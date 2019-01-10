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"2019 inşallah terör bataklıklarının kurutulduğu yıl olur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Türkiye, terörle mücadele konusunda çok büyük atılım yaptı. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin bataklıklarına müdahaleler başladı. İnşallah 2019 yılı bu bataklıkların kurutulduğu yıl olur ve Türkiye artık terör belasından kurtulur" - "(Cumhur İttifakı) Birkaç görüşme yapıldı yerel seçimle ilgili. Yapılan çalışmalar kendilerine sunuldu, temaslarımız devam ediyor"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda büyük mesafe katettiğini vurgulayarak, "Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin bataklıklarına müdahaleler başladı. İnşallah 2019 yılı bu bataklıkların kurutulduğu yıl olur ve Türkiye artık terör belasından kurtulur." dedi.

Destici, bir restoranda düzenlendiği 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve parti muhabirleriyle bir araya geldi.

Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü dolayısıyla basın mensuplarını tebrik ederek, Türkiye'de gazeteciliğin ve basın mensubu olmanın avantajlarının artarak devam etmesi ve dezavantajlarının ortadan kaldırılması için mücadele edeceklerini belirtti.

Yeni yılın tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Destici, önceki yıllarda Türk ve İslam coğrafyasında yaşanan üzücü hadiselerin bu yıl yaşanmaması temennisinde bulundu.

Destici, Türkiye'nin artık terörden kurtulma zamanının geldiğini ifade ederek, "Türkiye, terörle mücadele konusunda çok büyük atılım yaptı. Önceden terörle mücadele hep içeride sürdürülmüştü. Adeta sivrisinekler ile uğraşıyorduk ama son birkaç yıldır bataklıklara yönelindi. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin bataklıklarına müdahaleler başladı. İnşallah 2019 yılı bu bataklıkların kurutulduğu yıl olur ve Türkiye artık bu terör belasından kurtulur." diye konuştu.

- "Yerel seçim, genel seçim havasında gitmemeli"

Destici, 31 Mart yerel seçim kampanyalarının genel seçim havasında gitmemesi ve bunun üzerinden sistem tartışmasının tekrar gündeme getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı kapsamında partisince yerel seçime ilişkin görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine Destici, şunları kaydetti:

"Birkaç görüşme yapıldı bu hususla ilgili. Yapılan çalışmalar kendilerine sunuldu. Temaslarımız devam ediyor ve önümüzdeki günlerde devam edeceğini ümit ediyorum. Listelerin verilmesine 39 gün var. Daha çok zaman var. İnşallah bu görüşmeler ve temaslardan olumlu sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. Artık karar aşamasına doğru da yaklaşılmış bulunuyor. Bu konuda elbette ki bir seçim iş birliği gerçekleşecekse, Büyük Birlik Partisinin de kendi adı ve amblemiyle seçime katılacağı yerler olmalıdır ve olacağına da inanıyorum."

Destici, partisinin genel merkezinde 13 Ocak Pazar günü düzenlenecek toplantıda, yerel seçim sürecenin değerlendirileceğini bildirerek BBP'nin kuruluşunun 26. yıl dönümü dolayısıyla bu ayın sonunda program düzenleneceğini duyurdu.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici cumhur ittifakı Terörle Mücadele

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