 2019 yılında gerçekleştirilecek olan ALES sınavlarının saati ÖSYM tarafından 10:15 olarak bildirilmiştir ancak adayların olası bir değişikliğe karşı sınav tarihinden önce bu bilgiyi teyit ettirmeleri gerekebilir.

ALES sınav puanı önceki yıllarda yalnızca 3 yıl süreyle geçerliydi. Birkaç yıl önce bu süre 5 yıla çıkarıldı. Bu süre zarfında aday ilgili başvurularda mevcut ALES puanını kullanabilir. Aday puanından memnun değilse harcı yatırmak suretiyle yeniden sınava giriş yapabilir. Tekrar sınava girmesi halinde adayın en yüksek puanı aldığı sınav değil en yakın tarihte girdiği sınavın puanı geçerli sayılır.
ALES sınav soruları adayın mezun olduğu lisans programına göre değil, farklı alanlardan gelen mezunların cevaplayabileceği nitelikte hazırlanır.

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