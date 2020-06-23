Mezuniyet Töreninin Yıldızı Olun! 2019 Mezuniyet Saç Modelleri

Okul hayatının son erişinin kutlandığı mezuniyet törenleri, şüphesiz birçok kadının en özel anlarını oluşturuyor. Bu özel anlarda güzel görünmek için şıklığın tamamlayıcısı olan saçı doğru şekle sokmak oldukça önemli. Siz de aşağıdaki modellerinden arasından tarzınıza ve törende giyeceğiniz kıyafete en uygun olanını bulabilirsiniz.
Kepli Mezuniyet Saç Modelleri
1. Doğal saça kep
Mezuniyet töreninde kep takacaksınız saçınızın modeliyle fazla zaman kaybetmenize gerek yok. Hatta doğal haline bıraktığınız saçınızın üzerine kep takarak modeli elde edebilirsiniz. Özellikle saçınız dalgalıysa, yıkamadan sonra kendi haline bırakmanız en az çabayla en ideal görünüme ulaşmanızı sağlar.
- Saçınızı yıkadıktan sonra tarayın ve kuruması için kendi haline bırakın.
2. Dalgalı föne kep
Törenden önce saçınıza bir kuaförde dalgalı ya da kırık fön çektirebilirsiniz. Ancak bu konuda yeteneğiniz varsa büyük uçlu fön tarağı yardımıyla bu işlemi kendiniz de yapabilirsiniz.
- Nemli saçınızı fön makinesiyle kurutarak güzelce tarayın.
- Saçınızı, alın çizgisinden başlayarak eşit tutamlar halinde ayırın ve klipsle tutturun.
- Saçın sağdaki bölümünü sağa doğru, soldaki bölümünü sola doğru fönleyin.
- Küçük tutamlar halinde fön çekmek işinizi kolaylaştırır.
3. Maşalı saça kep
Maşa, hem saçın kolayca şekil almasını sağlayan bir işlemdir hem de maşayla şekillendirilen saç her ortama uyum sağlar. Maşa işlemine başlamadan önce saçınızı iyice temizlemelisiniz. Son durulama suyunun soğuk olması buklelerin daha canlı görünmesini sağlar.
- Yıkayıp kuruttuğunuz saçınızı iyice tarayın ve ortadan ikiye ayırın.
- Saçınızın bir tarafını lastik toka yardımıyla toplayın.
- Diğer tarafını üstten ve alttan olmak üzere ikiye ayırın.
- Saçınızı maşaya sarın ve sağ tarafı sağ dışa, sol tarafı sol dışa doğru maşalayın.
- Maşa işlemini elmacık kemiği hizasından yaparsanız saçınız kısa görünmemiş olur.
- Öte yanda maşanın kalın uçlu olması buklelerin doğal görünmesini sağlar.
Örgülü Mezuniyet Saç Modelleri
1. Dalgalı saça örgü
Örgülü saç modelleri tüm kadınlara romantik ve sade bir görünüm katar. Özellikle romantik makyajla tamamlanırsa oldukça şık görüntü oluşturur. Yapımı kolay olan bu model sayesinde mezuniyet gecesinin sade ve şık kadını siz olabilirsiniz.
- Öncelikle saçınıza maşa ya da fön yapın.
- Saçınızı ortadan ikiye ayırın.
- Sağ ve sol taraftan küçük tutamlar halinde saç alarak üçlü örgü örün.
- Örgünün ucunu lastik tokayla tutun ve örgünüzü elinizle açarak genişletin.
- Ardından örgüleri toka yardımıyla başınızın arkasında tutturun.
2. Yarım toplanmış saça örgü
Eğer mezuniyet töreninizde abartılı bir elbise giyecekseniz, elbisenizin tamamlayıcısı mutlaka sade bir saç modeli olmalı.
- Saçınızı kulak hizanızdan başlayarak orta kalınlıkta üçlü örgü şeklinde 2 kere örün.
- Ördüğünüz kısımları arka tarafta tutturun.
- Saçınızın ucunu isteğinize göre maşalayabilir ya da düz bırakabilirsiniz.
- Ayrıca bir toka ya da çiçekle de örgünüzü süsleyebilirsiniz.
Toplu Mezuniyet Saç Modelleri
1. Dağınık örgü topuz
Son derecede zarif olarak nitelendirilmesi mümkün olan örgü topuz modeli oldukça sade ve aynı zamanda iddialıdır.
- Saçınızı tarayın, ikiye ayırın.
- Ayırdığınız tutamları kulak üstü hızasında toplayın ve küçük lastikle bağlayın.
- Bir tarafı üçlü düz örgü, bir tarafı da üçlü ters örgü yapın.
- Örgünün uçlarına toka takın.
- Örgünüzü tokayı açmadan iyice gevşetin ve geniş bir hal almasını sağlayın.
- Bir tarafı üstten bir kısmı da arkadan dolayarak tel toka takın.
- Saçınızın önlerinden ve arkasından ufak tefek teller çıkararak doğal ve salaş bir görünüm sağlayabilirsiniz.
2. Örgü topuz
Sadelikten yana olanların bir numaralı tercihi; ense topuz. Modası hiçbir zaman geçmeyen bu model sayesinde mezuniyet töreninin en şık kadını siz olabilirsiniz.
- Saçınızı ensede topuz yapın.
- Topuzun büyük durmasını istiyorsanız balerin tokası kullanabilirsiniz.
- Topuzun etrafını bir tutam saç bırakarak örgü ile sarın.
3. İkili örgülü topuz
İki taraftan ördüğünüz saçınızı başınızın arkasından sıkıca toplayarak yüzünüzün güzelliğini ön plana çıkarabilirsiniz. Bu model özellikle spor abiye kıyafetlerle oldukça uyumludur.
- Saçınızı düzgün bir şekilde ikiye ayırın.
- İki tarafı da üçlü ters örgü yapın.
- Saçınızın alt kısmındaki örgü uçlarını bükerek iç içe geçirin.
4. Sütçü kız üstten örgü
Özellikle son yıllarda popülerliği artan sütçü kız modeli romantik bir görünüm sağlamasının yanında oldukça şıktır.
- Saçınızı ikiye ayırın ve bir tarafı düz örgü, diğer tarafı ters örgü örün.
- Örgünüzü tepede birleştirin ve tokalayın.
5. Yandan örgü topuz
Saçınızı örerek modern ve şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ayrıca metal bir toka takarak da saçınızda farklı bir görünüm yaratabilirsiniz.
- Saçınızı ortadan ayırın.
- İster tek taraflı isterseniz de iki taraflı örgü örün.
- Örgülerinizi tel toka yardımı ile sabitledikten sonra saçınızı arkadan bükerek topuz yapın.
- Dilerseniz ön taraftan perçem bırakabilirsiniz.
- Saçınıza, kıyafetinize uyum sağlayacak renkte ve şekilde takacağınız taç ya da topuz tokası ile şıklık katabilirsiniz.
6. Balerin topuzu
Balerin topuz modeli elegan, klasik ve aynı zamanda şık görünmek için birebir. Her yaştan kadına yakışan bu model sayesinde modern kimliğinizi korurken makyajınızı da ortaya çıkarabilirsiniz.
- Öncelikle saçınızı güzelce tarayın. Eğer saçınız düz değilse fön çekebilirsiniz.
- Taradıktan sonra saçınızı istediğiniz yükseklikten at kuyruğu şeklinde lastikle bağlayın. İsterseniz ense hizasında da bağlayabilirsiniz.
- At kuyruğuna donut tokasını geçirin.
- Saçınızı donut tokanın etrafına sarın. Ancak sararken donut tokanın hiçbir yerden görünmemesine dikkat edin.
- Sardıktan sonra tel tokalar ile topuzu tutturun.
- İsterseniz sımsıkı ve kakülsüz bırakabilirsiniz.
- Sımsıkı olması ve hiçbir yerinden saç çıkmaması için bir diş fırçasına saç spreyi sıkın ve alın hizanız ile şakak çevrenizden çıkan ufak telleri tarayın.
- Ancak saçınızın kenarlardan çıkmasından hoşlanıyorsanız perçem bırakabilirsiniz.
7. Sade topuz
Sade topuz, en az uğraşla güzel görünmek isteyen havalı kadınların bir numaralı tercihidir.
- Saçınızı taradıktan sonra tepede topuz yapın.
- Ardından kenarlardan hafifçe saç çıkartarak salaş topuz görünümü elde edebilirsiniz.
8. At kuyruğu
Her türlü ortama uyum sağlayan at kuyruğu modelleri aynı zamanda her tip saç yapısına kolaylıkla uygulanabilir.
- Saçınızı dümdüz fönleyin.
- Düz saçınızı geriye doğru tarayarak tepede sımsıkı bağlayın.
- Bağladığınız kısımdan bir küçük tutam saçı ayırın. Ayırdığınız saçı tokanızın etrafına sarın. Yüzünüzün kenarlarından saç çıkmasını engellemek için sprey sıkmayı unutmayın.
9. Burgulu at kuyruğu
At kuyruğu şeklinde topladığınız saçınıza farklılık katmak isterseniz saçınızın uç kısmını bükerek sıra dışı bir görünüm elde edebilirsiniz.
- Saçınızı tepeden at kuyruğu şeklinde bağlayın.
- Bir tutum saçı tokanın etrafında dolandırın. Arta kalan saçı ikiye bölün.
- Birinci parçayı uçlara kadar bükün. İkinci parçayı da aynı şekilde büktükten sonra iki parçayı ikili örgü şeklide birleştirin.
- Birleştirdiğiniz uca toka takın.
- Tokanın görünmesini istemiyorsanız uçlardan biraz saçı tokanın etrafına dolayabilirsiz.
10. Ense topuzu
Özel günlerinde klasik görünümden vazgeçmek istemeyenler ilk tercihlerinden biri de ense topuzu. Özellikle saçınızın ışıltısını ön plana çıkarmak istiyorsanız bu modelden ilham alabilirsiniz.
- Saçınıza alt kısımda topuz yapın.
- İsterseniz aralardan ince tutamlar çıkararak daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.
Dalgalı Mezuniyet Saç Modelleri
1. Dalgalı ve dolgun
Açık saç modelleri özellikle sade elbiselerle uyum sağlar. Kullanılan aksesuarlar ise sade modelleri daha zarif gösterir.
- Saçınızı tutamlar halinde ayırın ve kalın bir maşa ile maşalayın ya da fön çekin.
- Tüm saçı maşaladıktan sonra başınızı öne doğru eğerek ellerinizle buklelerin arasını açın.
- Saçınızın altlarına krepe yaparak dolgun görünüm kazandırabilirsiniz.
2. Kıvırcık dağınık saç
Kıvır kıvır bir saç modeliyle mezuniyet balosuna gitmek, ilginin daima sizde olmasını sağlar. Özellikle mini elbiselere kıvırcık saç çok yakışır.
- Saçınızı tutam tutam ayırın.
- Elinize bir kalem alın.
- Saçınızı kaleme maşa yapar gibi sarın.
- Saç düzleştiriciyi sardığınız yerlerin üstüne birkaç saniye bastırın.
- Tüm saçınızı tek tek kaleme sarın ve üzerine düzleştirici ile bastırın.
- Bu işlemin ardından saçınızı kabartabilir ya da krepe yapabilirsiniz.
3. Su dalgası
Doğal ve sade saç modellerini seviyorsanız su dalgası sizin tarzınız olabilir. Yapımı oldukça basit olan su dalgası modeli özellikle orta ve uzun boylu kadınlara çok yakışır.
- Saçınızı nemliyken iki tarafa örün.
- Isıdan koruyucu bir sprey sıkın.
- Örgünüzün üstünden bastıra bastıra saç düzleştiricisi ile bir süre bekleterek geçin.
- Saçınız kuruduktan sonra örgülerinizi açın.
4. Yandan fönlü saç
Saçınızı özellikle açık bir şekilde kullanmak ve aynı zamanda seksi görünmek istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz.
- Saçınızı ayırın.
- Bir tarafta daha fazla saç bırakın.
- Dalgalı fön çekin.
- Fön işlemi bittikten sonra saçınızı tek tarafa atın.
- Arkadaki saçı da tek tarafa atın.
5. Aksesuarla süslenmiş dalgalı saç
Sıradan modeller bile aksesuar kullanımıyla birlikte bambaşka bir görünüme kavuşabilir.
- Düz ya da fönlenmiş saçınıza elbisenize uygun renkte bir taç takabilirsiniz.
6. Hacimli fön
Hacimli fön modeli, doğru makyajla tamamlandığında şıklığın tamamlayıcısıdır.
- Saçınızı üst, orta ve arka olmak üzere 3'e ayırın.
- Her tutamı hafif nemli kalacak derede kurutun.
- Nemli kalan saçınızı yere doğru eğerek kurutmaya devam edin.
- Saçınız kuruduktan sonra başınızı geriye doğru atın.
- Yuvarlak bir fön fırçasıyla saçınıza dışa doğru fön çekin.
Kısa Mezuniyet Saç Modelleri
1. Islak kısa saç
Bu modeli uygulamak istiyorsanız saçınızın dokusunu bozmamalısınız. Yani saçınız kıvırcık ya da düzse o şekilde kalmalı.
- Saçınızı yıkadıktan sonra çok fazla ovmadan yumuşak bir havluyla kurulayın.
- Daha sonra saçınızı tarayın.
- Köpük, jöle ya da wax gibi ürünlerden biriyle saçınızı sabitleyin.
2. Fönlü kısa saç
Kısa saçınızı fönleyerek modern ve havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.
- Saçınızı tarak yardımı ile kurutur gibi fönleyin ve dilediğiniz gibi şekillendirin.
3. Kısa saça saç
Kısa saçınızın havalı görünmesi için taç kullanabilirsiniz. Kullanacağınız tacın elbisenizle uyumlu olmasına dikkat edin.
- Saçınızı fönleyerek almasını istediğiniz şekle sokun ve taç takın.
4. Kahküllü kısa saç
Küt kesim modelin, kakül ile buluşması sizi ortamın en havalı ve güzel kadını yapabilir.
- Kakuül ile tamamlanmış kısa saçınıza içe doğru fön çekerek mezuniyet balosunun yıldızı olabilirsiniz.
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