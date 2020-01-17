HABER
  4. '2019 Dünyanın İkinci En Sıcak Yılı'

'2019 Dünyanın İkinci En Sıcak Yılı'

17.01.2020 20:00 | Son Güncelleme

Amerika’da yayınlanan bir rapora göre, 2019 yılı son 140 yıl boyunca kaydedilen ikinci en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Küresel çapta sıcaklıkların 20’inci yüzyılın ortalama sıcaklığından 0,95 santigrat daha fazla olduğu belirtiliyor

'2019 Dünyanın İkinci En Sıcak Yılı'

Amerika’da yayınlanan bir rapora göre, 2019 yılı son 140 yıl boyunca kaydedilen ikinci en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Küresel çapta sıcaklıkların 20’inci yüzyılın ortalama sıcaklığından 0,95 santigrat daha fazla olduğu belirtiliyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosferik İdaresi NOAA’nın Çarşamba günü yayınladığı raporda, son 140 yıldır kayıtlara geçen ortalama sıcaklıklar arasında 2019 yılının ikinci en sıcak yıl olduğu aktarıldı. Rapordaki verilere göre, dünyanın ortalama ısısı 20’inci yüzyıl verilerine göre 1,71 fahrenayt, yani 0,95 santigrat artış gösterdi.

NOAA verilerinde, kayda geçen en sıcak yılınsa 2016 olduğu belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Kıymetli madenlerde şok gelişmeKıymetli madenlerde şok gelişme
Brezilyalı bakanın Nazi Propaganda Bakanı Goebbels'in sözlerini kullanmasına büyük tepkiBrezilyalı bakanın Nazi Propaganda Bakanı Goebbels'in sözlerini kullanmasına büyük tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıymetli madenlerde şok gelişme

Kıymetli madenlerde şok gelişme

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken detay! Ruhani namaz biter bitmez camiden ayrıldı

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Erişteden elektro gitar yaptı

Erişteden elektro gitar yaptı

Almanya'dan Yunanistan'ın 'davet' eleştirisine yanıt!

Almanya'dan Yunanistan'ın 'davet' eleştirisine yanıt!

5 yıllık kocasını göz damlasıyla öldürdü!

Kocasını göz damlasıyla öldürdü!

Putin kararını verdi! Katılacak!

Putin kararını verdi! Katılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.