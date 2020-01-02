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  4. 2019’da 4 kişilik bir aile haberleşmeye yaklaşık 3.225 TL harcadı

2019’da 4 kişilik bir aile haberleşmeye yaklaşık 3.225 TL harcadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

2019 yılında 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri vergiler dâhil ortalama 268,83 TL oldu.

2019’da 4 kişilik bir aile haberleşmeye yaklaşık 3.225 TL harcadı

TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre 2019 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 3.225 TL’ye ulaştığı görülüyor. Bu rakamın 655 TL’si devlete ödenen vergilerden oluşuyor. 2018 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderleri yaklaşık 2.878 TL, devlete ödenen verginin ise 584 TL olduğu hesaplanmıştı.

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 38,23 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil 42,4 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dâhil 60,9 TL ödeniyor. Bu giderlerin hepsinden %18 KDV’nin yanı sıra, %7,5 Özel İletişim Vergisi devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 54,61 TL vergi ödüyor. Bu rakam yılda yaklaşık 655 TL’yi buluyor.

2020’DE HABERLEŞME GİDERLERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

TELKODER’den yapılan açıklamada Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde %7,5 olarak değiştirildiğine değiniliyor. 2019 yılında Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2020 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

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TELKODER vergi

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