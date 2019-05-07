HABER

2019 ALES Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

ÖSYM’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 ALES Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı.05 Mayıs tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u daha önce yayımlanmıştı.

ÖSYM’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 ALES Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı.
05 Mayıs tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u daha önce yayımlanmıştı. Sınava başvuran adayların, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ulaşımı ise bugün öğlen saatlerinde sağlandı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Erişim 10 gün süreyle devam edecek.
Telif hakkı ÖSYM’ye ait olan soruların erişimi 10 gün süreyle devam edecek.
ÖSYM’nin haftalar öncesinden yayımladığı takvime göre, ALES sonuçları 30 Mayıs tarihinde açıklanacak.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Artık 'kesik minare' değilArtık 'kesik minare' değil
GÜNCELLEME - Hatay'da otomobil arazöze çarptı: 2 ölüGÜNCELLEME - Hatay'da otomobil arazöze çarptı: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.