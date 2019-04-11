2019 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM tarafından düzenlenen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası aracılığıyla 17 Nisan tarihine kadar sınav sorularını inceleyebilirler. 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren adaylar, sınavdan elde ettikleri puanı hesaplayabilmek adına soru kitapçığını inceleyebilirler. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’luk kısmı, ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasına giriş yapmadan da incelenebiliyor. MSÜ sınavı temel soru kitapçığı PDF’ini incelemek için TIKLAYINIZ! ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kitapçığında toplam 125 soru bulunuyordu. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan kitapçığı cevaplama süresi olarak adaylara 135 dakika süre verilmişti. Toplamda 2 saat 15 dakikaya denk gelen bu sürede adayların yanıtlaması gereken soru sayısı, derslerine göre şöyle sıralanıyordu: Türkçe: 40 soru

Tarih: 5 soru

Coğrafya: 5 soru

Felsefe: 5 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (ya da ilave Felsefe soruları): 5 soru

Temel Matematik: 40 soru

Fizik: 7 soru

Kimya: 7 soru

Biyoloji: 6 soru

Türkçe ve Temel Matematik derslerinin ağırlıklı olduğu sınavda, puanlama eşit olarak yapılıyor. Her testteki doğru yanıtlanan soru sayısından yanlış yanıt sayısının dörtte biri alınarak çıkartılıyor. Tüm sınav sistemlerinde bilinen, 4 yanlış bir doğruyu götürür mantığı üzerinden hesap yapılıyor. Boş bırakılan yanıtlar herhangi bir işleme tabi tutulmuyor. Yanlış sayısının dörtte biri doğru sayısından çıkartılarak bulunan kalan sayı, sınava giren öğrencinin sınavla ilgili ham puanı olarak kaydediliyor. Yanıt formunun dışına taşmış olan işaretlemeler, optik okuyucunun okuyamadığı kadar tahriş olmuş cevap kağıtları geçersiz olarak sayılıyor. 2019 MSÜ SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi olarak ÖSYM tarafından belirlenen tarih 26 Nisan. Ancak, bu tarihin değiştirilme hakkı da ÖSYM tarafından saklı tutuluyor. ÖĞRENCİLERİN MUAF OLDUKLARI SORULAR 2019 Milli Savunma Üniversitesi soru kitapçığına göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olan adaylar ve İmam Hatip Okullarında okuyan öğrenciler ile aynı okuldan mezun olan kişiler, toplam 25 sorudan oluşan Sosyal Bilimler testinin ilk 20 sorusundan yükümlü olarak belirlenmişti. Sosyal Bilimler testinin 16. sorudan itibaren olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından sorumlu olan bu adaylar, 21. sorudan 25. soruya kadar olan kısmı yanıtlasalar bile bu yanıtlar değerlendirmeye alınmayacak.