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2019 iPhone modelleri hakkında ilk detaylar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

Apple yeni iPhone modellerini tanıtalı henüz 1 ay oldu. Fakat şimdiden 2019 iPhone modelleri hakkında dedikodular ortaya çıkmaya başladı. İşte konunun detayları.

2019 iPhone modelleri hakkında ilk detaylar

Apple yeni iPhone modelleri iPhone Xs, Xs Max ve Xr’ı geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte tanıtmıştı. Cupertino merkezli şirket henüz tanıttığı modelleri bir çok pazarda satışa bile sunmadı. Nitekim bu pazarlar arasında Türkiye de bulunuyor. Fakat görünen o ki bu durum 2019 iPhone modelleri hakkında bazı dedikoduların ortaya atılmasına engel teşkil etmiyor.

Apple geçtiğimiz sene satışa sunduğu modellerinde IP67 sertifikasını tercihlemişti. Aynı şekilde bu sene tanıtılan iPhone Xs, Xs Max ve Xr modellerinde de IP67 sertifikasının tercih edileceği düşünülüyordu. Fakat Apple büyük bir sürprizle IP67 yerine IP68 kullanmayı tercih etti.

Apple’a yakınlığıyla tanınan Ming Chi Kuo tarafından sızdırılan bilgilere göre Cupertino merkezli şirket 2019 iPhone modelleri için de IP68 sertifikasını kullanmayı düşünüyormuş. Aslında bu durumda çok da şaşırılacak bir durum yok. Sonuçta hiç bir üretici yeni modelinde daha eski bir teknolojiye dönüş yapmak istemez. Dolayısıyla Apple’ın IP68’i tercihleyecek olması da bizler için büyük bir sürpriz olmadı.

Ming Chi Kuo, 2019 iPhone modellerinde su ve toza karşı dayanıklılığın arttırılacağını da söylüyor. Fakat Apple’ın bunun için nasıl bir teknoloji kullanacağı henüz netlik kazanmış değil. Zaten 2019 iPhone modelleri hakkında konuşmak için henüz çok erken.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Apple 2019 iphone teknoloji

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