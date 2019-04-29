2019 DGS başvuru ücreti ne kadar? 2019 DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2019 DGS başvuru işlemleri...

Dikey Geçiş Sınavı başvurularının başladığı 29 Nisan itibarı ile bankalar da ödeme almaya başladı. 8 Mayıs 2019 gününe kadar başvuruların yapılacağı DGS başvuru ücreti ödeme son tarihi 9 Mayıs 2019. Haziran ayının son günü yapılacak 150 dakikalık sınav için geç başvuru günü 21 Mayıs 2019 olarak duyuruldu. Sınav ücretinin de aynı gün ödenebileceği açıklanırken, geç başvuru sınav ücretinin 180 TL olduğu belirtildi. ÖSYM DGS 2019 kılavuzuna göre şehit eşi, çocuğu, gazi, gazi eşi ile çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav / ek yerleştirme ücreti talep edilmeyecek. Ancak geç başvuru günü yapılan başvurular bu kapsamın dışında tutuldu. Geç başvuru günü tüm adaylardan sınav ücreti alınacak.

2019 DGS başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ! (https://www.isilanlarim.net/2019-dgs-basvurusu/)

Ödeme tarihi, bankalardan ödeme yapacaklar için mesai saatinde bitecek. Ancak ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde süre 23:59’a kadar ödeme yapma hakları var. Geç başvuru işlemlerinde ödemeler sadece ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılmakta.