2019 astroloji takvimi! Bu tarihlere dikkat

OCAK
KOÇ
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-17-18-21-22-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-19-20-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 21-22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16
Yeniay : 12-13-14
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 25-26-27
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 5-6-10-11-15-16-19-20-23-24
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-9-21-22-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 23-24
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18
Yeniay : 14-15-16-17
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-27-28-29
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 7-8-9-13-14-17-18-21-22-25-26
Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-23-24-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 25-26
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20
Yeniay : 17-18-19
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 2-3-4-29-30-31
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-10-11-15-16-19-20-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 1-27-28
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22
Yeniay : 19-20-21
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 4-5-6-7
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-13-14-17-18-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-9-15-16-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 3-30-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24
Yeniay : 21-22-23
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 7-8-9
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-15-16-19-20-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-17-18-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 5-6
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26
Yeniay : 23-24-25
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 9-10-11-12
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-17-18-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-19-20
Aşkta En Şanslı Günler : 7-8-9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-27-28
Yeniay : 25-26-27
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 12-13-14
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-19-20-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-9-15-16-21-22
Aşkta En Şanslı Günler : 10-11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30-31
Yeniay : 1-2-27-28-29
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 14-15-16-17
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 10-11-17-18-23-24
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6
Yeniay : 2-3-4-29-30-31
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 17-18-19
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 13-14-19-20-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8-9
Yeniay : 4-5-6-7
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 19-20-21
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-17-18-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-15-16-21-22-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 17-18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11
Yeniay : 7-8-9
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 21-22-23
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
OCAK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-19-20-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 3-17-18-23-24-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 19-20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14
Yeniay : 9-10-11-12
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 23-24-25
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ŞUBAT
KOÇ
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-16-22-28
Aşkta En Şanslı Günler : 18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12
Yeniay : 8-9-10-11
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 21-22-23
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-20-28
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14
Yeniay : 11-12-13
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 23-24-25
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-22
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16
Yeniay : 13-14-15
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 26-27-28
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-12-16-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-22-28
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18
Yeniay : 15-16-17
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-3-28
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 9-10-14-18-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 26-27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20
Yeniay : 17-18-19
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 3-4-5-6
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-11-12-16-20-24-25-28
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-28
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22
Yeniay : 19-20-21
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 6-7-8
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-14-18-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-16-28
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25
Yeniay : 21-22-23
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 8-9-10-11
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-16-20-24-25-28
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27
Yeniay : 23-24-25
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 11-12-13
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-18-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-20
Aşkta En Şanslı Günler : 9-10
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-28
Yeniay : 26-27-28
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 13-14-15
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-20-24-25-28
Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-22
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5
Yeniay : 1-2-3-28
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 15-16-17
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7
Yeniay : 3-4-5-6
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 17-18-19
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-24-25-28
Zayıf Enerjili Günler : 14-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10
Yeniay : 6-7-8
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 19-20-21
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
MART
KOÇ
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-17-18-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-15-16-21-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 17-18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11
Yeniay : 7-8-9-10
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 21-22-23
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-10-11-15-16-19-20-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-17-18-23-24-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 19-20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14
Yeniay : 10-11-12
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 23-24-25
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-17-18-21-22-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-19-20-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 21-22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16
Yeniay : 12-13-14
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 25-26-27
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 6-7-10-11-15-16-19-20-23-24
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-21-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 23-24
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18
Yeniay : 14-15-16-17
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-27-28-29-30
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 8-9-13-14-17-18-21-22-25-26
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-23-24-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 25-26
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20
Yeniay : 17-18-19
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 2-3-4-5-30-31
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-10-11-15-16-19-20-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-28-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22
Yeniay : 19-20-21
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 5-6-7
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-4-13-14-17-18-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-15-16-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 3-4-30-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24
Yeniay : 21-22-23
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 7-8-9-10
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-15-16-19-20-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-17-18-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26
Yeniay : 23-24-25
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 10-11-12
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-17-18-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-19-20
Aşkta En Şanslı Günler : 8-9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-28-29
Yeniay : 25-26-27
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 12-13-14
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-10-11-19-20-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 8-9-15-16-21-22
Aşkta En Şanslı Günler : 10-11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-4-30-31
Yeniay : 1-2-27-28-29-30
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 14-15-16-17
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 10-11-17-18-23-24
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7
Yeniay : 2-3-4-5-30-31
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 17-18-19
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
MART Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-10-11-15-16-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 13-14-19-20-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 8-9
Yeniay : 5-6-7
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 19-20-21
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
NİSAN
KOÇ
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-13-14-22-23-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8
Yeniay : 4-5-6
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 17-18-19
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 13-14-20-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10
Yeniay : 6-7-8
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 19-20-21
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-13-14-18-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-16-22-23-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12
Yeniay : 9-10-11
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 21-22-23-24
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-20-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14
Yeniay : 11-12-13
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 24-25-26
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-13-14-18-22-23
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-20-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 22-23
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16
Yeniay : 13-14-15
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-26-27-28-29
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 7-8-11-12-16-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-10-22-23-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18
Yeniay : 15-16-17
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-3-4-29-30
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 9-10-13-14-18-22-23-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 27-28
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20
Yeniay : 17-18-19
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 4-5-6
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-12-16-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-13-14-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 2-3-29-30
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23
Yeniay : 19-20-21
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 6-7-8
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-13-14-18-22-23-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-10-16-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25
Yeniay : 21-22-23-24
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 9-10-11
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-16-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18
Aşkta En Şanslı Günler : 7-8
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 27-28
Yeniay : 24-25-26
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 11-12-13
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-18-22-23-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-13-14-20
Aşkta En Şanslı Günler : 9-10
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-29-30
Yeniay : 1-26-27-28-29
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 13-14-15
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-22-23
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5
Yeniay : 1-2-3-4-29-30
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 15-16-17
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
MAYIS
KOÇ
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-19-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 9-15-16-21-22
Aşkta En Şanslı Günler : 11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5-31
Yeniay : 1-2-3-28-29-30-31
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 14-15-16-17
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-21-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 11-17-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 13
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7
Yeniay : 3-4-5-6-31
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 17-18-19
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 13-19-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9
Yeniay : 6-7-8
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 19-20-21
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-17-18-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-15-16-21-22-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 17-18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11
Yeniay : 8-9-10
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 21-22-23
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-19-20-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-17-18-24-25-31
Aşkta En Şanslı Günler : 19-20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13
Yeniay : 10-11-12
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 23-24-25-26
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-17-18-21-22-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-19-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 21-22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16
Yeniay : 12-13-14
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 26-27-28
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-15-16-19-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-21-22-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18
Yeniay : 14-15-16-17
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-3-28-29-30-31
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 9-13-17-18-21-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-24-25-31
Aşkta En Şanslı Günler : 26-27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20
Yeniay : 17-18-19
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 3-4-5-6-31
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-15-16-19-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 2-3-29-30
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22
Yeniay : 19-20-21
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 6-7-8
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-13-17-18-21-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-15-16-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25
Yeniay : 21-22-23
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 8-9-10
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-15-16-19-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-17-18-31
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27
Yeniay : 23-24-25-26
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 10-11-12
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-17-18-21-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-19-20
Aşkta En Şanslı Günler : 9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-29-30
Yeniay : 26-27-28
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 12-13-14
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
HAZİRAN
KOÇ
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-16-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-11-12-18-19
Aşkta En Şanslı Günler : 7-8
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-28-29
Yeniay : 25-26-27
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 11-12-13
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-9-10-18-19-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-13-14-20-21
Aşkta En Şanslı Günler : 9-10
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30
Yeniay : 1-2-27-28-29
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 13-14-15
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-23-24
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6
Yeniay : 2-3-4-30
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 15-16-17
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-9-10-13-14-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-19-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8
Yeniay : 4-5-6
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 17-18-19-20
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-16-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 1-13-14-20-21-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10
Yeniay : 6-7-8-9
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 20-21-22
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-9-10-13-14-18-19-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-16-23-24-30
Aşkta En Şanslı Günler : 18-19
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12
Yeniay : 9-10-11
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 22-23-24-25
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-16-20-21-30
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-18-19-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 20-21
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14
Yeniay : 11-12-13
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 25-26-27
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 5-6-9-10-13-14-18-19-23-24
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-20-21-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 23-24
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16
Yeniay : 13-14-15
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-27-28-29
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 7-8-11-12-16-20-21-25-26
Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-23-24-30
Aşkta En Şanslı Günler : 25-26
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19
Yeniay : 15-16-17
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 2-3-4-30
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-9-10-13-14-18-19-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-11-12-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 1-28-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21
Yeniay : 17-18-19-20
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 4-5-6
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-11-12-16-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-13-14-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 3-30
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24
Yeniay : 20-21-22
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 6-7-8-9
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-13-14-18-19-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-16-30
Aşkta En Şanslı Günler : 5-6
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26
Yeniay : 22-23-24-25
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 9-10-11
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TEMMUZ
KOÇ
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-13-14-18-19-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-8-9-15-16-30
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26
Yeniay : 22-23-24-25
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 8-9-10
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-15-16-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-18-19
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-27-28
Yeniay : 25-26-27
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 10-11-12
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-18-19-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-20-21
Aşkta En Şanslı Günler : 8-9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-30
Yeniay : 1-2-27-28-29
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 12-13-14-15
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 8-9-15-16-23-24
Aşkta En Şanslı Günler : 11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5
Yeniay : 2-3-4-29-30-31
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 15-16-17
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-13-14-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 11-18-19-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7
Yeniay : 4-5-6-31
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 17-18-19-20
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 1-13-14-20-21-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 8-9
Yeniay : 6-7-8
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 20-21-22
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-13-14-18-19-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-15-16-23-24-30
Aşkta En Şanslı Günler : 18-19
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11
Yeniay : 8-9-10
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 22-23-24-25
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-20-21-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-19-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 20-21
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14
Yeniay : 10-11-12
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 25-26-27
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-8-9-13-14-18-19-23-24
Zayıf Enerjili Günler : 1-6-7-20-21-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 23-24
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16
Yeniay : 12-13-14-15
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-27-28-29
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-15-16-20-21-25-26
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-8-9-23-24-30
Aşkta En Şanslı Günler : 25-26
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19
Yeniay : 15-16-17
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 2-3-4-29-30-31
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-8-9-13-14-18-19-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 1-27-28
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21
Yeniay : 17-18-19-20
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 4-5-6-31
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-15-16-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 1-6-7-13-14-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 2-3-30
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24
Yeniay : 20-21-22
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 6-7-8
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AĞUSTOS
KOÇ
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-9-10-14-15-19-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 5-11-12-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-28-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22
Yeniay : 18-19-20-21
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 4-5-6
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-11-12-16-17-21-22-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-14-15-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 3-30-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25
Yeniay : 21-22-23
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 6-7-8
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-14-15-19-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-16-17-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 5
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27
Yeniay : 23-24-25
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 8-9-10-11
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-16-17-21-22-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-11-12-19-20
Aşkta En Şanslı Günler : 7-8
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 28-29
Yeniay : 26-27-28
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 11-12-13
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-19-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-14-15-21-22
Aşkta En Şanslı Günler : 9-10
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30-31
Yeniay : 1-2-28-29-30
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 13-14-15-16
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-21-22-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-17-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5
Yeniay : 2-3-4-30-31
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 16-17-18
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-14-15-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-19-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 14-15
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8
Yeniay : 4-5-6
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 18-19-20-21
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-17-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-14-15-21-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 16-17
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10
Yeniay : 6-7-8
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 21-22-23
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-14-15-19-20-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-16-17-24-25-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 19-20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12
Yeniay : 8-9-10-11
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 23-24-25
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-16-17-21-22-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-19-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 21-22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14-15
Yeniay : 11-12-13
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 26-27-28
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 5-9-10-14-15-19-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-21-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16-17
Yeniay : 13-14-15-16
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-28-29-30
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 7-8-11-12-16-17-21-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-24-25-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 26-27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20
Yeniay : 16-17-18
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 2-3-4-30-31
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
EYLÜL
KOÇ
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 5-6-10-11-15-16-20-21-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-22-23-29
Aşkta En Şanslı Günler : 25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19
Yeniay : 15-16-17
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 8-9-13-14-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-25
Aşkta En Şanslı Günler : 27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21
Yeniay : 17-18-19
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 3-4-5-30
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-10-11-15-16-20-21-25-29
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23
Yeniay : 19-20-21-22
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 5-6-7
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-4-13-14-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-15-16-29
Aşkta En Şanslı Günler : 3-4
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25
Yeniay : 22-23-24
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 7-8-9-10
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-15-16-20-21-25-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-18-19
Aşkta En Şanslı Günler : 5-6
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 27
Yeniay : 24-25-26
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 10-11-12
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-20-21
Aşkta En Şanslı Günler : 8-9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-29
Yeniay : 26-27-28
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 12-13-14-15
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-10-11-20-21-25-29
Zayıf Enerjili Günler : 8-9-15-16-22-23
Aşkta En Şanslı Günler : 10-11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-4
Yeniay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 15-16-17
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 10-11-18-19-25
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6
Yeniay : 3-4-5-30
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 17-18-19
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-10-11-15-16-25-29
Zayıf Enerjili Günler : 13-14-20-21-27
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 8-9
Yeniay : 5-6-7
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 19-20-21-22
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-18-19-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-15-16-22-23-29
Aşkta En Şanslı Günler : 18-19
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11
Yeniay : 7-8-9-10
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 22-23-24
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-10-11-15-16-20-21-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-18-19-25
Aşkta En Şanslı Günler : 20-21
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14
Yeniay : 10-11-12
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 24-25-26
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-18-19-22-23
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-20-21-27
Aşkta En Şanslı Günler : 22-23
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16
Yeniay : 12-13-14-15
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 26-27-28
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
EKİM
KOÇ
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-12-13-17-18-22-23-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 22-23
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16
Yeniay : 12-13-14
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 25-26-27
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 5-6-10-11-15-16-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-22-23-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18
Yeniay : 14-15-16-17
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-27-28-29-30
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 7-8-12-13-17-18-22-23-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-24-25-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 26-27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20
Yeniay : 17-18-19
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 2-3-4-30-31
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-10-11-15-16-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-12-13-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-28-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23
Yeniay : 19-20-21
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 4-5-6-7
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-12-13-17-18-22-23-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-15-16-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 3-30-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25
Yeniay : 21-22-23
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 7-8-9
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-15-16-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-17-18-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 5-6
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27
Yeniay : 23-24-25
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 9-10-11-12
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-17-18-22-23-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-12-13-20
Aşkta En Şanslı Günler : 7-8
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-28-29
Yeniay : 25-26-27
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 12-13-14
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-15-16-22-23
Aşkta En Şanslı Günler : 10-11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30-31
Yeniay : 1-2-27-28-29-30
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 114-15-16-17
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-12-13-22-23-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 10-11-17-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 12-13
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6
Yeniay : 2-3-4-30-31
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 17-18-19
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 12-13-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8
Yeniay : 4-5-6-7
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 19-20-21
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-12-13-17-18-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-15-16-22-23-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 17-18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11
Yeniay : 7-8-9
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 21-22-23
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
EKİM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-20-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-17-18-24-25-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 12-13
Yeniay : 9-10-11-12
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 23-24-25
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KASIM
KOÇ
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-19-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-16-17-22-23-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 18-19
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12
Yeniay : 8-9-10-11
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 22-23-24
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-17-20-21-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-19-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 20-21
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14
Yeniay : 11-12-13
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 24-25-26
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-19-22-23
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-20-21-27
Aşkta En Şanslı Günler : 22-23
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16-17
Yeniay : 13-14-15
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-26-27-28
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-12-16-17-20-21-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-22-23-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19
Yeniay : 15-16-17-18
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 9-10-14-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21
Yeniay : 18-19-20
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 3-4-5-6-30
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-11-12-16-17-20-21-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-29-30
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23
Yeniay : 20-21-22
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 6-7-8
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-14-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-16-17-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25
Yeniay : 22-23-24
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 8-9-10-11
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-16-17-20-21-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18-19
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 27
Yeniay : 24-25-26
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 11-12-13
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-20-21
Aşkta En Şanslı Günler : 9-10
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-29-30
Yeniay : 1-26-27-28
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 13-14-15
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-20-21-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-17-22-23
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5
Yeniay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 15-16-17-18
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-19-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7
Yeniay : 3-4-5-6-30
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 18-19-20
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
KASIM Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-17-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 14-20-21-27
Aşkta En Şanslı Günler : 16-17
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10
Yeniay : 6-7-8
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 20-21-22
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ARALIK
KOÇ
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-15-16-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 13-14-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9
Yeniay : 5-6-7-8
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 19-20-21
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BOĞA
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-14-18-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-15-16-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12
Yeniay : 8-9-10
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 21-22-23
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
İKİZLER
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-15-16-20-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-24-25-31
Aşkta En Şanslı Günler : 20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14
Yeniay : 10-11-12-13
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 23-24-25-26
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YENGEÇ
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-14-18-22-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16
Yeniay : 13-14-15
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 26-27-28
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
ASLAN
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-12-15-16-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18
Yeniay : 15-16-17
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BAŞAK
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 9-13-14-18-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25-31
Aşkta En Şanslı Günler : 26-27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20
Yeniay : 17-18-19
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 3-4-5-30-31
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
TERAZİ
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-11-12-15-16-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-28-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22
Yeniay : 19-20-21
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 5-6-7-8
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
AKREP
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-13-14-18-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-15-16-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25
Yeniay : 21-22-23
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 8-9-10
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
YAY
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-15-16-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18-31
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27
Yeniay : 23-24-25-26
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 10-11-12-13
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
OĞLAK
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-18-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-20
Aşkta En Şanslı Günler : 9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-28-29
Yeniay : 26-27-28
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 13-14-15
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
KOVA
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 9-15-16-22
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5-31
Yeniay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 15-16-17
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
BALIK
ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz
Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-14-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7
Yeniay : 3-4-5-30-31
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)
Dolunay : 17-18-19
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)
Okuyucu Yorumları 0 yorum