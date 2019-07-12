İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek "2019 Avrupa Gençlik Olimpik

Yaz Festivali"nde (EYOF) Türkiye, 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir 14-18 yaş

aralığında düzenlenen, geleceğin yıldız sporcularının ilk kez olimpik organizasyona katılma

deneyimi yaşadığı festivalin 15'incisi 21-27 Temmuz'da gerçekleşecek.

Bakü'de, 48 ülkeden 2 bin 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenecek festivalde, Türkiye, artistik jimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis,

voleybol, yüzme dallarında 126 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Macaristan'ın Györ kentinde 2017'de düzenlenen Yaz EYOF'ta Türkiye, 9 spor

dalında 109 sporcuyla mücadele etmiş, 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 19

madalya kazanmıştı.

Bakü 2019'da yarışacak milli sporcular ve oyunlar hakkında ayrıntılı bilgiye, Türkiye Milli

Olimpiyat Komitesi'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ulaşabilecek.

