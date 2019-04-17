KÖLN (AA) - Almanya'da her yıl alkol ve sigara bağımlılığından dolayı ortalama 74 bin kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Almanya Bağımlılık Merkezince (DHS) bugün açıklanan 2019 Almanya Bağımlılık Raporu'nda, kumar ve şans oyunlarının yanı sıra internet bağımlılığındaki artış oranı, "korkunç" olarak nitelendirildi.
DHS yetkilisi Christina Rummel, düzenlediği basın toplantısında, "Almanya’nın alkol problemi var." dedi.
Almanya'nın alkol ve sigara tüketiminde zirvede olduğunu; alkol ve sigara reklamlarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini savunan Rummel, "Alkol ve sigara bağımlılığının sebep olduğu hastalıklar sonucu Almanya’da ortalama her yıl 74 bin insan ölüyor. Geçen yıl hastane kayıtlarına göre yaşları 10 ila 20 arasında alkol komasına giren gençlerin sayısı 21 bin 721 olarak açıklandı. Bu bağımlılığın sebep olduğu psikolojik davranış bozukluğu vakaları ise 314 bin 211 olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.
Rummel, 18 yaşın altındaki gençler için kesin alkol yasağı talebinde bulunarak sigara ve alkol fiyat artışlarının tüketimi de azaltabileceğine dikkati çekti.
Almanya'da 2017 yılındaki kumar piyasasının 46,3 milyar avro olduğunu kaydeden Rummel, bu rakamın, bir önceki yıla oranla yüzde 2,5'luk artış anlamına geldiğini söyledi.
Rummel, yapılan araştırmaların, şans oyunu makinalarının kumar alışkanlığı yaptığını ispatladığını vurgulayarak, ülkedeki alkol ve sigara bağımlılığının yanı sıra uyku ve sakinleştirici haplar, kumar, uyuşturucu madde ve internet bağımlılığı konusunda ciddi problemler yaşandığına dikkati çekti.
Söz konusu bağımlılıklara karşı zaman kaybetmeden önlem alınması gerektiğine işaret eden Rummel, politikacılara tedbir almaya yönelik kanuni düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeleri çağrısında bulundu.
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