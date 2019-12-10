2019 Nobel Ödülleri: Erdoğan'ın "faşist" olarak nitelendirdiği yazar Peter Handke ödülünü protestoların gölgesinde aldı

Handke ve kimya, tıp, fizik ve ekonomi alanlarında Nobel ödülü kazananlara ödüllerini Stockholm Konser Salonu'ndaki gösterişli törende İsveç Kralı Kral 16. Gustaf takdim etti.

Erdoğan, akşam saatlerinde ise Ankara'da yaptığı konuşmada, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün bir faşiste verilmesi utanç vericidir, bu bir rezalettir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün içerisinde, "10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna- Hersek'te yaşanan soykırımı inkâr eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşıyamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ödül törenini boykot eden ülkelere Kosova, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk'un ardından Türkiye de katılmıştı.

Nobel Barış Ödülü ise ayrı bir törende Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi.

Etiyopya Başbakanı Ahmet Ali, ödüle komşu ülke Eritre ile barışı sağlama çabaları nedeniyle layık görüldü.

Ahmet Ali ödül töreninde yaptığı konuşmada, "'Bizler' ve 'Onlar' yok. Sadece 'Bizler' varız ve 'Biz' sevgi, affetme ve barışmayı içeren ortak kaderle bağlanmışız" dedi.

10 Ekim'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığı açıklanan Handke'ye tepkiler ise Salı günü de devam etti.

Katılımcılar limuzinleriyle ödül töreninin yapılacağı salona yaklaştıkları sırada soğuğa rağmen toplanan yüzlerca kişi sloganlar ve pankartlarla ödülün Handke'ye verilmesini protesto etti.

Stockholm'deki protestonun organizatörlerinden yazar Adnan Mahmutoviç, "Handke ile olan sorun, 1990'larda Bosnalı halka yapılan soykırımı inkâr etmesinden kaynaklanıyor" dedi.

1993'te Bosna'dan sığınmacı olarak İsveç'e kaçan Mahmutoviç, "Avrupa edebiyatında nüfuzu olan tanınmış bir yazar olarak Handke, Balkanlar'daki soykırımın inkârına alet oldu" dedi.

Avusturyalı yazar, 1997 yılında yayımladığı 'Tuna, Sava, Morava ve Drina'ya Bir Kış Yolculuğu - Ya Da Sırbistan'a Adalet - Bir Kış Yolculuğu'na Yaz Eki' isimli kitabında Sırpların işlediği savaş suçlarını önemsizleştirmekle suçlanmıştı.