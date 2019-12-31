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  4. 2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesini kazanan için son gün! 17.00'a kadar süresi var

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesini kazanan için son gün! 17.00'a kadar süresi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

2020 Yılbaşı Özel Çekilişi'ne saatler kala Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı çekilişi özel ikramiiyeyi kazanan biletin sahibi henüz ortaya çıkmadı. 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi eğer 31 Aralık bugün mesai saati bitimine (17.00) kadar parasını almazsa, büyük ikramiye hazineye devredilecek.

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesini kazanan için son gün! 17.00'a kadar süresi var

Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet etti.

Aradan tam olarak 365 gün geçmesine saatler kala 70 milyonluk ikramiye hala talihlisine ulaşamadı. Milli Piyango İdaresi ise talihlinin her an parayı almaya gelebileceği ihtimaline karşı parayı hazır beklettiğini duyurdu.

SAAT 17.00'A KADAR SÜRESİ VAR

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl. Talihlinin en geç 31 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Milli Piyango İdaresi'ne biletini ibraz etmesi gerekiyor.

KAYBI NE KADAR?

Talihli ikramiyeyi hemen alsaydı, mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1,2 milyon lira faiz alabilecekti. Bilet sahibi geçen 295 gündeki faiz getiri kaybı, yaklaşık 11 milyon lira olarak belirlenmişti.

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