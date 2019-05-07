ÖSYM’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 ALES Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı.

05 Mayıs tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u daha önce yayımlanmıştı. Sınava başvuran adayların, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ulaşımı ise bugün öğlen saatlerinde sağlandı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Erişim 10 gün süreyle devam edecek.

Telif hakkı ÖSYM’ye ait olan soruların erişimi 10 gün süreyle devam edecek.

ÖSYM’nin haftalar öncesinden yayımladığı takvime göre, ALES sonuçları 30 Mayıs tarihinde açıklanacak.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti