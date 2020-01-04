2019’da en çok hangi hizmeti kullanmışız?

45 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan e-Devlet’te 2019 yılı içerisinde en çok nelerin kullanıldığı açıklandı. Farklı kategoriler altında toplanan bu hizmetler arasında 4A Hizmet Dökümü, Vergi Borcu Sorgulama ve Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama en çok kullanılanları olmuş durumda.
Diğer kategorilerde en çok aranan hizmetlere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, siz e-Devlet’te en çok hangi hizmeti kullanıyorsunuz?
- Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama
- Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden
- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama
- Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama
- İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
- Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
- Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu
- Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
- Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu
- Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini
- Ticaret Bakanlığı: Sahibi/Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama
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