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  4. 2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?

2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Yağışların azaldığı, sıcaklığın giderek yükseldiği gezegenimizde yapılan araştırmalar iklim değişikliği konusundaki acı gerçeği gün yüzüne çıkardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği Atmosfer İzleme ve İklim Değişikliği Servisi, geride bıraktığımız 2019 yılının sıcaklık değerlerine bakıldığında gezegenin gelmiş geçmiş en sıcak ikinci yılı olduğunu söyledi.

140 yıldır gezegenimizin sıcaklığını kayıt altına alabiliyoruz. Bu kayıtlardan yola çıkarak ulaşılan bilgilere göre, 2019 gezegenin en sıcak ikinci yılı olarak tarihe geçti. Yapılan araştırmalarda gezegenin ortalama sıcaklığının 0.59 °C üzerinde olduğu saptandı. Bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl ise 2015 yılında yaşanmıştı.

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?
Christian Aid tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor. Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.
Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?
İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Avrupa Birliği Atmosfer İzleme ve İklim Değişikliği Servisi

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