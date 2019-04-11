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2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 19:15 | Son Güncelleme

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ön başvuru sonuçları açıklandı. Haberimizde yer alan yönlendirmeleri takip ederek sınav giriş belgenizi ve başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

Bekçi alımı başvuru sonuçlarını heyecanla bekleyen adayların beklediği haber geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılı 1. Ve 2. dönem bekçi alımı başvuru sonuçlarını ve sınav giriş yerlerini açıkladı. Buna göre 2019/1 dönemi için 8 bin bekçi alımı yapılacakken 2019/2 dönemi için 187 bekçi alımı yapılacak. Böylece toplamda 8187 bekçi alımı gerçekleştirilecek.

Aşağıdaki bağlantı ile yapacağınız sorgulama sonucunda Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş yapacağınız yeri rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV YERLERİ SORGULAMA

2019/1 ve 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavına katılacak adayların şahsen başvuruları ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri’nde ön sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile Polis Akademisi internet sitesinden sorgulama yaparak öğrenebilecekler.

İlan edilen tarihte ve başvuru merkezinde adayların şahsen müracaatları alınıp ön sağlık kontrolü uygulanacaktır

Şahsen başvurular ne şekilde gerçekleştirilecek?

Bekçi adayları Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinden açıklanmış olan başvuru tarihleri ve başvuru merkezlerine mesai saatleri olan 08.00 – 17.00 saatleri arasında belirlenen belgeler ile birlikte şahsen başvuru gerçekleştirecekler. Adayların belirlenen tarihler dışında yapacağı başvurular veya posta yoluyla iletecekleri başvuru evrakları kabul edilmeyecektir.
Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ve Ön Sağlık Kontrolü ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı (Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav) Tarihleri:
Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, ses görüntü kayıt cihazı veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

Bekçi Alımlarında Ön Sağlık Kontrolü

Müracaat kabul komisyonu tarafından değerlendirilen başvurular sonucunda kabul edilen adaylar, başvurunun kabul edildiği gün içerisinde ön sağlık kontrolünden geçirilecektir. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından yapılan bu tarama Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur veya Olamaz şeklinde bir karar belirtecektir. Bekçi olamaz kararı verilen adaylar geri kalan aşamalara devam edemeyecektir.

Değerlendirme sonucunda Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur kararı verilen kişiler yazılı sınava katılamaya hak kazanarak sürece devam edeceklerdir.

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