'2019 Dünyanın İkinci En Sıcak Yılı'

Amerika’da yayınlanan bir rapora göre, 2019 yılı son 140 yıl boyunca kaydedilen ikinci en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Küresel çapta sıcaklıkların 20’inci yüzyılın ortalama sıcaklığından 0,95 santigrat daha fazla olduğu belirtiliyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosferik İdaresi NOAA’nın Çarşamba günü yayınladığı raporda, son 140 yıldır kayıtlara geçen ortalama sıcaklıklar arasında 2019 yılının ikinci en sıcak yıl olduğu aktarıldı. Rapordaki verilere göre, dünyanın ortalama ısısı 20’inci yüzyıl verilerine göre 1,71 fahrenayt, yani 0,95 santigrat artış gösterdi.

NOAA verilerinde, kayda geçen en sıcak yılınsa 2016 olduğu belirtiliyor.

