2019 istatistiklerine göre en emniyetli ulaşım aracı uçaklar çıktı

İSTANBUL, (DHA)- Havacılık Güvenliği Ağı’nın (ASN) yaptığı istatistiğe göre geçtiğimiz yılın en emniyetli ulaşım aracının uçaklar olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İstatistiklere göre geçtiğimiz yıl ölümle sonuçlanan 20 uçak kazası yaşandı. Dünya genelinde 39 milyon uçuş baz alındığında, kaza oranın iki milyon uçuşta bir ölümle sonuçlanan kaza olmasının, en emniyetli ulaşım araçları olarak uçaklar sonucunu çıkardığına vurgu yapan Uçak Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Haluk Kul, “Kaza ve ölüm sayıları açısından gerçekten iyi diyebileceğimiz bir yıl yaşadık” dedi.

Havacılık kazalarına ve emniyet sorunlarına ilişkin güncel bilgiler veren Havacılık Güvenliği Ağı’nın (ASN) yayınladığı istatistiklere göre 2019 yılında toplam 20 ölümcül uçak kazası yaşandı ve bu kazalarda 283 kişi yaşamını yitirdi. İstatistikler, 14 veya daha fazla yolcu taşıyan sivil uçakları içeren dünya çapında tüm ölümcül ticari uçak kazalarına (yolcu ve kargo uçuşları) dayanırken, kazalara rağmen istatistiklere göre en emniyetli ulaşım araçları 2019 yılında da uçaklar çıktı. Dünya genelinde yaklaşık 39 milyon uçuş baz alındığında, kaza oranı neredeyse iki milyon uçuşta ölümcül bir kaza sonucunu ortaya koydu.