2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

Bekçi alımı başvuru sonuçlarını heyecanla bekleyen adayların beklediği haber geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılı 1. Ve 2. dönem bekçi alımı başvuru sonuçlarını ve sınav giriş yerlerini açıkladı. Buna göre 2019/1 dönemi için 8 bin bekçi alımı yapılacakken 2019/2 dönemi için 187 bekçi alımı yapılacak. Böylece toplamda 8187 bekçi alımı gerçekleştirilecek.

Aşağıdaki bağlantı ile yapacağınız sorgulama sonucunda Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş yapacağınız yeri rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV YERLERİ SORGULAMA

2019/1 ve 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavına katılacak adayların şahsen başvuruları ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri’nde ön sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile Polis Akademisi internet sitesinden sorgulama yaparak öğrenebilecekler.