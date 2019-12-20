2019'da dünyada ve Türkiye'de neler oldu?

2019 yılında dünyada pek çok siyasi ve güncel olaylar yaşandı. İşte 2019'a damgasını vuran gelişmeler...
2019'un ilk gününde Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin ederek görevine başladı.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: DEAŞ'I SURİYE VE IRAK'TA YENİLGİYE UĞRATTIK
22 Ocak'ta dünyanın konuştuğu açıklama ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattıklarını söyledi. Pompeo, "Daha yapılması gereken çok iş var. Sizin yardımınızla başaracağımızı biliyorum." ifadelerini kullandı.
VENEZUELA'DA DARBE GİRİŞİMİ
23 Ocak'ta ise belki de bu yılın en çok konuşulan olaylarından olan Venezuela'daki ABD destekli Guaido'nun darbe girişimi yaşandı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
26 Ocak'ta Venezuela'daki gerginlik devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bütün ülkelere, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ekonomik ilişkilerini bitirmeleri çağrısı yaptı. 31 Ocak'ta ise Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı. 4 Şubat'ta AB üyesi 10 ülke Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
Olayların devamında 30 Nisan'da Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki bir grup asker darbe girişi başlatmaya çalıştı. Guaido ve askerler, halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti devirmek üzere sokağa çıkmaya çağırdı. Girişim başarısızlıkla sonuçlandı.
KARTAL'DA APARTMAN ÇÖKTÜ, 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
6 Şubat'ta İstanbul'da Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesinde bulunan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.
ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ, 4 ASKER ŞEHİT OLDU
12 Şubat'ta İstanbul Çekmeköy'de Kirazlı Mahallesi'nde site içine düşen askeri helikopter, son 21 yılda İstanbul'da düşen 6’ncı helikopter oldu. Kazada 4 asker şehit oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada 4 askerin şehit olduğunu söyledi.
BM'DEN ÖNEMLİ KAŞIKÇI CİNAYETİ AÇIKLAMASI
2018'e damgasını vuran vahşi Cemal Kaşıkçı cinayeti, 2019'da da en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. 7 Şubat'ta Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığını ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi bir şekilde baltaladığını kaydetti.
CHRISTCHURCH SALDIRISI DÜNYAYI ŞOKE ETTİ
15 Mart 2019'da dünyada geniş yankı uyandıran, yılın ilk büyük çaplı terör saldırısı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana geldi. Christchurch'te iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısında 51 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. 17 Mart'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısının düzenlendiği Christchurch kentine gitti.
31 MART SEÇİMLERİ
31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da Mansur Yavaş kazandı. Bu sonuçla Ankara 25 yıl sonra CHP'ye geçti. İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'a karşı seçimi önde götürdü. 17 Nisan 2019 tarihinde Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binasında görevi eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan devraldı.
İlerleyen günlerde yapılan itirazlar sonucunda İstanbul'da seçim 23 Haziran'da yeniden yapılmak üzere iptal edildi.
SUDAN'DA DARBE
11 Nisan'da Sudan'da askeri darbe oldu. Ordu yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözaltına alınırken, Savunma Bakanı Avad bin Avf liderliğindeki Askeri Geçiş Konseyi 2 yıllık bir geçiş dönemi için idareyi ele aldı.
ASSANGE GÖZALTINA ALINDI
Yine 11 Nisan'da Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde gözaltına alındı.
NOTRE DAME KATEDRALİ'NDE YANGIN FACİASI
15 Nisan'da Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatı tamamen çöktü. Yangında, Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapı büyük ölçüde zarar gördü.
KILIÇDAROĞLU'NA ÇUBUK'TA SALDIRI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta katıldığı şehit er Yener Kırıkçı için düzenlenen cenaze töreninde yumruklu saldırıya uğradı.
SRİ LANKA TERÖR SALDIRILARI İLE SARSILDI, 3 TÜRK VATANDAŞI DA HAYATINI KAYBETTİ
21 Nisan'da Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 253 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. Terör saldırılarında Türk vatandaşları Serhan Selçuk Nariçi, Yiğit Ali Çavuş ve sonraki günlerde saldırıda ağır yaralanan Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti. Düzenlenen bombalı saldırıların sorumluluğunu DEAŞ terör örgütü üstlendi.
UKRAYNA'DA ZELENSKİY DÖNEMİ
Ukrayna'da 21 Nisan'daki seçimlerde, seçimi ikinci turda yüzde 73,22 oy alan komedyen Vladimir Zelenskiy kazandı.
MARS'TAKİ İLK 'DEPREM' KAYDEDİLDİ
24 Nisan'da ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight, Kızıl Gezegen'de ilk yer sarsıntısını kaydetti.
KKTC'DE HÜKÜMET İSTİFA ETTİ
9 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümeti istifa etti.
MURSİ MAHKEME SALONUNDA HAYATINI KAYBETTİ
17 Haziran'da Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.
TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASI DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI
21 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İran'da üç farklı yere saldırı düzenleyeceklerini ancak 150 kişinin hayatını kaybedebileceği bilgisini alınca saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.30 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluştu.
İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU ZAFERİ
İptal edilen İstanbul seçimi 23 Haziran'da yeniden yapıldı. CHP'nin İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım karşısında 806 bin oy farkla İstanbul seçimlerinin kazanan isim oldu.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ
Yeni askerlik sistemi yasası TBMM’de kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa 26 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
EMİNE BULUT CİNAYETİ
Emine Bulut, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran ile buluştuğu kafede kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Görüntüler ve annenin 'Ölmek istemiyorum' feryadı tüm Türkiye'de yürekleri yaktı.
HAKAN ATİLLA SERBEST BIRAKILDI
19 Temmuz'da ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı.
GRETA THUNBERG DÜNYA GÜNDEMİNDE
28 Ağustos'ta iklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'dan 15 gün önce açıldığı sıfır karbondioksit emisyonlu yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaştı. 11 Aralık'ta ise Time dergisinin her yıl geleneksel olarak yaptığı ankette, bu yılın kişisi İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg oldu.
SAUDİ ARAMCO SALDIRISI
14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi. Aramco, petrol üretimini geçici olarak durdurdu. Suudi Arabistan, Husilerin saldırıda İran yapımı silahlı İHA'lar kullandığını öne sürse de bu kanıtlanamadı.
İSTANBUL'DA DEPREM
26 Eylül'de İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilerleyen günler boyunca çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ AHMET ALİ'YE VERİLDİ
Nobel Barış Ödülü, 11 Ekim'de "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" nedeniyle Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verildi.
BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI
9 Ekim'de Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad ilçeleri terörden arındırıldı. Harekata ABD ve Batılı ülkeler tepki gösterdi. ABD'de harekat gerekçe gösterilerek 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alındı.
TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEHDİT
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine bir yenisini daha ekledi. 10 Ekim'de Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye'ye oyunu kurallarına göre oynamazlarsa, onları ekonomik olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağımı söyledim" dedi. 18 Ekim'de ise Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup basına sızdırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette gündem olan mektup için 'Trump'a iade edeceğim' dedi.
İNGİLTERE'DE BİR KAMYONDA 39 CESET BULUNDU
23 Ekim'de İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 Vietnamlının cesedi bulundu. Tırın sürücüsü Maurice Robinson, 39 kişiyi öldürme ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla 28 Ekim'de tutuklandı.
BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN EŞİ, KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİN DE YAKALANDIĞINI DUYURDU
27 Ekim'de DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib kentinde düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildi. İlerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, öldürülen DEAŞ terör örgütü lideri Bağdadi'nin eşini yakaladığını dünyaya duyurdu. Erdoğan, "İlk defa şimdi açıklıyorum. Biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini üstelik de Suriye tarafında yakaladık" dedi.
SKANDAL 'SOYKIRIM' TASARISI
29 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. 12 Aralık'ta ABD Senatosu tasarıyı kabul etti. 13 Aralık'ta ise Trump yönetimi, 'bizim pozisyonumuz değişmedi' açıklamasında bulundu. Trump, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmayarak 'büyük felaket' ifadesini kullanmıştı. Türkiye'den tasarıya ilişkin çok sayıda tepki geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEREKİRSE İNCİRLİK'İ KAPATIRIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tasarıya karşı olarak yaptığı açıklamada, 'Gerekirse İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız' açıklamasında bulundu.
KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ İDDİASI
20 Kasım'da Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın CHP Genel Başkanlığı için bir CHP'linin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğüne ilişkin iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü. Haftalarca konuşulan iddiada haber kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğu ortaya çıktı. Muharrem İnce'den Beştepe'ye gittiği iddialarına çok sert yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iddiaları yalanladı. CHP yönetimi ile Muharrem İnce arasında da iddialarla ilgili olarak gerginlik yaşandı.
ARNAVUTLUK DEPREMİ
26 Kasım'da Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı.
CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ
3 Aralık'ta balerin Ceren Özdemir, Ordu'da evinin önünde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın detayları ve görüntüleri tüm Türkiye'de infial yarattı. Art arda yaşanan kadın cinayetlerinin ardından Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin genelge yayımlandı.
ŞULE ÇET DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
4 Aralık'ta Türkiye'nin konuştuğu Şule Çet davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.
DAVUTOĞLU'NUN GELECEK PARTİSİ RESMEN KURULDU
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun liderlik ettiği Gelecek Partisi 12 Aralık Perşembe günü İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvuru ile resmen kuruldu. Davutoğlu, 13 Aralık'ta partisini resmen tanıttı. 19 Aralık'ta ise Gelecek Partisi Kurucular Kurulu toplantısında Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi.
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