2019’da 4 kişilik bir aile haberleşmeye yaklaşık 3.225 TL harcadı

TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre 2019 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 3.225 TL’ye ulaştığı görülüyor. Bu rakamın 655 TL’si devlete ödenen vergilerden oluşuyor. 2018 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderleri yaklaşık 2.878 TL, devlete ödenen verginin ise 584 TL olduğu hesaplanmıştı.

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 38,23 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil 42,4 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dâhil 60,9 TL ödeniyor. Bu giderlerin hepsinden %18 KDV’nin yanı sıra, %7,5 Özel İletişim Vergisi devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 54,61 TL vergi ödüyor. Bu rakam yılda yaklaşık 655 TL’yi buluyor.