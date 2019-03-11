2019 gelinlik ve abiye koleksiyonları sergilendi

Gelin Damat Fashion Day, moda rüzgarı estirdi.

Gelin Damat Dergisi bünyesinde 4.kez düzenlenen Gelin Damat Fashion Day 51 Modacı defilesi , Çırağan Sarayı’nda görülmemiş bir moda rüzgarı estirdi. Türkiye’nin önde gelen 51 modacısı 2019 gelinlik ve abiye koleksiyonlarını defile şovlarıyla sergiledi.

Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde, Wilma Elles ve Burak Törün’ün sunuculuğunda ve koreografisini Fatih Ömercikoğlu’un yaptığı defilede, Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Özay, Ece Gürsel, Didem Taslan, İpek Tanrıyar, Tuğba Altıntop, Ece Prim, Simge Tertemiz, Hatice ve Betül Şahin ise podyumdaydı. Ayrıca, Fitness & Fashion dalında Dünya Şampiyonumuz İpek Yıldırım defilede gelinlik giyenler arasındaydı.

1500 ’e yakın kişinin Çırağan Sarayı’na akın ettiği Gelin Damat Fashion Day’de , androjen temalı defile, transparan ve tesettürlü gelinlikler dikkat çekti. Fiyatı yüz bin lirayı bulan özel tasarım gelinlikler ise dudak uçuklattı. Sparkle entertainment ’in sahne şovlarının yapıldığı etkinliğin, medya sponsoru ise Radvo Viva’ idi.

Etkinlik organizatörü ve Gelin Damat Dergisi imtiyaz sahibi Ferat Muğurtay, yaptığı açıklamada, " Her geçen sene daha büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Etkinliğimizi Türkiye’nin 35 şehrinden, 51 modacının katılımıyla gerçekleştirdik. Yurt dışından da yüze yakın ziyaretçinin Gelin Damat Fashion Day ’i izlemek için ülkemize gelmesi , uluslar arası bir organizasyon olma yolunda ilk adımlarımız oldu. 2020 Gelin Damat Fashion Day çalışmalarımıza kısa zamanda başlayacağız.Tüm modacılara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim "dedi.



