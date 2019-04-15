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2019 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 07:06 | Son Güncelleme

2019 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı, 7 Nisan saat 10.30’da belirlenen illerde gerçekleştirildi. Sınavın yapılmasının ve ÖSYM’nin, sınav sorularını ve cevaplarını yayınlamasının beraberinde gözler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Tercih serüvenine başlayacak astsubay ve subay adayları sonuç ve tercih tarihlerini büyük bir heyecanla bekler hale geldi. Peki, 2019 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, yayınladığı sınav takvimi tablosunda MSÜ sınavının açıklanacağı tarihi subay ve astsubay adayları ile paylaştı. 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan askeri öğrenci adayları gözünü, ÖSYM’nin açıkladığı tarihe çevirdi.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayınladığı sınav takvimine göre; 2019 MSÜ sınav sonuçları, 26 Nisan Cuma günü belli olacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklama saati henüz tam olarak belli değil. Ancak uzmanlar, sabah ve öğle saatlerinde adayların mutlaka ÖSYM aday işlemleri sayfasını ve ilgili sonuç sayfasını kontrol etmesini öneriyor.

Askeri öğrenci adayları, ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Aynı zamanda ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla da sınava girenlerin sonuçlarına erişmesi mümkün hale getirilmiştir.

MSÜ sınav kılavuzu uyarınca açıklanan kriterler arasında; adayların yaşadıkları ikamet adresine ayrıca bir sonuç belgesinin gönderilmeyeceği belirtilmiştir. İnternet ya da mobil uygulama üzerindeki sonuç sayfasında ilan edilen bilgiler, adaylara tebliğ hükmünde olacaktır ve bu bilgilerin yasal bağlayıcılığı söz konusudur.

MSÜ SINAV SONUÇ BELGESİNİN DOĞRULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR?

ÖSYM, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek Askeri Öğrenci Belirleme Aday Belirleme Sınavı ikinci seçim aşamalarına çağrılacak adayları tespit etmek için MSÜ sınav sonuç belgesindeki bilgileri kullanır. ÖSYM, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ya da itiraz hakkı saklı tutulmak üzere kafalarındaki soru işaretlerinin ortadan kaldırılması için askeri öğrenci adaylarına sonuç belgelerini doğrulama sistemini hizmete sunmuştur. “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” adı verilen hizmet kapsamında kullanılmak üzere, sınav sonuç belgelerinin en alt kısmına bir kod basılır. “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” adı verilen bu kod her aday için farklı olarak rastgele seçilir. Adaylar bu kod yardımcıyla sonuç belgelerini kontrol edebilirler. Bahsedilen sonuç belgesi doğrulama sistemine adaylar, sonuç belgesi kontrol sistemi sayfası üzerinden ulaşabilirler.

2019 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından astsubay ve subay adayları, öncelik sırası kapsamında okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılım tarihlerini belirleyebilecekler. ÖSYM sonuç açıklama takvimi dikkate alındığında, askeri okul tercihleri 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Tercih tarihleri, Milli Savunma Bakanlığının açıklaması doğrultusunda, adayların ikinci aşamaya çağrılmaları için büyük önem taşır. Belirlenen tercih tarihlerini kaçıran adayların yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ya da Meslek Yüksekokullarında eğitim görmeleri söz konusu değildir.

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2019-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ösym MSU

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