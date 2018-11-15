2019 astroloji takvimi! Bu tarihlere dikkat

OCAK KOÇ OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-17-18-21-22-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-19-20-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 21-22

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16 Yeniay : 12-13-14

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 25-26-27

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 5-6-10-11-15-16-19-20-23-24

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-9-21-22-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 23-24

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18 Yeniay : 14-15-16-17

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-27-28-29

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 7-8-9-13-14-17-18-21-22-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-23-24-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 25-26

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20 Yeniay : 17-18-19

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 2-3-4-29-30-31

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-10-11-15-16-19-20-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 1-27-28

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22 Yeniay : 19-20-21

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 4-5-6-7

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-13-14-17-18-21-22-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-9-15-16-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 3-30-31

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24 Yeniay : 21-22-23

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 7-8-9

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-15-16-19-20-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-17-18-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 5-6

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26 Yeniay : 23-24-25

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 9-10-11-12

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-17-18-21-22-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-19-20

Aşkta En Şanslı Günler : 7-8-9

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-27-28 Yeniay : 25-26-27

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 12-13-14

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-19-20-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 7-8-9-15-16-21-22

Aşkta En Şanslı Günler : 10-11

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30-31 Yeniay : 1-2-27-28-29

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 14-15-16-17

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-21-22-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 10-11-17-18-23-24

Aşkta En Şanslı Günler : 13-14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6 Yeniay : 2-3-4-29-30-31

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 17-18-19

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK OCAK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 13-14-19-20-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 15-16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8-9 Yeniay : 4-5-6-7

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 19-20-21

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-17-18-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-15-16-21-22-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 17-18

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11 Yeniay : 7-8-9

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-19-20-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 3-17-18-23-24-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 19-20

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14 Yeniay : 9-10-11-12

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 23-24-25

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ŞUBAT KOÇ ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-26-27

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-16-22-28

Aşkta En Şanslı Günler : 18

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12 Yeniay : 8-9-10-11

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 21-22-23

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-20-28

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 20

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14 Yeniay : 11-12-13

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-22

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-20-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 22

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16 Yeniay : 13-14-15

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 26-27-28

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-12-16-20-24-25

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-22-28

Aşkta En Şanslı Günler : 24-25

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18

Yeniay : 15-16-17

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-2-3-28

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 9-10-14-18-22-26-27

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 26-27

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20 Yeniay : 17-18-19

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 3-4-5-6

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BAŞAK ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-11-12-16-20-24-25-28

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-28

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22 Yeniay : 19-20-21

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 6-7-8

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-14-18-22-26-27

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-16-28

Aşkta En Şanslı Günler : 4-5

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25 Yeniay : 21-22-23

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 8-9-10-11

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-16-20-24-25-28

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18

Aşkta En Şanslı Günler : 6-7

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27 Yeniay : 23-24-25

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 11-12-13

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-18-22-26-27

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-20

Aşkta En Şanslı Günler : 9-10

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-28

Yeniay : 26-27-28

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 13-14-15

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-20-24-25-28

Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-22

Aşkta En Şanslı Günler : 11-12

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5 Yeniay : 1-2-3-28

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 15-16-17

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

KOVA ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-22-26-27

Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7 Yeniay : 3-4-5-6

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 17-18-19

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK ŞUBAT Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-24-25-28

Zayıf Enerjili Günler : 14-20-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10 Yeniay : 6-7-8

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) MART KOÇ MART Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-17-18-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-15-16-21-22-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 17-18

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11 Yeniay : 7-8-9-10

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 21-22-23

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-10-11-15-16-19-20-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 3-4-17-18-23-24-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 19-20

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14 Yeniay : 10-11-12

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 23-24-25

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER MART Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-17-18-21-22-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-19-20-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 21-22

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16 Yeniay : 12-13-14

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ MART Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 6-7-10-11-15-16-19-20-23-24

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-21-22-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 23-24

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18 Yeniay : 14-15-16-17

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-2-27-28-29-30

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 8-9-13-14-17-18-21-22-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-23-24-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 25-26

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20 Yeniay : 17-18-19

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 2-3-4-5-30-31

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK MART Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-10-11-15-16-19-20-23-24-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-28-29

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22 Yeniay : 19-20-21

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 5-6-7

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ MART Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-4-13-14-17-18-21-22-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-15-16-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 3-4-30-31

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24 Yeniay : 21-22-23

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 7-8-9-10

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-15-16-19-20-23-24-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-17-18-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 6-7

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26 Yeniay : 23-24-25

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 10-11-12

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY MART Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-17-18-21-22-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-19-20

Aşkta En Şanslı Günler : 8-9

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-28-29 Yeniay : 25-26-27

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 12-13-14

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK MART Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-10-11-19-20-23-24-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 8-9-15-16-21-22

Aşkta En Şanslı Günler : 10-11

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-4-30-31 Yeniay : 1-2-27-28-29-30

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 14-15-16-17

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA MART Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-21-22-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 10-11-17-18-23-24

Aşkta En Şanslı Günler : 13-14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7 Yeniay : 2-3-4-5-30-31

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 17-18-19

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK MART Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-10-11-15-16-23-24-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 13-14-19-20-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 15-16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 8-9 Yeniay : 5-6-7

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) NİSAN KOÇ NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-13-14-22-23-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 13-14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8 Yeniay : 4-5-6

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 17-18-19

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 13-14-20-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10 Yeniay : 6-7-8

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 19-20-21

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-13-14-18-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-16-22-23-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 18

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12 Yeniay : 9-10-11

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23-24

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-20-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 20

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14 Yeniay : 11-12-13

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 24-25-26

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-13-14-18-22-23

Zayıf Enerjili Günler : 7-8-20-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 22-23

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16

Yeniay : 13-14-15

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-26-27-28-29

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 7-8-11-12-16-20-24-25

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-10-22-23-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 24-25

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18 Yeniay : 15-16-17

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-2-3-4-29-30

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

TERAZİ NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 9-10-13-14-18-22-23-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 27-28

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20 Yeniay : 17-18-19

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 4-5-6

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-12-16-20-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 7-8-13-14-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 2-3-29-30

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23 Yeniay : 19-20-21

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-13-14-18-22-23-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-10-16-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 4-5

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25 Yeniay : 21-22-23-24

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 9-10-11

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-16-20-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18

Aşkta En Şanslı Günler : 7-8

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 27-28 Yeniay : 24-25-26

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 11-12-13

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-18-22-23-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 7-8-13-14-20

Aşkta En Şanslı Günler : 9-10

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-29-30 Yeniay : 1-26-27-28-29

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK NİSAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-20-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-22-23

Aşkta En Şanslı Günler : 11-12

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5 Yeniay : 1-2-3-4-29-30

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 15-16-17

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) MAYIS KOÇ MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-19-20-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 9-15-16-21-22

Aşkta En Şanslı Günler : 11

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5-31 Yeniay : 1-2-3-28-29-30-31

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 14-15-16-17

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-21-22-26-27-31

Zayıf Enerjili Günler : 11-17-18-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 13

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7 Yeniay : 3-4-5-6-31

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 13-19-20-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 15-16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9 Yeniay : 6-7-8

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 19-20-21

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-17-18-26-27-31

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-15-16-21-22-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 17-18

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11 Yeniay : 8-9-10

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 21-22-23

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-19-20-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-17-18-24-25-31

Aşkta En Şanslı Günler : 19-20

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13 Yeniay : 10-11-12

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 23-24-25-26

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-17-18-21-22-31

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-19-20-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 21-22

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16 Yeniay : 12-13-14

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 26-27-28

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-15-16-19-20-24-25

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-21-22-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 24-25

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18 Yeniay : 14-15-16-17

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-2-3-28-29-30-31

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 9-13-17-18-21-22-26-27

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-24-25-31

Aşkta En Şanslı Günler : 26-27

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20 Yeniay : 17-18-19

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 3-4-5-6-31

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-15-16-19-20-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 2-3-29-30

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22 Yeniay : 19-20-21

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 6-7-8

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-13-17-18-21-22-26-27-31

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-9-15-16-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 4-5-31

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25 Yeniay : 21-22-23

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 8-9-10

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-15-16-19-20-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-17-18-31

Aşkta En Şanslı Günler : 6-7

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27 Yeniay : 23-24-25-26

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 10-11-12

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK MAYIS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-17-18-21-22-26-27-31

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-19-20

Aşkta En Şanslı Günler : 9

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-29-30 Yeniay : 26-27-28

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 12-13-14

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) HAZİRAN KOÇ HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-16-20-21-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-11-12-18-19

Aşkta En Şanslı Günler : 7-8

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-28-29 Yeniay : 25-26-27

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 11-12-13

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-9-10-18-19-23-24-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 7-8-13-14-20-21

Aşkta En Şanslı Günler : 9-10

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30 Yeniay : 1-2-27-28-29

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-20-21-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-23-24

Aşkta En Şanslı Günler : 11-12

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6 Yeniay : 2-3-4-30

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 15-16-17

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-9-10-13-14-23-24-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-19-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 13-14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8 Yeniay : 4-5-6

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 17-18-19-20

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-16-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 1-13-14-20-21-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10 Yeniay : 6-7-8-9

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 20-21-22

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-9-10-13-14-18-19-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 3-16-23-24-30

Aşkta En Şanslı Günler : 18-19

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12 Yeniay : 9-10-11

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 22-23-24-25

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-16-20-21-30

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-18-19-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 20-21

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14 Yeniay : 11-12-13

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 25-26-27

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 5-6-9-10-13-14-18-19-23-24

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-20-21-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 23-24

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16 Yeniay : 13-14-15

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-27-28-29

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 7-8-11-12-16-20-21-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-23-24-30

Aşkta En Şanslı Günler : 25-26

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19 Yeniay : 15-16-17

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 2-3-4-30

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-9-10-13-14-18-19-23-24-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-11-12-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 1-28-29

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21 Yeniay : 17-18-19-20

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 4-5-6

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-11-12-16-20-21-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-13-14-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 3-30

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24 Yeniay : 20-21-22

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8-9

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK HAZİRAN Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-13-14-18-19-23-24-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-16-30

Aşkta En Şanslı Günler : 5-6

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26 Yeniay : 22-23-24-25

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 9-10-11

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TEMMUZ KOÇ TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-13-14-18-19-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-8-9-15-16-30

Aşkta En Şanslı Günler : 4-5

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26 Yeniay : 22-23-24-25

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 8-9-10

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-15-16-20-21-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-18-19

Aşkta En Şanslı Günler : 6-7

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-27-28 Yeniay : 25-26-27

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 10-11-12

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-18-19-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-20-21

Aşkta En Şanslı Günler : 8-9

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 2-3-30 Yeniay : 1-2-27-28-29

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 12-13-14-15

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-20-21-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 8-9-15-16-23-24

Aşkta En Şanslı Günler : 11

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5 Yeniay : 2-3-4-29-30-31

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 15-16-17

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-13-14-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 11-18-19-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 13-14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7 Yeniay : 4-5-6-31

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19-20

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 1-13-14-20-21-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 15-16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 8-9 Yeniay : 6-7-8

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 20-21-22

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-4-5-8-9-13-14-18-19-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-15-16-23-24-30

Aşkta En Şanslı Günler : 18-19

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11 Yeniay : 8-9-10

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 22-23-24-25

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-6-7-11-15-16-20-21-30

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-19-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 20-21

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14 Yeniay : 10-11-12

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-8-9-13-14-18-19-23-24

Zayıf Enerjili Günler : 1-6-7-20-21-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 23-24

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16 Yeniay : 12-13-14-15

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-2-27-28-29

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-15-16-20-21-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 2-3-8-9-23-24-30

Aşkta En Şanslı Günler : 25-26

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19 Yeniay : 15-16-17

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 2-3-4-29-30-31

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-8-9-13-14-18-19-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 1-27-28

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21 Yeniay : 17-18-19-20

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 4-5-6-31

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK TEMMUZ Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-11-15-16-20-21-25-26-30

Zayıf Enerjili Günler : 1-6-7-13-14-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 2-3-30

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24 Yeniay : 20-21-22

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 6-7-8

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AĞUSTOS KOÇ AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-9-10-14-15-19-20-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 5-11-12-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 1-28-29

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22 Yeniay : 18-19-20-21

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 4-5-6

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-11-12-16-17-21-22-26-27-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-14-15-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 3-30-31

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25 Yeniay : 21-22-23

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 6-7-8

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-14-15-19-20-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-16-17-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 5

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27 Yeniay : 23-24-25

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 8-9-10-11

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-16-17-21-22-26-27-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 5-11-12-19-20

Aşkta En Şanslı Günler : 7-8

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 28-29 Yeniay : 26-27-28

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 11-12-13

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-19-20-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 7-8-14-15-21-22

Aşkta En Şanslı Günler : 9-10

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30-31 Yeniay : 1-2-28-29-30

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15-16

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-21-22-26-27-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-17-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 11-12

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5 Yeniay : 2-3-4-30-31

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 16-17-18

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-14-15-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 11-12-19-20-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 14-15

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8 Yeniay : 4-5-6

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 18-19-20-21

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 2-3-7-8-11-12-16-17-26-27-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-14-15-21-22-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 16-17

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10 Yeniay : 6-7-8

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-9-10-14-15-19-20-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 3-16-17-24-25-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 19-20

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12 Yeniay : 8-9-10-11

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 23-24-25

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-11-12-16-17-21-22-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 5-19-20-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 21-22

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14-15 Yeniay : 11-12-13

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 26-27-28

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 5-9-10-14-15-19-20-24-25

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-21-22-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 24-25

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16-17 Yeniay : 13-14-15-16

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-28-29-30

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK AĞUSTOS Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 7-8-11-12-16-17-21-22-26-27

Zayıf Enerjili Günler : 3-9-10-24-25-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 26-27

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20 Yeniay : 16-17-18

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 2-3-4-30-31

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) EYLÜL KOÇ EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 5-6-10-11-15-16-20-21-25

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-22-23-29

Aşkta En Şanslı Günler : 25

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19 Yeniay : 15-16-17

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-2-3-28-29-30

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 8-9-13-14-18-19-22-23-27

Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-25

Aşkta En Şanslı Günler : 27

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21 Yeniay : 17-18-19

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 3-4-5-30

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-10-11-15-16-20-21-25-29

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-27

Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-29

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23 Yeniay : 19-20-21-22

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 5-6-7

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-4-13-14-18-19-22-23-27

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-8-9-15-16-29

Aşkta En Şanslı Günler : 3-4

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25 Yeniay : 22-23-24

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 7-8-9-10

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-15-16-20-21-25-29

Zayıf Enerjili Günler : 3-4-10-11-18-19

Aşkta En Şanslı Günler : 5-6

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 27 Yeniay : 24-25-26

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 10-11-12

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-18-19-22-23-27

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-20-21

Aşkta En Şanslı Günler : 8-9

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-29 Yeniay : 26-27-28

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 12-13-14-15

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-10-11-20-21-25-29

Zayıf Enerjili Günler : 8-9-15-16-22-23

Aşkta En Şanslı Günler : 10-11

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-4 Yeniay : 1-2-3-28-29-30

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 15-16-17

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-22-23-27

Zayıf Enerjili Günler : 10-11-18-19-25

Aşkta En Şanslı Günler : 13-14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6 Yeniay : 3-4-5-30

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-10-11-15-16-25-29

Zayıf Enerjili Günler : 13-14-20-21-27

Aşkta En Şanslı Günler : 15-16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 8-9 Yeniay : 5-6-7

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 19-20-21-22

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-18-19-27

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-15-16-22-23-29

Aşkta En Şanslı Günler : 18-19

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11

Yeniay : 7-8-9-10

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 22-23-24

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-5-6-10-11-15-16-20-21-29

Zayıf Enerjili Günler : 3-4-18-19-25

Aşkta En Şanslı Günler : 20-21

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14 Yeniay : 10-11-12

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 24-25-26

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

BALIK EYLÜL Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-4-8-9-13-14-18-19-22-23

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-20-21-27

Aşkta En Şanslı Günler : 22-23

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16 Yeniay : 12-13-14-15

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 26-27-28

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) EKİM KOÇ EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-12-13-17-18-22-23-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-20-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 22-23

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16 Yeniay : 12-13-14

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 5-6-10-11-15-16-20-24-25

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-22-23-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 24-25

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18 Yeniay : 14-15-16-17

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-2-27-28-29-30

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 7-8-12-13-17-18-22-23-26-27

Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-24-25-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 26-27

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20 Yeniay : 17-18-19

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 2-3-4-30-31

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-10-11-15-16-20-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-12-13-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 1-28-29

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23 Yeniay : 19-20-21

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 4-5-6-7

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-12-13-17-18-22-23-26-27-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-15-16-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 3-30-31

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25 Yeniay : 21-22-23

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 7-8-9

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-15-16-20-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-17-18-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 5-6

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27 Yeniay : 23-24-25

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 9-10-11-12

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-17-18-22-23-26-27-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-12-13-20

Aşkta En Şanslı Günler : 7-8

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-28-29 Yeniay : 25-26-27

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 12-13-14

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-20-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 7-8-15-16-22-23

Aşkta En Şanslı Günler : 10-11

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30-31 Yeniay : 1-2-27-28-29-30

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 114-15-16-17

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-12-13-22-23-26-27-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 10-11-17-18-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 12-13

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6 Yeniay : 2-3-4-30-31

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 17-18-19

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 12-13-20-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 15-16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8 Yeniay : 4-5-6-7

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA EKİM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-12-13-17-18-26-27-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-15-16-22-23-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 17-18

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11 Yeniay : 7-8-9

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 21-22-23

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK EKİM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-20-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 3-17-18-24-25-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 20

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 12-13 Yeniay : 9-10-11-12

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 23-24-25

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KASIM KOÇ KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-19-27

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-16-17-22-23-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 18-19

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12 Yeniay : 8-9-10-11

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 22-23-24

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-17-20-21-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-19-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 20-21

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 14 Yeniay : 11-12-13

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 24-25-26

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-18-19-22-23

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-20-21-27

Aşkta En Şanslı Günler : 22-23

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 16-17 Yeniay : 13-14-15

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-26-27-28

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-12-16-17-20-21-24-25

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-22-23-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 24-25

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18-19 Yeniay : 15-16-17-18

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-3-28-29-30

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 9-10-14-18-19-22-23-27

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 27

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20-21 Yeniay : 18-19-20

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 3-4-5-6-30

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-11-12-16-17-20-21-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-27

Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-29-30

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22-23 Yeniay : 20-21-22

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 6-7-8

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-14-18-19-22-23-27

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-10-16-17-29-30

Aşkta En Şanslı Günler : 4-5

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25 Yeniay : 22-23-24

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 8-9-10-11

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-16-17-20-21-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18-19

Aşkta En Şanslı Günler : 6-7

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 27 Yeniay : 24-25-26

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 11-12-13

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-18-19-22-23-27

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-14-20-21

Aşkta En Şanslı Günler : 9-10

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-29-30 Yeniay : 1-26-27-28

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 13-14-15

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-20-21-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 9-10-16-17-22-23

Aşkta En Şanslı Günler : 11-12

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5 Yeniay : 1-2-3-28-29-30

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 15-16-17-18

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA KASIM Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-10-14-22-23-27

Zayıf Enerjili Günler : 11-12-18-19-24-25

Aşkta En Şanslı Günler : 14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 6-7 Yeniay : 3-4-5-6-30

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 18-19-20

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK KASIM Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-16-17-24-25-29-30

Zayıf Enerjili Günler : 14-20-21-27

Aşkta En Şanslı Günler : 16-17

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9-10 Yeniay : 6-7-8

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 20-21-22

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ARALIK KOÇ ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-15-16-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 13-14-20-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 15-16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 9 Yeniay : 5-6-7-8

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-14-18-26-27-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-15-16-22-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 18

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 11-12 Yeniay : 8-9-10

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 21-22-23

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-15-16-20-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-18-24-25-31

Aşkta En Şanslı Günler : 20

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 13-14 Yeniay : 10-11-12-13

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 23-24-25-26

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-13-14-18-22-31

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-20-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 22

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16 Yeniay : 13-14-15

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 26-27-28

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 6-7-11-12-15-16-20-24-25

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-22-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 24-25

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 18 Yeniay : 15-16-17

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 1-2-3-28-29-30

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 9-13-14-18-22-26-27

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-24-25-31

Aşkta En Şanslı Günler : 26-27

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 20 Yeniay : 17-18-19

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 3-4-5-30-31

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-11-12-15-16-20-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-26-27

Aşkta En Şanslı Günler : 1-2-28-29

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 22 Yeniay : 19-20-21

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 5-6-7-8

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-13-14-18-22-26-27-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-2-9-15-16-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 4-5-31

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 24-25 Yeniay : 21-22-23

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 8-9-10

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz

Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-15-16-20-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 4-5-11-12-18-31

Aşkta En Şanslı Günler : 6-7

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 26-27 Yeniay : 23-24-25-26

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 10-11-12-13

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 4-5-9-18-22-26-27-31

Zayıf Enerjili Günler : 6-7-13-14-20

Aşkta En Şanslı Günler : 9

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-2-28-29 Yeniay : 26-27-28

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 13-14-15

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-2-6-7-11-12-20-24-25-28-29

Zayıf Enerjili Günler : 9-15-16-22

Aşkta En Şanslı Günler : 11-12

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 4-5-31 Yeniay : 1-2-3-28-29-30

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır) Dolunay : 15-16-17

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK ARALIK Ayı Astroloji Takviminiz