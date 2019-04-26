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2019 MSÜ baraj puanı değişti mi? MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ sınavına kaç kişi girdi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.04.2019 13:16 | Son Güncelleme

2019 MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 7 Nisan Pazar günü yapılan Milli Savunma Üniversitesi Sınavı MSÜ sonuçları 26 Nisan günü açıklandı. Aday cevapları ve cevap kağıdının da yayımlandığı tarihten sonra akıllardaki ilk soru baraj puanının değişip değişmediği.

2019 MSÜ baraj puanı değişti mi? MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ sınavına kaç kişi girdi?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin açıkladığı sonuçlara ulaşmak için ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasına T.C. Kimlik ya da Y.U numarası ile aday şifresi yazılarak giriş yapılabilir. Mobil uygulamalardan da öğrenilebilen MSÜ sınav sonuçları ile bölümlere giriş baraj puanları sorgulanmaya başlandı. Bu sene sınava giren öğrencilerin yorumlarına göre sorular önceki senelere göre daha zordu. Bu yorumlar da baraj puanlarının düşürülmesi beklentisini artırdı. Harp Okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına giriş baraj puanları, geçen senelerde olduğu gibi bu sene de birbirinden farklı taban puanları içerecek.

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MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

Milli Savunma Üniversitesi Baraj Puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra daha büyük merak uyandırdı. Açıklanan kılavuza göre 24 Haziran – 26 Temmuz tarihleri arasında 2. seçim aşaması tamamlanacak olan MSÜ’nün baraj puanlarının da önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Baraj puanlarını tam olarak öğrenebilmek için ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2019 MSÜ tercih kılavuzunun beklenmesi öneriliyor. Yapılan açıklamalara göre baraj puanları ve tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih, bir değişiklik yapılmazsa 29 Nisan 2019 günü gibi görünüyor.

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Akgün tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 MSÜ sınavına katılan toplam öğrenci sayısı 379 bin 796. Geçen yıl yapılan sınava katılan öğrenci sayısı ise 294 bine yakın olarak kaydedilmişti. Üniversiteye alınacak öğrenci sayısıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken, önceki yıllara göre tahminler yürütülüyor. Okulların kendi kontenjanlarına göre yapacağı duyurulara göre alınacak öğrenci sayısı belirlenirken, aday çağırma işlemleri de bu kontenjanlara göre okullar tarafından gerçekleştirilecek. Bu kontenjanların ve aday çağrılarının takibi için Personel Temin Dairesi Başkanlığı internet sitesinin takip edilmesi de önem taşıyor. İstenen okullara girmek için göz önünde bulundurulması gereken puanlar şöyle:

Kara Harp Okulu: 2019 - MSÜ sayısal puanı, MSÜ eşit ağırlık puanı

Deniz Harp Okulu: 2019 - MSÜ sayısal puanı

Hava Harp Okulu: 2019 - MSÜ sayısal puanı

Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulları için 2019 MSÜ sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puanları

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

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