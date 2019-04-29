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2019 DGS başvuru ücreti ne kadar? 2019 DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2019 DGS başvuru işlemleri...

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.04.2019 17:39 | Son Güncelleme

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 26 Nisan 2019 itibarı ile başladı. 30 Haziran 2019’da yapılacak DGS başvuru, DGS başvuru ücreti ödeme ve diğer işlemler için ilgili kılavuz da ÖSYM’nin sitesinde yayımlandı. DGS parası ne kadar diye merak eden adaylar için başvuru ücretinin yanı sıra başvuru süreciyle ilgili diğer detayları da derledik.

2019 DGS başvuru ücreti ne kadar? 2019 DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2019 DGS başvuru işlemleri...

Dikey Geçiş Sınavı başvurularının başladığı 29 Nisan itibarı ile bankalar da ödeme almaya başladı. 8 Mayıs 2019 gününe kadar başvuruların yapılacağı DGS başvuru ücreti ödeme son tarihi 9 Mayıs 2019. Haziran ayının son günü yapılacak 150 dakikalık sınav için geç başvuru günü 21 Mayıs 2019 olarak duyuruldu. Sınav ücretinin de aynı gün ödenebileceği açıklanırken, geç başvuru sınav ücretinin 180 TL olduğu belirtildi. ÖSYM DGS 2019 kılavuzuna göre şehit eşi, çocuğu, gazi, gazi eşi ile çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav / ek yerleştirme ücreti talep edilmeyecek. Ancak geç başvuru günü yapılan başvurular bu kapsamın dışında tutuldu. Geç başvuru günü tüm adaylardan sınav ücreti alınacak.

2019 DGS başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ! (https://www.isilanlarim.net/2019-dgs-basvurusu/)

Ödeme tarihi, bankalardan ödeme yapacaklar için mesai saatinde bitecek. Ancak ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde süre 23:59’a kadar ödeme yapma hakları var. Geç başvuru işlemlerinde ödemeler sadece ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılmakta.

DGS Başvuru Ücreti Nereye Yatırılacak?

Ücret ödemesini birkaç yoldan gerçekleştirmek mümkün. DGS sınav ücreti için sistemin kartlı ödeme sayfasından ödeme yapılabilir. DGS Başvuru ücreti ödeme ÖSYM’nin sayfasından yapılacaksa Başvuru satırına açılan listeden 2019-Dikey Geçiş Sınavı seçilerek TC Kimlik Numarası ya da Y.U numarası yazılarak ödeme sayfasına geçilir.
Bankalardan da online olarak ödeme yapılabilir. Hesabın olduğu bankadan online ödeme yapılıp yapılmadığını anlamak için DGS ödemesi yapılan bankalar listesine göz atmak yeterli.
Banka şubesi aracılığı ile yapılacak ödemelerde, ödeme yapmak için son gün, mesai saatine kadar süre oluyor. Şubede TC Kimlik No ile sınav ücreti yatırma işlemi gerçekleştikten sonra alınan dekontta da tüm bilgilerin kontrol edilmesi gerekiyor.

DGS Başvuru Ücreti Hangi Bankaya Yatırılacak?

KKTC’den başvuracak adayların muhakkak banka şubesinden ödeme yapmaları gerekmektedir.

Akbank şubeleri, ATM’leri ve online bankacılık sistemi
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve online banka şubesi
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı
Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret
yatırılmaz.)

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