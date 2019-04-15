2019 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, yayınladığı sınav takvimi tablosunda MSÜ sınavının açıklanacağı tarihi subay ve astsubay adayları ile paylaştı. 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan askeri öğrenci adayları gözünü, ÖSYM’nin açıkladığı tarihe çevirdi.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayınladığı sınav takvimine göre; 2019 MSÜ sınav sonuçları, 26 Nisan Cuma günü belli olacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklama saati henüz tam olarak belli değil. Ancak uzmanlar, sabah ve öğle saatlerinde adayların mutlaka ÖSYM aday işlemleri sayfasını ve ilgili sonuç sayfasını kontrol etmesini öneriyor.

Askeri öğrenci adayları, ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Aynı zamanda ÖSYM mobil uygulaması aracılığıyla da sınava girenlerin sonuçlarına erişmesi mümkün hale getirilmiştir.