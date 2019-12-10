HABER

2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 19:51 | Son Güncelleme

Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu bu yılın ödül sahipleri, İsveç'teki törende ödüllerini aldı - Stockholm'deki tören öncesinde bir grup, Handke'ye ödül verilmesini protesto etti

STOCKHOLM (AA) - Bosna'daki soykırımı inkar etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Stockholm Konser Evi'nde düzenlenen ve İsveç kraliyet ailesi üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri sahiplerine verildi. Eylül ayında açıklanan ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.

Fizik ödülünü James Peebles, Michel Mayor ve Didieer Queloz, kimya ödülünü John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino, fizyoloji/tıp ödülünü William G. Kaelin Jr, Gregg L. Semenza ve Peter J. Ratcliffe, ekonomi ödülünü Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer aldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'ni sarsan cinsel taciz skandalının ardından duyurusu ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk alırken, 2019 ödülü ise Handke'ye takdim edildi.

Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve 9 milyon İsveç kronu (yaklaşık 900 bin avro) para ödülü de verildi.

2019 Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ise bugün Norveç'te düzenlenen törende ödülünü aldı.

Bu arada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler bu yılki edebiyat ödülünün Handke'ye verilmesini protesto ederek törene temsilci göndermedi.

- Tören öncesi protesto

Stockholm'deki ödül töreni öncesinde dışarıda toplanan bir grup, Bosna Hersek'te işlenen soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye ödül verilmesini protesto etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin kararını gözden geçirmesi talep edildi.

Grup daha sonra, Bosna Hersekli çok sayıda kurban yakının da katılacağı Norrmalmstorg Meydanı'ndaki gösteri alanına hareket etti.

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Otoyolda durdurulan otomobilde tarihi eser niteliğinde kitaplar ele geçirildiOtoyolda durdurulan otomobilde tarihi eser niteliğinde kitaplar ele geçirildi
Kayseri'de belediyeden 'pastırma' paylaşımıKayseri'de belediyeden 'pastırma' paylaşımı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
edebiyat ödülü Nobel Ödül töreni Peter Handke

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

KYK borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

KYK borçları silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Tecavüzle suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Linç edilecekti

Katilin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

Şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üstçavuş Esma Çevik'e gözyaşlarıyla veda

Ceylan ailesi PKK'dan kurtarılan oğullarına kavuştu

2 ay sonra oğullarına kavuştular

Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı

MHP'li başkan akıma kapıldı! Ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.