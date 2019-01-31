2019 Asya Kupasının düzenlendiği Sharjah Stadyumunda basitleştirilmiş IP güvenlik çözümü

2019 Asya Kupası’nda bir çok maça ev sahipliği yapan Sharjah Stadyumu’nda etkinlik güvenliğini eksiksiz sağlamak amacıyla basitleştirilmiş IP denetim çözümünü kullanıldığı belirtildi.

Sharjah Stadyumu, 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleştirilen Asya Kupası’nda 51 maçın grup kademesindeki 5 maça ve final aşamasındaki 1 maça ev sahipliği yaptı. Stadyum, hazırlık kapsamında etkinlik güvenliğini eksiksiz sağlamak amacıyla Ruijie’in basitleştirilmiş IP denetim çözümünü kullanıldı. Üretici firmadan yapılan duyuruya göre, çözüm kapsamında RG-IS2700-P serisi endüstriyel anahtarlar kullanılmakta olup bu anahtarlar, PoE teknolojisiyle kameralara güç beslemek ve fiber backhaul sağlamak üzere farklı konumlara dağıtıldı. RG-S5750 omurga anahtarı, fiber portlar ile erişim anahtarlarına bağlanmakta ve PoE üzerinden kameralara erişim sağlamakta olup bu sayede, çözüm topolojisi basitleştirilip uygulama süresi kısaltılmakta.

Açıklamaya göre RG-S5750 serisi anahtarlar, endüstrinin gelişmiş donanım mimari tasarımını kullanarak daha geniş tabla boyutu, daha hızlı donanım işleme performansı ve daha güvenli işlem deneyimi sağlıyor. Her bir portun kullanabileceği önbellek alanı, birkaç kez genişletilerek trafik dalgalanmalarının iletme performansını büyük ölçüde geliştirmekte. Güvenlik kameralarına erişimin büyük kuzey/güney trafiği ve güvenlik ekranındaki değişiklikler nedeniyle oluşan trafik dalgalanması göz önünde bulundurulduğunda erişim ve ara bağlantı portlarının önbelleğe alma kapasitesi iyileştirilerek güvenlik videolarının problemsiz bir şekilde çalışması sağlanıyor.