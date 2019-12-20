2019'da dünyada ve Türkiye'de neler oldu?

2019 yılında dünyada pek çok siyasi ve güncel olaylar yaşandı. İşte 2019'a damgasını vuran gelişmeler...

2019'un ilk gününde Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin ederek görevine başladı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: DEAŞ'I SURİYE VE IRAK'TA YENİLGİYE UĞRATTIK



22 Ocak'ta dünyanın konuştuğu açıklama ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattıklarını söyledi. Pompeo, "Daha yapılması gereken çok iş var. Sizin yardımınızla başaracağımızı biliyorum." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'DA DARBE GİRİŞİMİ



23 Ocak'ta ise belki de bu yılın en çok konuşulan olaylarından olan Venezuela'daki ABD destekli Guaido'nun darbe girişimi yaşandı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

26 Ocak'ta Venezuela'daki gerginlik devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bütün ülkelere, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ekonomik ilişkilerini bitirmeleri çağrısı yaptı. 31 Ocak'ta ise Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı. 4 Şubat'ta AB üyesi 10 ülke Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.