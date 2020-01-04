2019 IŞİD Terör Örgütünün Çöküş Yılı Oldu

2019, IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak’taki “sözde halifeliğinin” çöküş yılı oldu. ABD’nin desteklediği koalisyon güçleri Mart’ta, IŞİD’in Suriye’deki son kalesini düşürdü. Ekim ayındaysa, örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin, ABD özel kuvvetlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürülmesi, örgütün aldığı son darbe oldu. Ancak IŞİD bütün bu ağır darbelere rağmen hala ayakta ve dünya çapında yeniden toparlanmaya başladığı söyleniyor.

IŞİD’in çöküşü aslında 2019’dan önce başladı. O dönemde, Irak’taki topraklarını yönetemeyen terör örgütünün sonunun geldiğini söyleyenler oldu. Başkan Donald Trump, “Yaklaşık iki yıldır başkanım. Çabalarımızı

yoğunlaştırdık ve IŞİD’le mücadeleyi kazandık,” şeklinde konuşmuştu.

Başkan Trump, bu tezi defalarca dile getirdi: “Suriye’deki halifeliğin yüzde 90’ını aldık, yüzde 92’sini aldık gibi şeyler duyuyordunuz. Artık yüzde 100’ünü ele geçirdik.”

Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden ABD’nin desteklediği güçlerse Trump’ın bu iddiasına zaman zaman karşı çıktı.