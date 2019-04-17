KÖLN (AA) - Almanya'da her yıl alkol ve sigara bağımlılığından dolayı ortalama 74 bin kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Almanya Bağımlılık Merkezince (DHS) bugün açıklanan 2019 Almanya Bağımlılık Raporu'nda, kumar ve şans oyunlarının yanı sıra internet bağımlılığındaki artış oranı, "korkunç" olarak nitelendirildi.

DHS yetkilisi Christina Rummel, düzenlediği basın toplantısında, "Almanya’nın alkol problemi var." dedi.

Almanya'nın alkol ve sigara tüketiminde zirvede olduğunu; alkol ve sigara reklamlarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini savunan Rummel, "Alkol ve sigara bağımlılığının sebep olduğu hastalıklar sonucu Almanya’da ortalama her yıl 74 bin insan ölüyor. Geçen yıl hastane kayıtlarına göre yaşları 10 ila 20 arasında alkol komasına giren gençlerin sayısı 21 bin 721 olarak açıklandı. Bu bağımlılığın sebep olduğu psikolojik davranış bozukluğu vakaları ise 314 bin 211 olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

Rummel, 18 yaşın altındaki gençler için kesin alkol yasağı talebinde bulunarak sigara ve alkol fiyat artışlarının tüketimi de azaltabileceğine dikkati çekti.