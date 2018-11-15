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2019 astroloji takvimi! Bu tarihlere dikkat

Astroloji Danışmanı iremSU Astroloji Danışmanı iremSU
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 15.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

Mynet Astroloji Danışmanı İremsu 2019 yılında burçların parada ve aşkta en şanslı günlerini, pozitif ve zayıf günlerini analiz etti. Bakın hangi ayda şanslı, hangi ayda enerjiniz düşük olacak?

2019 astroloji takvimi! Bu tarihlere dikkat

OCAK

KOÇ

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-17-18-21-22-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-19-20-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 21-22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16

Yeniay : 12-13-14
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 5-6-10-11-15-16-19-20-23-24
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-9-21-22-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 23-24
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18

Yeniay : 14-15-16-17
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-27-28-29
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 7-8-9-13-14-17-18-21-22-25-26
Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-23-24-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 25-26
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20

Yeniay : 17-18-19
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 2-3-4-29-30-31
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-10-11-15-16-19-20-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 1-27-28
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22

Yeniay : 19-20-21
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 4-5-6-7
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-13-14-17-18-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-9-15-16-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 3-30-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24

Yeniay : 21-22-23
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 7-8-9
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-15-16-19-20-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-17-18-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 5-6
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26

Yeniay : 23-24-25
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 9-10-11-12
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-17-18-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-19-20
Aşkta En Şanslı Günler : 7-8-9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-27-28

Yeniay : 25-26-27
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 12-13-14
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-19-20-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-9-15-16-21-22
Aşkta En Şanslı Günler : 10-11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30-31

Yeniay : 1-2-27-28-29
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 14-15-16-17
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 10-11-17-18-23-24
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6

Yeniay : 2-3-4-29-30-31
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 13-14-19-20-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8-9

Yeniay : 4-5-6-7
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-17-18-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-15-16-21-22-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 17-18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11

Yeniay : 7-8-9
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-19-20-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 3-17-18-23-24-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 19-20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14

Yeniay : 9-10-11-12
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ŞUBAT

KOÇ

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-16-22-28
Aşkta En Şanslı Günler : 18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12

Yeniay : 8-9-10-11
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-20-28
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14

Yeniay : 11-12-13
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-22
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16

Yeniay : 13-14-15
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 26-27-28
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-12-16-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-22-28
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18

Yeniay : 15-16-17
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-3-28
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 9-10-14-18-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 26-27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20

Yeniay : 17-18-19
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 3-4-5-6
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-11-12-16-20-24-25-28
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-28
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22

Yeniay : 19-20-21
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-14-18-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-16-28
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25

Yeniay : 21-22-23
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 8-9-10-11
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-16-20-24-25-28
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27

Yeniay : 23-24-25
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 11-12-13
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-18-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-20
Aşkta En Şanslı Günler : 9-10
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-28

Yeniay : 26-27-28
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-20-24-25-28
Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-22
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5

Yeniay : 1-2-3-28
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 15-16-17
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7

Yeniay : 3-4-5-6
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-24-25-28
Zayıf Enerjili Günler : 14-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10

Yeniay : 6-7-8
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

MART

KOÇ

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-17-18-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-15-16-21-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 17-18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11

Yeniay : 7-8-9-10
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-10-11-15-16-19-20-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-17-18-23-24-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 19-20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14

Yeniay : 10-11-12
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-17-18-21-22-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-19-20-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 21-22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16

Yeniay : 12-13-14
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 6-7-10-11-15-16-19-20-23-24
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-21-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 23-24
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18

Yeniay : 14-15-16-17
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-27-28-29-30
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 8-9-13-14-17-18-21-22-25-26
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-23-24-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 25-26
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20

Yeniay : 17-18-19
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 2-3-4-5-30-31
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-10-11-15-16-19-20-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-28-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22

Yeniay : 19-20-21
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 5-6-7
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-13-14-17-18-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-15-16-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 3-4-30-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24

Yeniay : 21-22-23
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 7-8-9-10
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-15-16-19-20-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-17-18-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26

Yeniay : 23-24-25
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 10-11-12
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-17-18-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-19-20
Aşkta En Şanslı Günler : 8-9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-28-29

Yeniay : 25-26-27
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 12-13-14
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-10-11-19-20-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 8-9-15-16-21-22
Aşkta En Şanslı Günler : 10-11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-4-30-31

Yeniay : 1-2-27-28-29-30
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 14-15-16-17
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-21-22-25-26-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 10-11-17-18-23-24
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7

Yeniay : 2-3-4-5-30-31
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-10-11-15-16-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 13-14-19-20-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 8-9

Yeniay : 5-6-7
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

NİSAN

KOÇ

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-13-14-22-23-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8

Yeniay : 4-5-6
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 13-14-20-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10

Yeniay : 6-7-8
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-13-14-18-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-16-22-23-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12

Yeniay : 9-10-11
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23-24
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-20-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14

Yeniay : 11-12-13
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 24-25-26
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-13-14-18-22-23
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-20-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 22-23
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16

Yeniay : 13-14-15
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-26-27-28-29
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 7-8-11-12-16-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-10-22-23-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18

Yeniay : 15-16-17
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-3-4-29-30
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 9-10-13-14-18-22-23-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 27-28
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20

Yeniay : 17-18-19
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 4-5-6
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-12-16-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-13-14-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 2-3-29-30
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23

Yeniay : 19-20-21
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-13-14-18-22-23-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-10-16-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25

Yeniay : 21-22-23-24
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 9-10-11
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-16-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18
Aşkta En Şanslı Günler : 7-8
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 27-28

Yeniay : 24-25-26
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 11-12-13
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-18-22-23-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-13-14-20
Aşkta En Şanslı Günler : 9-10
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-29-30

Yeniay : 1-26-27-28-29
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-22-23
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5

Yeniay : 1-2-3-4-29-30
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 15-16-17
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

MAYIS

KOÇ

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-19-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 9-15-16-21-22
Aşkta En Şanslı Günler : 11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5-31

Yeniay : 1-2-3-28-29-30-31
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 14-15-16-17
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-21-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 11-17-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 13
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7

Yeniay : 3-4-5-6-31
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 13-19-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9

Yeniay : 6-7-8
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-17-18-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-15-16-21-22-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 17-18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11

Yeniay : 8-9-10
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-19-20-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-17-18-24-25-31
Aşkta En Şanslı Günler : 19-20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13

Yeniay : 10-11-12
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25-26
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-17-18-21-22-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-19-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 21-22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16

Yeniay : 12-13-14
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 26-27-28
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-15-16-19-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-21-22-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18

Yeniay : 14-15-16-17
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-3-28-29-30-31
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 9-13-17-18-21-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-24-25-31
Aşkta En Şanslı Günler : 26-27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20

Yeniay : 17-18-19
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 3-4-5-6-31
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-15-16-19-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 2-3-29-30
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22

Yeniay : 19-20-21
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-13-17-18-21-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-15-16-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25

Yeniay : 21-22-23
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 8-9-10
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-15-16-19-20-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-17-18-31
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27

Yeniay : 23-24-25-26
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 10-11-12
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-17-18-21-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-19-20
Aşkta En Şanslı Günler : 9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-29-30

Yeniay : 26-27-28
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 12-13-14
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

HAZİRAN

KOÇ

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-16-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-11-12-18-19
Aşkta En Şanslı Günler : 7-8
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-28-29

Yeniay : 25-26-27
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 11-12-13
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-9-10-18-19-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-13-14-20-21
Aşkta En Şanslı Günler : 9-10
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30

Yeniay : 1-2-27-28-29
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-23-24
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6

Yeniay : 2-3-4-30
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 15-16-17
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-9-10-13-14-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-19-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8

Yeniay : 4-5-6
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19-20
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-16-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 1-13-14-20-21-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10

Yeniay : 6-7-8-9
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 20-21-22
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-9-10-13-14-18-19-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-16-23-24-30
Aşkta En Şanslı Günler : 18-19
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12

Yeniay : 9-10-11
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 22-23-24-25
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-16-20-21-30
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-18-19-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 20-21
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14

Yeniay : 11-12-13
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 5-6-9-10-13-14-18-19-23-24
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-20-21-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 23-24
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16

Yeniay : 13-14-15
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-27-28-29
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 7-8-11-12-16-20-21-25-26
Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-23-24-30
Aşkta En Şanslı Günler : 25-26
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19

Yeniay : 15-16-17
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 2-3-4-30
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-9-10-13-14-18-19-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-11-12-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 1-28-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21

Yeniay : 17-18-19-20
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 4-5-6
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-11-12-16-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-13-14-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 3-30
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24

Yeniay : 20-21-22
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8-9
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-13-14-18-19-23-24-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-16-30
Aşkta En Şanslı Günler : 5-6
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26

Yeniay : 22-23-24-25
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 9-10-11
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TEMMUZ

KOÇ

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-13-14-18-19-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-8-9-15-16-30
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26

Yeniay : 22-23-24-25
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 8-9-10
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-15-16-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-18-19
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-27-28

Yeniay : 25-26-27
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 10-11-12
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-18-19-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-20-21
Aşkta En Şanslı Günler : 8-9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-30

Yeniay : 1-2-27-28-29
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 12-13-14-15
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 8-9-15-16-23-24
Aşkta En Şanslı Günler : 11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5

Yeniay : 2-3-4-29-30-31
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 15-16-17
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-13-14-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 11-18-19-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7

Yeniay : 4-5-6-31
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19-20
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 1-13-14-20-21-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 8-9

Yeniay : 6-7-8
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 20-21-22
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-13-14-18-19-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-15-16-23-24-30
Aşkta En Şanslı Günler : 18-19
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11

Yeniay : 8-9-10
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 22-23-24-25
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-20-21-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-19-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 20-21
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14

Yeniay : 10-11-12
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-8-9-13-14-18-19-23-24
Zayıf Enerjili Günler : 1-6-7-20-21-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 23-24
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16

Yeniay : 12-13-14-15
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-27-28-29
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-15-16-20-21-25-26
Zayıf Enerjili Günler : 2-3-8-9-23-24-30
Aşkta En Şanslı Günler : 25-26
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19

Yeniay : 15-16-17
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 2-3-4-29-30-31
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-8-9-13-14-18-19-23-24-27-28
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-25-26
Aşkta En Şanslı Günler : 1-27-28
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21

Yeniay : 17-18-19-20
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 4-5-6-31
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-15-16-20-21-25-26-30
Zayıf Enerjili Günler : 1-6-7-13-14-27-28
Aşkta En Şanslı Günler : 2-3-30
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24

Yeniay : 20-21-22
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AĞUSTOS

KOÇ

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-9-10-14-15-19-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 5-11-12-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-28-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22

Yeniay : 18-19-20-21
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 4-5-6
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-11-12-16-17-21-22-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-14-15-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 3-30-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25

Yeniay : 21-22-23
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-14-15-19-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-16-17-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 5
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27

Yeniay : 23-24-25
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 8-9-10-11
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-16-17-21-22-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-11-12-19-20
Aşkta En Şanslı Günler : 7-8
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 28-29

Yeniay : 26-27-28
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 11-12-13
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-19-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-14-15-21-22
Aşkta En Şanslı Günler : 9-10
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30-31

Yeniay : 1-2-28-29-30
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15-16
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-21-22-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-17-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5

Yeniay : 2-3-4-30-31
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 16-17-18
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-14-15-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-19-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 14-15
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8

Yeniay : 4-5-6
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 18-19-20-21
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-17-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-14-15-21-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 16-17
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10

Yeniay : 6-7-8
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-14-15-19-20-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-16-17-24-25-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 19-20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12

Yeniay : 8-9-10-11
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-16-17-21-22-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-19-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 21-22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14-15

Yeniay : 11-12-13
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 26-27-28
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 5-9-10-14-15-19-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-21-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16-17

Yeniay : 13-14-15-16
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-28-29-30
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 7-8-11-12-16-17-21-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-24-25-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 26-27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20

Yeniay : 16-17-18
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 2-3-4-30-31
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

EYLÜL

KOÇ

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 5-6-10-11-15-16-20-21-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-22-23-29
Aşkta En Şanslı Günler : 25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19

Yeniay : 15-16-17
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 8-9-13-14-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-25
Aşkta En Şanslı Günler : 27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21

Yeniay : 17-18-19
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 3-4-5-30
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-10-11-15-16-20-21-25-29
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23

Yeniay : 19-20-21-22
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 5-6-7
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-13-14-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-15-16-29
Aşkta En Şanslı Günler : 3-4
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25

Yeniay : 22-23-24
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 7-8-9-10
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-15-16-20-21-25-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-18-19
Aşkta En Şanslı Günler : 5-6
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 27

Yeniay : 24-25-26
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 10-11-12
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-20-21
Aşkta En Şanslı Günler : 8-9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-29

Yeniay : 26-27-28
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 12-13-14-15
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-10-11-20-21-25-29
Zayıf Enerjili Günler : 8-9-15-16-22-23
Aşkta En Şanslı Günler : 10-11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-4

Yeniay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 15-16-17
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 10-11-18-19-25
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6

Yeniay : 3-4-5-30
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-10-11-15-16-25-29
Zayıf Enerjili Günler : 13-14-20-21-27
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 8-9

Yeniay : 5-6-7
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21-22
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-18-19-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-15-16-22-23-29
Aşkta En Şanslı Günler : 18-19
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11

Yeniay : 7-8-9-10
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 22-23-24
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-10-11-15-16-20-21-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-4-18-19-25
Aşkta En Şanslı Günler : 20-21
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14

Yeniay : 10-11-12
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 24-25-26
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-18-19-22-23
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-20-21-27
Aşkta En Şanslı Günler : 22-23
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16

Yeniay : 12-13-14-15
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 26-27-28
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

EKİM

KOÇ

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-12-13-17-18-22-23-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 22-23
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16

Yeniay : 12-13-14
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 5-6-10-11-15-16-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-22-23-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18

Yeniay : 14-15-16-17
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-27-28-29-30
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 7-8-12-13-17-18-22-23-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-24-25-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 26-27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20

Yeniay : 17-18-19
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 2-3-4-30-31
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-10-11-15-16-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-12-13-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-28-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23

Yeniay : 19-20-21
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 4-5-6-7
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-12-13-17-18-22-23-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-15-16-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 3-30-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25

Yeniay : 21-22-23
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 7-8-9
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-15-16-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-17-18-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 5-6
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27

Yeniay : 23-24-25
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 9-10-11-12
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-17-18-22-23-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 5-6-12-13-20
Aşkta En Şanslı Günler : 7-8
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-28-29

Yeniay : 25-26-27
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 12-13-14
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 7-8-15-16-22-23
Aşkta En Şanslı Günler : 10-11
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30-31

Yeniay : 1-2-27-28-29-30
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 114-15-16-17
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-12-13-22-23-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 10-11-17-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 12-13
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6

Yeniay : 2-3-4-30-31
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 12-13-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8

Yeniay : 4-5-6-7
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-12-13-17-18-26-27-30-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-15-16-22-23-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 17-18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11

Yeniay : 7-8-9
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-20-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 3-17-18-24-25-30-31
Aşkta En Şanslı Günler : 20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 12-13

Yeniay : 9-10-11-12
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KASIM

KOÇ

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-19-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-16-17-22-23-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 18-19
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12

Yeniay : 8-9-10-11
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 22-23-24
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-17-20-21-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-19-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 20-21
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14

Yeniay : 11-12-13
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 24-25-26
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-19-22-23
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-20-21-27
Aşkta En Şanslı Günler : 22-23
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16-17

Yeniay : 13-14-15
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-26-27-28
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-12-16-17-20-21-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-22-23-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19

Yeniay : 15-16-17-18
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 9-10-14-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21

Yeniay : 18-19-20
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 3-4-5-6-30
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-11-12-16-17-20-21-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-29-30
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23

Yeniay : 20-21-22
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-14-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-16-17-29-30
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25

Yeniay : 22-23-24
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 8-9-10-11
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-16-17-20-21-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18-19
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 27

Yeniay : 24-25-26
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 11-12-13
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-18-19-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-20-21
Aşkta En Şanslı Günler : 9-10
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-29-30

Yeniay : 1-26-27-28
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-20-21-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-17-22-23
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5

Yeniay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 15-16-17-18
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-22-23-27
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-19-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7

Yeniay : 3-4-5-6-30
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 18-19-20
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-17-24-25-29-30
Zayıf Enerjili Günler : 14-20-21-27
Aşkta En Şanslı Günler : 16-17
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10

Yeniay : 6-7-8
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 20-21-22
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ARALIK

KOÇ

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-15-16-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 13-14-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 15-16
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9

Yeniay : 5-6-7-8
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BOĞA

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-14-18-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-15-16-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 18
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12

Yeniay : 8-9-10
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

İKİZLER

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-15-16-20-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-24-25-31
Aşkta En Şanslı Günler : 20
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14

Yeniay : 10-11-12-13
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25-26
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YENGEÇ

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-14-18-22-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-20-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 22
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16

Yeniay : 13-14-15
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 26-27-28
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

ASLAN

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-12-15-16-20-24-25
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-22-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 24-25
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18

Yeniay : 15-16-17
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 9-13-14-18-22-26-27
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25-31
Aşkta En Şanslı Günler : 26-27
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20

Yeniay : 17-18-19
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 3-4-5-30-31
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-11-12-15-16-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-26-27
Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-28-29
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22

Yeniay : 19-20-21
(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 5-6-7-8
(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

AKREP

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-13-14-18-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-15-16-28-29
Aşkta En Şanslı Günler : 4-5-31
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25

Yeniay : 21-22-23
(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 8-9-10
(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

YAY

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-15-16-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18-31
Aşkta En Şanslı Günler : 6-7
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27

Yeniay : 23-24-25-26
(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 10-11-12-13
(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

OĞLAK

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-18-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-20
Aşkta En Şanslı Günler : 9
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-28-29

Yeniay : 26-27-28
(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15
(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-20-24-25-28-29
Zayıf Enerjili Günler : 9-15-16-22
Aşkta En Şanslı Günler : 11-12
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5-31

Yeniay : 1-2-3-28-29-30
(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 15-16-17
(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK

ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-14-22-26-27-31
Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-24-25
Aşkta En Şanslı Günler : 13-14
Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7

Yeniay : 3-4-5-30-31
(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19
(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır.  Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)


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