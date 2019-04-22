2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak? MEB takvimine göre LGS tarihi…

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2019 LGS 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İki oturumdan oluşan sınavda adaylar aynı gün içerisinde iki farklı branştan sınava tabi tutulacak.

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LGS Kaç Soru?



Pek çok aday senelerdir bu sınava hazırlandığı için kaç soru olduğunu ve soruların türlerini ezbere bilse de, sınav türü ve sisteminin her sene değişmesi sebebiyle bazı adaylarda kafa karışıklığı oluşabiliyor. 2019 yılında düzenlenecek olan LGS;

-Sözel bölüm 50,

-Sayısal bölüm 40 olmak üzere toplam 90 sorudan oluşacak. Bu alanlarda kendi içerisinde;

-Sözel: Türkçe (20 soru), İnkılap Tarihi (10 soru), Din Kültürü (10 soru), İngilizce (10 soru),

-Sayısal: Matematik (20 soru), Fen Bilimleri (20 soru) olmak üzere ayrılacak.

Sınavda yeterli puanı almayı başaran öğrenciler, adres faktörüne bakılmaksızın diledikleri liseye yerleşebilecekler.

LGS Kaç Saat Sürüyor?



LGS 2019’un sınav süresi değişti. Pek çok adayın soruları yetiştiremediği ve boş bırakmak zorunda kaldığını açıklaması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınavın süresini uzattı. Bu değişikliğe göre sınav süresi;

-50 soruluk sözel sınav için 75,

-40 soruluk sayısal sınav için 80 dakika olarak belirlendi.