2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?

140 yıldır gezegenimizin sıcaklığını kayıt altına alabiliyoruz. Bu kayıtlardan yola çıkarak ulaşılan bilgilere göre, 2019 gezegenin en sıcak ikinci yılı olarak tarihe geçti. Yapılan araştırmalarda gezegenin ortalama sıcaklığının 0.59 °C üzerinde olduğu saptandı. Bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl ise 2015 yılında yaşanmıştı.

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

Christian Aid tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor. Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.