2019 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre KYK yurt başvuruları 19 Ağustos günü başlayacak ve 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Başvurular KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet uzantısı ile yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlıyor. 26 Ağustos’a kadar başvurularınızı “Dijital Türkiye” (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.” denildi.

KYK, burs ve kredi başvurularını ise önümüzdeki günlerde ayrıca alacak.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için şifreye ihtiyacınız var. Eğer bu şifreyi ilk kez almak istiyorsanız herhangi bir PTT'ye başvurmalısınız. Yukarıdaki linki tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın ve sonra formu doldurun ardından kaydedin.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?