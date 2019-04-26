2019 MSÜ baraj puanı değişti mi? MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ sınavına kaç kişi girdi?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin açıkladığı sonuçlara ulaşmak için ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasına T.C. Kimlik ya da Y.U numarası ile aday şifresi yazılarak giriş yapılabilir. Mobil uygulamalardan da öğrenilebilen MSÜ sınav sonuçları ile bölümlere giriş baraj puanları sorgulanmaya başlandı. Bu sene sınava giren öğrencilerin yorumlarına göre sorular önceki senelere göre daha zordu. Bu yorumlar da baraj puanlarının düşürülmesi beklentisini artırdı. Harp Okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına giriş baraj puanları, geçen senelerde olduğu gibi bu sene de birbirinden farklı taban puanları içerecek.

Sınav sonuçlarına göre Milli Savunma Üniversitesi’ne kaç kişi alınacak? Öğrenmek için TIKLAYINIZ

MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

Milli Savunma Üniversitesi Baraj Puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra daha büyük merak uyandırdı. Açıklanan kılavuza göre 24 Haziran – 26 Temmuz tarihleri arasında 2. seçim aşaması tamamlanacak olan MSÜ’nün baraj puanlarının da önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Baraj puanlarını tam olarak öğrenebilmek için ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2019 MSÜ tercih kılavuzunun beklenmesi öneriliyor. Yapılan açıklamalara göre baraj puanları ve tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih, bir değişiklik yapılmazsa 29 Nisan 2019 günü gibi görünüyor.