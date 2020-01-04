2019 IŞİD Terör Örgütünün Çöküş Yılı Oldu

2019, IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak’taki “sözde halifeliğinin” çöküş yılı oldu. ABD’nin desteklediği koalisyon güçleri Mart’ta, IŞİD’in Suriye’deki son kalesini düşürdü. Ekim ayındaysa, örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin, ABD özel kuvvetlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürülmesi, örgütün aldığı son darbe oldu. Ancak IŞİD bütün bu ağır darbelere rağmen hala ayakta ve dünya çapında yeniden toparlanmaya başladığı söyleniyor.
IŞİD’in çöküşü aslında 2019’dan önce başladı. O dönemde, Irak’taki topraklarını yönetemeyen terör örgütünün sonunun geldiğini söyleyenler oldu. Başkan Donald Trump, “Yaklaşık iki yıldır başkanım. Çabalarımızı
yoğunlaştırdık ve IŞİD’le mücadeleyi kazandık,” şeklinde konuşmuştu.
Başkan Trump, bu tezi defalarca dile getirdi: “Suriye’deki halifeliğin yüzde 90’ını aldık, yüzde 92’sini aldık gibi şeyler duyuyordunuz. Artık yüzde 100’ünü ele geçirdik.”
Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden ABD’nin desteklediği güçlerse Trump’ın bu iddiasına zaman zaman karşı çıktı.
Ve sonra, 23 Mart’ta, IŞİD’in kurduğu sözde halifelik çöktü.
Ancak kısa süre sonra, IŞİD’e karşı yürütülen savaşın aslında sona ermediği anlaşıldı. 18 bin civarında IŞİD savaşçısı Suriye ve Irak’ın kontrolsuz bölgelerinde dolaşırken, binlerce IŞİD esiri ve onların 10 binlerce akrabası derme çatma hapishanelere ve kamplara gönderildi.
Nisan ayında, Sri Lanka’da Paskalya günü 250 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı üstlenen IŞİD, canlanma sinyalleri vermeye başladı.
Yine aynı ay içinde, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi bir video kaydı yayınladı ve örgüt üyelerine “yıpranma savaşı” adını verdiği bu mücadelede inançlarını kaybetmeme çağrısı yaptı.
IŞİD, başka ülkelerde de destek buldu. İstihbarat kaynakları, Afganistan’da yaklaşık 5 bin kişinin terör örgütünün siyah bayrağını taşıdığını söylüyor. ABD Terörle Mücadele Merkezi’nden Russell Travers, “Hevesli oldukları açık ve Afganistan dışında saldırılar düzenleme konusunda istekli olduklarını da gösteriyorlar. Ancak bu şimdilik sınırlı kaldı,” diyor.
Aynı dönemde IŞİD, Afrika’dan Filipinler’e kadar birçok ülkede yürüttüğü faaliyetleri vurgulayan bir sosya medya kampanyası da başlattı.
Ancak Ekim ayında, örgüt ağır bir darbe aldı. Başkan Donald Trump, “Dün gece, Amerika dünyanın bir numaralı terör liderini etkisiz hale getirdi. Ebu Bekir El Bağdadi öldü,” dedi.
ABD özel kuvvetleri, Bağdadi’nin Suriye’de saklandığı yeri buldu ve IŞİD liderini öldürdü. ABD’nin desteklediği güçler örgütün iki numaralı lideri Ebu Hasan El Muhacir’in de öldürüldüğünü açıkladı.
IŞİD, Bağdadi’nin ölümünün ardından, hakkında fazla bilgi olmayan Ebu İbrahim El Haşimi El Kuraşi’yi yeni lideri ilan etti. IŞİD taraftarları da buna destek verdi.
Travers, “IŞİD hala canlı. Irak’ın kuzeybatısı ve Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyetlerini sürdürüyor,” diyor.
Ancak yıl sonunda ABD ve müttefikleri IŞİD’e iki darbe daha vurdu.
IŞİD Afganistan’ın kilit bölgelerinden birini kaybetti ve ikinci darbe de örgütün en çok kullandığı sosyal medya platformunun sonunu getirdi. Belçika Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, “Şu anda bildiğimiz kadarıyla IŞİD Internet’te yok ve yeniden varlık göstermesi ne kadar hızlı olacak göreceğiz,” diyor.
Öte yandan, IŞİD saldırısının 71 askerin ölümüne yol açtığı Nijer gibi bazı Afrika ülkelerinde, terör örgütünün yeniden atağa geçmesine karşı hazırlık yapılıyor. IŞİD’le savaş yakın gelecekte bitecek gibi görünmüyor.
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