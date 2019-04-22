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2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak? MEB takvimine göre LGS tarihi…

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.04.2019 08:25 | Son Güncelleme

2017 yılından önce TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş), TEOG öncesinde ise SBS olan, bugünkü adıyla Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kaldı. Sınava hazırlıklarını çoktan tamamlayan adaylar sabırsızlıkla sınav günün beklemeye başladı. Peki LGS ne zaman?

2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak? MEB takvimine göre LGS tarihi…

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2019 LGS 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İki oturumdan oluşan sınavda adaylar aynı gün içerisinde iki farklı branştan sınava tabi tutulacak.

LGS kapsamıyla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ!

LGS Kaç Soru?

Pek çok aday senelerdir bu sınava hazırlandığı için kaç soru olduğunu ve soruların türlerini ezbere bilse de, sınav türü ve sisteminin her sene değişmesi sebebiyle bazı adaylarda kafa karışıklığı oluşabiliyor. 2019 yılında düzenlenecek olan LGS;

-Sözel bölüm 50,
-Sayısal bölüm 40 olmak üzere toplam 90 sorudan oluşacak. Bu alanlarda kendi içerisinde;
-Sözel: Türkçe (20 soru), İnkılap Tarihi (10 soru), Din Kültürü (10 soru), İngilizce (10 soru),
-Sayısal: Matematik (20 soru), Fen Bilimleri (20 soru) olmak üzere ayrılacak.
Sınavda yeterli puanı almayı başaran öğrenciler, adres faktörüne bakılmaksızın diledikleri liseye yerleşebilecekler.

LGS Kaç Saat Sürüyor?

LGS 2019’un sınav süresi değişti. Pek çok adayın soruları yetiştiremediği ve boş bırakmak zorunda kaldığını açıklaması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınavın süresini uzattı. Bu değişikliğe göre sınav süresi;
-50 soruluk sözel sınav için 75,
-40 soruluk sayısal sınav için 80 dakika olarak belirlendi.

LGS Saat Kaçta?

Yapılan açıklamaya göre;
-LGS 1. Oturumu saat 09:30’da
-LGS 2. Oturumu saat 11:30’da başlayacak.

Oturum saatleri ve sınav süreleri göz önüne alındığında öğrencilerin iki oturum arasında 45 dakika civarında bir dinlenme süresi olacak.

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

1 Haziran’da gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları aynı ay içerisinde 24 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve başvuru işlemleri başlayacak.

LGS Kalkacak mı?

Birkaç senede bir sınav adının ve sisteminin değişmesi, öğrencilerin bir sistem üzerinden hazırlanırken son yıllarında farklı bir sisteme adapte olmak zorunda kalmaları doğal olarak bir tereddüt yaratıyor. 2020 yılında sınava girecek olan öğrenciler şimdiden LGS’nin kalkıp kalkmayacağını, yerine yeni bir sistemin gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk LGS’nin 2020 yılında da kesin olarak yapılacağını ancak sonraki yıllarda bu sisteme devam edip etmeyeceklerini Ekim ayında gerçekleştirecekleri toplantının ardından karara bağlayacaklarını belirtti. Üzerinde çalıştıkları yeni bir sistem olduğunun altını çizen Selçuk, yeni sistemin mevcut sisteme göre hazırlananlara değil yeni başlayanlara uygulanacağını dile getirdi.

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