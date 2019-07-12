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2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

Türkiye festivalde, artistik jimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis, voleybol ve yüzme dallarında 126 sporcu ile madalya mücadelesi verecek

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek "2019 Avrupa Gençlik Olimpik
Yaz Festivali"nde (EYOF) Türkiye, 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir 14-18 yaş
aralığında düzenlenen, geleceğin yıldız sporcularının ilk kez olimpik organizasyona katılma
deneyimi yaşadığı festivalin 15'incisi 21-27 Temmuz'da gerçekleşecek.

Bakü'de, 48 ülkeden 2 bin 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenecek festivalde, Türkiye, artistik jimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis,
voleybol, yüzme dallarında 126 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Macaristan'ın Györ kentinde 2017'de düzenlenen Yaz EYOF'ta Türkiye, 9 spor
dalında 109 sporcuyla mücadele etmiş, 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 19
madalya kazanmıştı.

Bakü 2019'da yarışacak milli sporcular ve oyunlar hakkında ayrıntılı bilgiye, Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ulaşabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan festival

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