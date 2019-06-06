MADRİD (AA) - Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (EMCDDA) 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile Türkiye ve Norveç'i kapsayan "2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu"nda, uyuşturucu trafiğinin dijitalleştiği uyarısında bulunuldu.

EMCDDA'nın hazırladığı 2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nun sunumu Brüksel'de yapıldı.

AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramapulos, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu trafiğinin küçük satıcılarla dijital ortamda yaygınlaşmasına dikkati çekti.

Avramapulos, "Uyuşturucu pazarının dijital ortamda giderek yaygınlaştığını hesaba katarak bununla ilgili vakit kaybetmeden ulusal ve uluslararası iş birliğimizi geliştirmeliyiz. Daha koordineli bir yaklaşıma ihtiyacımız var." dedi.

Bu arada genel olarak 2017'de 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile Türkiye ve Norveç'in verileri esas alınarak hazırlanan raporda, Avrupa'da en çok esrar ve kokain tipi uyuşturucunun kullanıldığı tespit edildi.

Raporda, Avrupa'da 15-34 yaşlarındaki 17,5 milyon kişinin esrar, 2,6 milyon kişinin de kokain kullandığı, 2017'de AB ülkelerinde yaşayan 15 yaş üzerindekilerin nerdeyse yüzde 1'inin her gün esrar kullanmaya yöneldiği belirtildi.