2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası’nda Bilecik’i temsil ediyorlar

2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde düzenlenirken, turnuvaya Bilecik’ten 4 kişi katıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Gençlik Spor Kulübü okluluk branşı sporcuları Antalya’da düzenlenen 2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupasına katıldılar. Müsabakaya 90 kulüpten 110’u yabancı toplamda 591 sporcu katılırken, Bilecik’ten Abdullah Ay, Emine Baykal, Yaşar Buğra Karabıyık ve Furkan Ahmet Altuntaş katıldı. Antrenör Hikmet Dumanoğlu ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Dr. Savaş Ağünlü’n de katıldığı müsabakalar 4 gün sürecek. Sporculardan Abdullah Ay, 2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası’nda Bilecik’i temsil ettiklerini anlatarak, "Yoğun iş temposundan bir nebze uzaklaşma adına kısa süre önce başladığım okçuluk sporunda ilimizi temsil etmek nasip oldu. Yetersiz şartlarda hazırlanınca başarı maalesef çok zor inşallah bir gün o da nasip olur" dedi.



