2019 birinci tur “İlk Eser Desteği” başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının yazar ve yayınevine birlikte verdiği “İlk Eser Desteği” için başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yazar ve yayınevine verdiği “İlk Eser Desteği” için başvurular başladı. Proje kapsamında destek için yayınevleri en fazla üç eser için müracaat edebilecek. Başvurularda eserin yazara ait ilk eser olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması aranan nitelikler arasında yer alıyor.

Destek sağlanan yayınevi, desteğe ilişkin Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının ilanından itibaren iki ay içinde en az bin adet basmakla ve yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmekle mükellef olacak. Destek, yayınevi tarafından bütün yükümlülükler yerine getirildikten ve eserin basım-teslim süreçleri tamamlandıktan sonra taraflarca imzalanacak sözleşmeye dayanılarak konuya ilişkin yönetmeliğin usul ve esasları çerçevesinde ödenecek. Destek tutarı ise eserin sayfa sayısı, türü gibi etkenler dikkate alınarak belirlenen basım maliyeti ve niteliğine göre tespit edilecek ve destek verilen yayınevi sağlanan desteğin yüzde 35’ini yazara ödemekle yükümlü olacak.

Şubat ve ağustos aylarında olmak üzere yılda iki kez verilen desteğin bu ilk turu için başvurular Şubat ayının sonuna kadar yapılabilecek.