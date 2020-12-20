2019 estetik raporu açıklandı! Dünyada en çok botoks, Türkiye'de ise burun ameliyatı yapılıyor

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS), 2019 yılı Uluslararası Estetik-Kozmetik Prosedürler raporunun sonuçlarını yayımladı. Raporun sonuçlarını değerlendiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, “Rapor bize son yıllarda ameliyatsız estetik operasyonlarının arttığını gösteriyor” diye konuştu AMELİYATSIZ ESTETİK OPERASYONLAR YÜZDE 7,6 ARTTI Dünya genelinde bu yıl 13 milyonun üzerinde ameliyatsız estetik operasyonun yapıldığını söyleyen Dr. Başaran, “Geçen yıla göre yüzde 7,6’lık bir artış var. 11 milyon 300 bin civarında ise estetik ameliyatları olmuş yine geçen yıla göre yüzde 7’lik bir artış yaşanmış” ifadelerini kullandı. EN ÇOK BOTOKS VE DOLGU YAPILIYOR Dr. Başaran, “18 yaş altı grupta burun ameliyatı öne çıkarken 18 yaş üstü bütün gruplarda ise en çok yapılan işlem botoks. İkinci sırada hyalüronik asit dolgular geliyor. Dünya genelinde 6 milyonun üzerinde işlem ile botoks birinci, 4 milyonun üzerinde uygulama ile dolgu ikinci sırada yer alıyor” dedi. MEME BÜYÜTME, YAĞ ALDIRMA, GÖZ KAPAĞI KALDIRMA İŞLEMİ Ameliyatlı estetik operasyonlarının başında meme büyütme işleminin geldiğini anlatan Dr. Başaran, “Bunu yağ aldırma (Liposuction) ve göz kapağı ameliyatı izliyor. Göz kapağını kaldırma ameliyatları geçen yıl erkeklerin en çok tercih ettiği operasyonların başında gelmişti. Karın germe ve burun ameliyatları de en çok yapılan operasyonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK BURUN AMELİYATI YAPILIYOR Türkiye’de ise dünyadakinin aksine sıralamada değişiklikler olduğunu söyleyen Dr. Başaran, “Burun ameliyatlarının en çok yapıldığı ülkeyiz. Türkiye dışında hiçbir ülkede burun ameliyatı ilk sırada değil. Irksal ve genetik özelliğimizden böyle olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. YURT DIŞINDA EN ÇOK HASTA KABUL EDEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE; TÜRKİYE Yurt dışından en çok hasta kabul eden ülkeler arasında üçüncü olduğumuzu belirten Dr. Dilek Başaran, “İlk sırada Tayland, ikinci sırada Meksika sonra Türkiye geliyor. Sağlık turizmine ülke olarak hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca doktorlarımızın bilgi ve tecrübesi fazla. Kullanılan cihazların kalitesi yüksek. Bunlar ülkemizin tercih edilmesinde önemli bir etken diye düşünüyorum” dedi. ERKEKLERİN ESTETİK OPERASYONLARA İLGİSİ ARTTI Son yıllarda erkeklerin de estetik operasyonlara ilgisinin arttığını aktaran Dr. Başaran, “Erkeklerde de en çok yapılan işlem botoks, ikinci sırada dolgu, üçüncü sırada ise istenmeyen göğüs büyümesinin düzeltilmesine yönelik operasyon geliyor” diye konuştu. SOSYAL MEDYA GÜZELLİK ALGISINI DEĞİŞTİRDİ Sosyal medyanın etkisiyle kişilerin kendini fotoğraf ve videolarla dünyaya açtığını söyleyen Dr. Başaran, “Fotoğraflarda kusurlarımız ortaya çıkıyor, bakıyorsunuz arkadaşınızın fotoğrafında istemediğiniz bir açıdan yakalanmışsınız. Sosyal medya kişilerdeki güzellik algısını çok değiştirdi, estetik operasyonlarının artmasında etkili oldu” ifadelerini kullandı.