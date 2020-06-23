Mezuniyet Töreninin Yıldızı Olun! 2019 Mezuniyet Saç Modelleri

Okul hayatının son erişinin kutlandığı mezuniyet törenleri, şüphesiz birçok kadının en özel anlarını oluşturuyor. Bu özel anlarda güzel görünmek için şıklığın tamamlayıcısı olan saçı doğru şekle sokmak oldukça önemli. Siz de aşağıdaki modellerinden arasından tarzınıza ve törende giyeceğiniz kıyafete en uygun olanını bulabilirsiniz.

Kepli Mezuniyet Saç Modelleri

1. Doğal saça kep

Mezuniyet töreninde kep takacaksınız saçınızın modeliyle fazla zaman kaybetmenize gerek yok. Hatta doğal haline bıraktığınız saçınızın üzerine kep takarak modeli elde edebilirsiniz. Özellikle saçınız dalgalıysa, yıkamadan sonra kendi haline bırakmanız en az çabayla en ideal görünüme ulaşmanızı sağlar.

Saçınızı yıkadıktan sonra tarayın ve kuruması için kendi haline bırakın.

2. Dalgalı föne kep

Törenden önce saçınıza bir kuaförde dalgalı ya da kırık fön çektirebilirsiniz. Ancak bu konuda yeteneğiniz varsa büyük uçlu fön tarağı yardımıyla bu işlemi kendiniz de yapabilirsiniz.

Nemli saçınızı fön makinesiyle kurutarak güzelce tarayın.

Saçınızı, alın çizgisinden başlayarak eşit tutamlar halinde ayırın ve klipsle tutturun.

Saçın sağdaki bölümünü sağa doğru, soldaki bölümünü sola doğru fönleyin.

Küçük tutamlar halinde fön çekmek işinizi kolaylaştırır.

3. Maşalı saça kep

Maşa, hem saçın kolayca şekil almasını sağlayan bir işlemdir hem de maşayla şekillendirilen saç her ortama uyum sağlar. Maşa işlemine başlamadan önce saçınızı iyice temizlemelisiniz. Son durulama suyunun soğuk olması buklelerin daha canlı görünmesini sağlar.