İSTANBUL (AA) - Gazze Destek Derneğince "2019 Gazze Şeridi İnsani Durum Raporu" açıklandı.

Fatih'de bir otelde düzenlenen toplantıda paylaşılan raporla aynı zamanda Gazze'deki insani durumun kurtarılması için kampanya başlatıldı.

Dünyadan ve Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda konuşan Gazze Destek Derneği Genel Müdürü Abdalmajed Alaloul, 5 Eylül Uluslararası Hayırseverlik Günü'nde bu kampanyayı duyurmak istediklerini söyledi.

Raporun 2018 yılının, 13 yıllık abluka sürecinde en kötü yıl olduğunu ortaya çıkardığını dile getiren Alaloul, Gazze Şeridi'nin kara, hava ve denizden ablukaya alındığını hatırlatarak bu kuşatmanın neticesinde 2.13 milyon kişinin uluslararası kuruluşlara göre dünyadaki en kötü insani durumda yaşamaya başladığını söyledi.

Gazze halkının 30 Mart 2018 tarihinde kuşatmanın kaldırılması ve evlerine dönüş taleplerini dile getirmek adına barışçıl dönüş yürüyüşlerine çıktığını hatırlatan Alaloul, "Ancak işgal kuvvetleri buna orantısız güç kullanarak karşılık verdi ve sonuç olarak yürüyüşlerin ilk senesinde 270 kişi şehit oldu, 30 bin 714 kişi yaralandı ve bin 203 ev yıkıldı veya hasar gördü. Bütün bu neticeler zaten var olan sıkıntılara bir yenisini daha ekledi ve 2018 yılında Gazze'deki insani kriz daha da büyüdü." dedi.