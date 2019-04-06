HABER

2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası’nda Bilecik’i temsil ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası Antalya 100.

2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası’nda Bilecik’i temsil ediyorlar

2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde düzenlenirken, turnuvaya Bilecik’ten 4 kişi katıldı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Gençlik Spor Kulübü okluluk branşı sporcuları Antalya’da düzenlenen 2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupasına katıldılar. Müsabakaya 90 kulüpten 110’u yabancı toplamda 591 sporcu katılırken, Bilecik’ten Abdullah Ay, Emine Baykal, Yaşar Buğra Karabıyık ve Furkan Ahmet Altuntaş katıldı. Antrenör Hikmet Dumanoğlu ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Dr. Savaş Ağünlü’n de katıldığı müsabakalar 4 gün sürecek. Sporculardan Abdullah Ay, 2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası’nda Bilecik’i temsil ettiklerini anlatarak, "Yoğun iş temposundan bir nebze uzaklaşma adına kısa süre önce başladığım okçuluk sporunda ilimizi temsil etmek nasip oldu. Yetersiz şartlarda hazırlanınca başarı maalesef çok zor inşallah bir gün o da nasip olur" dedi.

2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası’nda Bilecik’i temsil ediyorlar

2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası’nda Bilecik’i temsil ediyorlar

2019 Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Türkiye Kupası’nda Bilecik’i temsil ediyorlar

PARTNER16 yıl sonra son noktayı koydular16 yıl sonra son noktayı koydular
İtiraflar geldi! Şu anda gözaltına alınıyorlarİtiraflar geldi! Şu anda gözaltına alınıyorlar
Hakkari'deki askerlerden Antalyalı öğrencilere mektup cevabıHakkari'deki askerlerden Antalyalı öğrencilere mektup cevabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Mazbatasını alan Savcı Sayan X-ray cihazını ve kapıyı söktürdü

Mazbatasını alan Savcı Sayan X-ray cihazını ve kapıyı söktürdü

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

İtiraflar geldi! Şu anda gözaltına alınıyorlar

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Anadolu Ajansı yayınladı! İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Havalimanı taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.