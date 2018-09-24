2019 model iPhone’lar küçük çentik ile gelecek!

Apple, geçen yıl iPhone X ile başlattığı çentik furyasına bu yıl tanıttığı iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr modelleri ile devam etmişti. Notch yani çentik bölümünü hiç değiştirmeyen Apple’ın, bu bölümü 2019‘da daha küçülteceği ortaya çıktı.

iPhone X’u sızdıran Ben Geskin, bugün 2019 model iPhone’lar hakkındaki öngörülerini paylaştı. Ben Geskin’in paylaşımlarına göre; yeni iPhone’lardaki çentik bölümü küçülecek. Ön bölümde sadece Face ID modülüne yer verecek olacak olan Apple, ahizeyi telefonun üst bölümüne konumlandıracak.

Apple’ın 2019’da da iki farklı model tanıtıcağı söyleniyor. Bu modeller yine standart ve Max olarak isimlendirilecek. iPhone X modelinin üzerine çok ciddi söylüyoruz işlemci dışında hiç bir şey koymayan Apple, 2019’da mutlaka yeni bir özellik sunması gerekiyor.

Bakalım Apple, bu yıl çok tepki çektiği yenilik sunmama olayını 2019 yılında telafi ettirebilecek mi?

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