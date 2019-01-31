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2019 Asya Kupasının düzenlendiği Sharjah Stadyumunda basitleştirilmiş IP güvenlik çözümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:50 | Son Güncelleme

2019 Asya Kupası’nda bir çok maça ev sahipliği yapan Sharjah Stadyumu’nda etkinlik güvenliğini eksiksiz sağlamak amacıyla basitleştirilmiş IP denetim çözümünü kullanıldığı belirtildi.Sharjah Stadyumu, 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleştirilen Asya Kupası’nda 51 maçın grup kademesindeki 5 maça ve final aşamasındaki 1 maça ev sahipliği yaptı.

2019 Asya Kupası’nda bir çok maça ev sahipliği yapan Sharjah Stadyumu’nda etkinlik güvenliğini eksiksiz sağlamak amacıyla basitleştirilmiş IP denetim çözümünü kullanıldığı belirtildi.

Sharjah Stadyumu, 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleştirilen Asya Kupası’nda 51 maçın grup kademesindeki 5 maça ve final aşamasındaki 1 maça ev sahipliği yaptı. Stadyum, hazırlık kapsamında etkinlik güvenliğini eksiksiz sağlamak amacıyla Ruijie’in basitleştirilmiş IP denetim çözümünü kullanıldı. Üretici firmadan yapılan duyuruya göre, çözüm kapsamında RG-IS2700-P serisi endüstriyel anahtarlar kullanılmakta olup bu anahtarlar, PoE teknolojisiyle kameralara güç beslemek ve fiber backhaul sağlamak üzere farklı konumlara dağıtıldı. RG-S5750 omurga anahtarı, fiber portlar ile erişim anahtarlarına bağlanmakta ve PoE üzerinden kameralara erişim sağlamakta olup bu sayede, çözüm topolojisi basitleştirilip uygulama süresi kısaltılmakta.

Açıklamaya göre RG-S5750 serisi anahtarlar, endüstrinin gelişmiş donanım mimari tasarımını kullanarak daha geniş tabla boyutu, daha hızlı donanım işleme performansı ve daha güvenli işlem deneyimi sağlıyor. Her bir portun kullanabileceği önbellek alanı, birkaç kez genişletilerek trafik dalgalanmalarının iletme performansını büyük ölçüde geliştirmekte. Güvenlik kameralarına erişimin büyük kuzey/güney trafiği ve güvenlik ekranındaki değişiklikler nedeniyle oluşan trafik dalgalanması göz önünde bulundurulduğunda erişim ve ara bağlantı portlarının önbelleğe alma kapasitesi iyileştirilerek güvenlik videolarının problemsiz bir şekilde çalışması sağlanıyor.

Sanayi seviyesinde bir ürün olan Ruijie RG-IS2700-P anahtarı, endüstriyel seviyedeki ana yongaları düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda Ethernet Halka Koruyucu Anahtarlama, CPU Koruma Politikası, Ağ Taban Koruma Politikasını da destekliyor. Titreşim önleme, toz geçirmezlik ve yıldırımdan korunma gibi endüstriyel niteliklere ek olarak fansız tasarım ve yüksek etkinlikli ısı yayan alüminyum alaşımlı kasaya sahip olan ürün, 40C ila 75C arası sıcaklıkta dengeli bir şekilde çalışabilmekte ve zorlu dış ortam koşullarına dayanabiliyor.

Ruijie’nin daha büyük etkinliklerde ve önemli uluslararası konferanslarda ağ hizmeti sağlayıcısı olarak görev aldığının kaydedildiği açıklamada şunlar belirtildi: “Pekin Olimpiyatları, Guangzhou Asya Oyunları ve Helong Spor Merkezinde düzenlenen Çin ve Kore arasındaki Dünya Kupasından Tencent Partner Konferansı, Alibaba Bilişim Konferansı ve Summer of Suning gibi 10 binden fazla kullanıcıya Wi-Fi hizmetinin sağlandığı büyük ölçekli etkinliklere kadar Ruijie, önemli destek sağlayarak kullanıcıların büyük beğenisini kazanmıştır.”

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