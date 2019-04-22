2019 ALES-1 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?

LGS sınavıyla ilgili bilmeniz gereken her şey...

LGS sınavıyla ilgili bilmeniz gereken her şey...

ALES Başvuru Tarihleri Nedir? Başlangıçta da belirttiğimiz gibi ALES İlkbahar’ın başvuru tarihi geçtiğimiz Mart ayında sona erdi. Sınav önümüzdeki Mayıs ayının 5. Günü gerçekleştirilecek. ALES 2 başvuru tarihleri ise ÖSYM sınav takviminde;

2018 yılı öncesinde ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere senede iki kez yapılan ALES, geçtiğimiz yıl itibarıyla senede 3 kez yapılmaya başlandı. ALES 2 olarak adlandırılan bu ara sınavın başvuruları için öncelikle ilkbahar dönemi ALES sınavının yapılması ve sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde açıklanan takvime göre;

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takviminde aktarıldığına göre ALES Sonbahar sınav başvuru tarihleri;

-17 Eylül – 25 Eylül olarak açıklanmış.

ALES 2’de olduğu gibi bu tarihleri kaçıran adaylar;

-17 Kasım’daki geç başvuru tarihinde kayıt yaptırarak sınava dahil olabilirler.

ALES’e Dair Bilgiler



ALES, lisansüstü eğitime girişte ve akademik atamalarda istenen bir sınavdır. Sayısal ve sözel olmak üzere iki kategoriden oluşan sınavda, her iki branştan 50’şer soru olmak üzere toplam 100 soru yer almaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 2019 yılında gerçekleştirilecek olan ALES sınavlarının saati ÖSYM tarafından 10:15 olarak bildirilmiştir ancak adayların olası bir değişikliğe karşı sınav tarihinden önce bu bilgiyi teyit ettirmeleri gerekebilir.

ALES sınav puanı önceki yıllarda yalnızca 3 yıl süreyle geçerliydi. Birkaç yıl önce bu süre 5 yıla çıkarıldı. Bu süre zarfında aday ilgili başvurularda mevcut ALES puanını kullanabilir. Aday puanından memnun değilse harcı yatırmak suretiyle yeniden sınava giriş yapabilir. Tekrar sınava girmesi halinde adayın en yüksek puanı aldığı sınav değil en yakın tarihte girdiği sınavın puanı geçerli sayılır.

ALES sınav soruları adayın mezun olduğu lisans programına göre değil, farklı alanlardan gelen mezunların cevaplayabileceği nitelikte hazırlanır.

