2019’da en çok hangi hizmeti kullanmışız?

45 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan e-Devlet’te 2019 yılı içerisinde en çok nelerin kullanıldığı açıklandı. Farklı kategoriler altında toplanan bu hizmetler arasında 4A Hizmet Dökümü, Vergi Borcu Sorgulama ve Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama en çok kullanılanları olmuş durumda.

Diğer kategorilerde en çok aranan hizmetlere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, siz e-Devlet’te en çok hangi hizmeti kullanıyorsunuz?

Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama

Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama

İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini

Ticaret Bakanlığı: Sahibi/Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama

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