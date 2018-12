2019 ocak ayı aylık burç yorumları

KOÇ 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Koçlar yöneticiniz Mars, 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında burcunuzda seyrini sürdürecek. Yenilikleri heveslendirici, aktif olmanızı sağlayıcı, enerjinizi yükseltici, cesaretinizi yükselticidir. Fiziksel anlamda size kuvvet, dayanıklılık sağlar. Öne çıkmak istediğiniz alanlarda, hedefinize ulaşma gücünüzdür. Keşfetmek, ele geçirmek anlamında kimse elinizi su dökemez. Bu süreçte engellerle mücadele gücünüz yüksektir. Öne atılabilir, meydan okumalarda bulunabilir, rekabetçi davranabilirsiniz. O sizin öz yöneticiniz olduğu için size girişim gücü, cesarettir. Mars-Koç burcunda azimdir, kişinin isteklerine erişme gücü ve elde etme başarısıdır. Ben buradayım diyebilmektir. Gözünüzü budaktan sakınmamaktır. Savaşmak, mücadele etmektir ve gerektiğinde savunma gücünüzdür. Atılımda bulunmanız için Mars size destek veriyor. Burada önemli olan sizin neyi istediğiniz ve neyi hedeflediğinizdir. Bundan eminseniz girişimden, ilerlemekten, toplum içinde kendinizi göstermekten çekinmezsiniz.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihlerinde Oğlak burcunda ilerleyecek Merkür, ciddi düşünmemizi, verdiğimiz sözü tutmamızı, iş hayatında ve genel olarak iletişimde güven uyandıracak şekilde konuşmamızı sağlar. Bu dönemde aile büyüklerimizle veya iş yerinde üst konumdaki kişilerle görüşmede belli bir mesafe koyarız. Fikirlerimiz genelde işe dönük, hayatın garanti ve güvence olgularına yönelik tarzdadır. Bu bizim ateşli doğamıza aykırı olsa da, zaman ve ortam şartlarına göre bu yaklaşımın faydaları olacaktır.

Sevgili Koçlar 6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, kariyer hayatı ve sorumlulukla ilgili alanda doğuyor. Önümüzdeki bir yıllık süreç çok önemli. Daha fazla çalışmak, önünüze çıkan engellerin sizi yıldırmasına izin vermeden hedefe yönelik ilerlemek gerekiyor. Amacınızı belirlediğinizde kim tutabilir sizi. Planlı çalışmanız, zorlukları zirveye giden yolun basamak taşı gibi görmek size başarı kazandırır. Bunun farkında olanlar ve doğum haritasında bu tutulmayı destekleyen görünümler olması halinde yaratıcı güç size destek verecektir. Bu Tutulmanın görünümlerini çok faydalı buluyorum. İnsanın hayallerini gerçeğe dönüştürmesini sağlayıcı ve dönüşüm gücünü arttırıcıdır. İş sahibi kişiyseniz tabii ki piyasanın durumu sizi zorlayabilir. Şartlar mücadele etmenizi gerektirir. Fakat bunlar altından kalkılmayacak şeyler değil. Sanatla uğraşanlar için ilham kaynağı ve tasarlama gücü veren bu Tutulma, kendinizi ispatlamanızı sağlıyor. Çalışan kişiler bu Tutulma ile yeni bir pozisyona getirilirler. İşsiz olanlar bu Tutulmanın desteğiyle işe girebilirler. Yeniden tüm gücümle mücadeleye hazırım diyenler için bu Tutulma gayet yararlı gelişmelere işaret diyebiliriz.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Koçlar 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında Venüs-Yay burcunda ilerleyecek. Aşk hayatı, iş, eğitim, ticari konularda, seyahatler ve yeni tanışmalar açısından moralimizi yükseltici gelişmeleri işaret ediyor. Jüpiter de Yay burcunda olunca, bu tarihler arasında rahatlıyoruz. Yenilikler, yeni aşklar, güzel ortamlar, insanlarla tanışmak, pozitif düşünme yönünde etkisi çok kıymetlidir. Venüs-Yay burcu geçişi genel açıdan bakıldığında insanın özgürce ilişkiler yaşamak, her görüşten insanı kucaklamak, gönlünün kapılarını açmak, pozitif yönde anlaşmak, samimiyeti her daim öne almak şeklinde özetlenebilir. Yaşam sevinci yükselir. Bu süreçte bütüne ve bütünün hissettirdiği coşkuya, hevese, keyiflere önem verilir. 14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Koçlar, 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında Güneş-Kova burcunda seyredecek. Bu süreç, özgür hareket etmenin, yenilikçi düşünmenin, değişimi her alanda arzulamanın işaretçisidir. Sınırlanmak, baskı altına alınmak, kurallara uymak işinize gelmez. Toplumsal aktivitelerde başı çeken kişi olmayı, tanınmayı, bir şekilde sesinizi duyurmayı önemsersiniz.

21-31 OCAK ARASI Sevgili Koçlar, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulması gerçekleşecek. İlk önemli etkisi ailemiz, yuvamızla ilgili konuların önümüzdeki 6 aylık süreçteki önemini vurguluyor. Sahiplenmek, korumak ve kollamak, yuvanızı güvence altına almak, ailevi ilişkileri önemsemek gerekiyor. Bunu es geçemeyiz. Evet siz kişisel olarak bu Tutulmada kendinizi merkeze koymak niyetindesiniz. Başkalarının dikkatini çekeyim, eğleneyim, gezeyim, göreyim, bana ilgi göstersinler diyorsunuz. Tabii ki siz de kendinize göre haklısınız. Ancak görünümler, iş hayatınız ve sorumlulukların üstünüzdeki baskısını da işaret etmektedir. Girişimde bulunarak, cesur ve atak davranarak, işlerinizi iyi organize etmelisiniz. Anne-baba olmak, çalışmak, çabalamak gerekiyor. Özgürlüğün bedeli vardır derler. Bu tutulmada sizler her ne kadar kendiniz için bir şeyler yapmak isteseniz de, buna gönüllü olsanız da, ileriye dönük plan ve projelere sıcak bakmalı, hedef belirlemeli ve hem özel hem toplumsal yaşamı dengede tutmalısınız. Kendinize zaman ayırmalı, hobilerinize ağırlık vermeli fakat işinizi, gücünüzü, sorumluluklarınızı ihmal etmemelisiniz. Bu Tutulma ağustos böcekliğine izin vermiyor. Bilakis yaratıcı becerilerinizi, girişken davranarak bir çalışmaya, projeye dönüştürmenizi sağlıyor. İlişkilerde, hayal kırıklığı yaşamamak için, karşınıza çıkan kişileri iyi tanıyın. Eğlenceli, keyifli olsun derken, bu kişi ne kadar güvenilir, doğru biri midir diye bakın. Bu Tutulma aşk hayatınız, çocuklar, sanatsal çalışmalar yönünde sizi hevesli kılıyor ve hedef belirlemekten, girişimci olmaktan uzaklaşmayın diyor.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 arasında Merkür-Kova burcunda seyrini sürdürecek. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, yeni tanışacağınız insanlarla kurulan olumlu paylaşımlar özellikle internet dünyasındaki etkinliğiniz yükselecek. Fikirleriniz, sohbetiniz, yazma ve konuşma yeteneğiniz, zekanız, insanların sizden etkilenmesini sağlayacaktır. Bu geçiş, kendinizi geliştirmenin yanı sıra, iletişimde bulunmak, grup faaliyetleri, öğretmek, öğrenmek, gözlemde bulunmak, problemli konuları çabucak çözüme kavuşturmak kısaca iş bitiriciliğin işaretçisidir. Başkalarının yarar görebileceği gönüllü çalışmalar, ekip kurmak veya bir ekip içinde liderlik için yarışmak açısından da önem taşır.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-17-18-21-22-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-19-20-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 21-22

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 15-16

Yeniay : 12-13-14

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 25-26-27

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BOĞA 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Boğalar 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda ilerleyecek. Bilinçaltınızda yer etmiş bir takım sorunlarla, bağımlılık, korkularınızla yüzleşmek yönünde baskı yaratabilir. Kendinizi bazen haklı görmek bazen de tam tersine haksız görüp gerginleşirsiniz. Mars astrolojik olarak her burç mensubu için enerjimizi uygun biçimde yönlendirdiğimiz alan ve konuların işaretçisidir. Siz öncelikle bu süreçte takıntılı davranabilirsiniz. Size göre olması gerekenler ama bir türlü olmayanlar gerilim sebebidir. Şu niye böyle, bu neden şöyle demek yerine, ne yapabilirim demek çözüm bulmanızı sağlar. Hayata olan direncinizin yükselmesi için, geçmişe takılmak kendinize acımak ve boş yere sinirlenmek yerine hedefinize kilitlenin. Amacınızı gerçekleştirmek için cesur olun.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihlerinde Merkür-Oğlak burcunda ilerleyecek. Ciddi bilgi edinme ve gerçekçi düşünme sürecidir. Hiçbir işi yarım bırakmaz, sağlam temel üzerine oturturuz. Dürüstlük, netlik ve sağlamlık sözlerinize yansır. Eğitim, iş hayatında girişimde bulunmak, bağlantılar kurmak, görüşmeler yapmak için uygun bir zamandır. Kazandırıcı olan işlere öncelik tanırsınız. Merkür iş, sağlık yakın çevremizle ilgili konularda da etkili bir gezegendir. Oğlak burcunda ilerlerken, iş görüşmeleri, seyahatleri, toplantılar, bir işi halletmek amaçlı yazışmalar, eğitimle ilgili konular üzerinde zihnimiz odaklıdır.

6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması gayet faydalı ve güçlendiricidir. Önümüzdeki 1 yıllık süreç, hedefine kilitlenmiş, azimli ve kararlı kişiler için, tüm zorlukları kolaylaştırıcı niteliktedir. Sizi profesyonel anlamda tanıtıcı ve başkalarının dikkatini çekmenizi sağlayıcıdır. Bir grup içinde yer alabilirsiniz. İnsanlara örnek olacak çalışmalar yapabilirsiniz. Basın, medya, akademik alanda başarılı olabilirsiniz. Yönetici kadrosunda yer alabilirsiniz. Yeni bir çevre edinebilirsiniz. Hedef olarak kendinize ne belirlerseniz, ona sıkı sıkıya sarılabilirsiniz. Güven duygunuz yüksek olur. İnsanlar sizi saygı ve takdirle anarlar. Ödül alabilirsiniz. Size tek tavsiyem geçmiş hataları veya yanlışları kafanıza takıp, kendi kendinize duvar örmemenizdir. Bakın gayet güçlü bir Tutulma ve tüm görünümleriyle size ışık oluyor. Kendi şirketinizi kurmanız veya işinizde üst basamaklara çıkmanız için destekliyor. İnsanların size destek olmasını ve sırtınızı sıvazlamalarını sağlıyor. Siz de başkalarına önderlik ediyorsunuz. Bu söylediklerim hayal değil. İsteyin, çalışın, kararlı olun ve ödülünüzü alın.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Boğalar 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında Venüs-Yay burcunda seyrini sürdürecek. İlişkilerimizde maddi ve manevi bölüşümler de bulunmak için kendimize ortaklar ararız. Bu eş veya iş anlamında olsun fark etmeyecektir. Desteklenmek ve rahat etmek arzusu ön plandadır. Bana yardımcı olunsun, ben de elimden geleni yaparım tarzında ilişkiler kurarız. Devam eden ortaklıklarda bazı belirsizlikler canımızı sıkabilir. Fakat bozulmasını istemeyiz. Çünkü bir alışverişimiz vardır, risk etmek istemeyiz. 14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Boğalar, 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Kova dönemi iş hayatında yeniliklerin, ekip çalışmalarının, projelerin önemi büyük. İşinize nasıl heyecan katabilirsiniz, neler istiyorsunuz, ne gibi değişime ihtiyacınız var. Bunları gözden geçirin. İşverenle, birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkinizi önemseyin. Dünya sizden farklı bir şeyler bekleyecektir. Siz de becerilerinizi bir ürün, proje, çalışma ile ortaya koyarsanız bu ilgi görecektir.

21-31 OCAK ARASI Sevgili Boğalar, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulmasının ilk önemli vurgusu çevremizle olan yakın ilişkimizi geliştirmesi, kardeşlerimizle olan bağımızı güçlendirmesi, başkalarının duygu ve düşüncelerine, ruh hallerine göre bir duruş belirlememizi sağlamasıdır. Evet geçmişte yaşadığınız kırgınlıkları unutmadınız. Sizi hayal kırıklığına uğratan insanları affetmek zor. Neler geldi neler geçti hayatınızdan bunların hepsi doğru. Fakat bunlar bitti ve şimdi yeni bir çevre, yeni bir görüş ve düşünce yapısındasınız. Ona göre kendinize bir dünya kurmuştunuz. Şimdi bu Tutulmayla sizin de geçmişe bir sünger çekip, barışmak istediklerinizle barışmanız, çizgi çektiğiniz insanlarla yollarınızı ayırmanız gerekiyor. Tutulmanın bir başka önemli etkisi, kendi gücünüzü kanıtlama çabanız, kendi sözünüzün kabulünü istemeniz, kendi arzu ve isteklerinize göre her şeyi ele almanız şeklinde çıkışlara neden olabilir. Ancak unutmayalım, toplumsal hayatta bu türden çıkışlar pek yer bulmayabilir. Sorumluluklar gereği öyle fazla özgür olmayabilirsiniz. Kendinize göre düşünürken, bir şeyleri gözden kaçırabilirsiniz. Tabii ki kimsenin baskısına boyun eğmeyiniz. Birileri sizi takdir etsin, beğensin diye, yanlışlara susmayınız. Bu Tutulma özellikle finansal konularda dikkatli olmak, iyi niyetinizin sınırlarını bilmek gerektiğini söylüyor. Şuradan şu gelir, buradan bu gelir diyerek hayaller kuramayız. Gerçekçi olmalıyız. Önemli plan ve projeler karşımıza çıkabilir. Teklif alabiliriz, fırsatlarla karşılaşabiliriz. Bunları şartlar çerçevesinde ele alarak değerlendirmeliyiz. Boş sözlere karnımız tok olmalı. İşe yarar, elle tutulur, doğru işlere emek ve zaman harcamalıyız.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında etkili Merkür-Kova burcu geçişi, iş hayatında bilginizi tecrübenizi yenilikçi tarzda ve yaratıcı şekilde ortaya koymanız gerektiğini gösterir. Zekanız, iletişim beceriniz, gruplar içindeki etkinliğiniz, dış dünya ile güçlü temasınız ilerlemenizde yararlıdır. Mali konularda kazandırıcı işlere yönelmeyi sağlayıcıdır. Bir proje veya bir etkinlik yoluyla para akışını simgelediği gibi, işsizlik sorunumuzun çözülmesi sonucu bir akışın sağlanması yönünde de etkilidir.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 5-6-10-11-15-16-19-20-23-24

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-9-21-22-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 23-24

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 17-18

Yeniay : 14-15-16-17

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 1-2-27-28-29

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) İKİZLER 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili İkizler 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda ilerleyecek. Yeni işler, yeni dostluklar, grup aktiviteleri, kişilerle bir araya geliş, toplantı ve görüşmeler bir hayli etkili olur. Cesaretimiz yükselir, kendimizden emin oluşumuz, yaptığımız her işe yansır. İsteklerimizi ifade edebilir, bildiğimiz şekilde ilerleyebiliriz. Zaten amacımız iş hayatı ve özel yaşantımızdaki baskıları veya sorunları aşmaktır. İleriye yönelik hedefleriniz, girişimleriniz, plan ve projeleri gerçekleştirmeniz yönünde bu geçiş size destektir. Tartışmacı bir kimlik sergilemek veya kavgacı tarzda hareket etmek sakıncalı olabilir. Kendinizi göstermek istiyorsanız, girişimci olmalı, fakat ekip halinde ilerlemek gerektiğinin de bilincinde olmalısınız. Rakiplerinizi geçebilmenin yolu, işinize ve amacınıza ne kadar sarıldığınıza yani odaklandığınıza ve bilinçli düşündüğünüze bağlıdır. Sabırsız davranmamalısınız. Zamana, zemine, amaca, karşınıza çıkan fırsatlara göre enerjinizi yönlendirirseniz gayet faydalı olacaktır.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihlerinde Merkür-Oğlak burcunda ilerleyecek. Başkalarının hayatımızdaki önemini ciddi şekilde gözden geçiririz. Verilen sözlerin tutulması, eşlerin, ortakların maddi-manevi olarak birbirlerine dürüst olması bu süreçte önem taşır. Belirsizlikten, soru işareti taşıyan her sözden, güven uyandırmayan kişilerden uzak durmak lazım. Ailemiz, evimiz, güvencemiz, geleceğimizle ilgili ciddi düşünmek zorundayız. Tutamayacağımız sözler vermekten kaçınmamız gerekir. Paramızın hesabını bilelim. Riskten uzak duralım. İşlerimizi yasalara, kurallara uygun şekilde yapalım. Devlete vergimizi ödeyelim.

6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, eş-iş ortağı veya farklı kaynaklardan elinize ulaşan kazançları verimli, sorumlu, dikkatli şekilde düzenlemeyi sağlayıcıdır. Hiçbir şeyi hafife almazsınız, şansa bırakmazsınız, yaşanılan acı tecrübeleri unutmazsınız. Daha önce zorlu süreçlerden geçmişseniz, bu Tutulmada ayağınızı yorganınıza göre uzatırsınız. Zaten yapılması gereken de budur. Eskiler ekmek aslanın midesinde derlerdi. Günümüz dünyasında çok daha zor koşullar altında yaşanıyor. O nedenle ince hesaplar yapmak, borç alıp verirken çok dikkatli olmak lazım. Önümüzdeki 7 aylık süreçte miras-kredi-hukukla ilgili konular, parasal ortaklık, eş veya diğerleriyle olan her türlü bağlantınızda muhasebenizi iyi yapınız. Bu Tutulma olumlu görünümlere sahip. Tabii ki siz yukarıdaki bu küçük uyarılarımı dikkate alırsanız. Hesabınızı bilmiyorsanız, öğrenmenizi sağlayan derslerle karşılaşırsınız. Vergiler zamanında ödenmelidir. Size bir yerlerden rahatlamanızı sağlayacak para veya destek gelebilir. Bir borcunuzu yapılandırabilirsiniz. Uzun zamandır ödediğiniz bir borç bitebilir. Kendinizi ve sevdiklerinizi garantiye alacak bir yatırım yapabilirsiniz. Devletten bir ödenek alabilirsiniz. Elinize geçen para artabilir.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili İkizler 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında Venüs-Yay burcunda ilerleyecek. Evli ve ilişkisinde mesut olanlar için birlikte yapılan güzel iletişimlerin ve yolculukların işaretçisidir. İlişkisinde problemler olanlar iletişimi güçlü tutmalı. Bekar İkizler birisiyle tanışabilirler. Yeni bir iş teklifi geldiğinde bunun artıları ve eksileri dikkatlice değerlendirilmelidir. Venüs-Yay burcu geçişi, fırsatların arttığı, bağlantılar kurulduğu zamanlardır. Pozitif yaklaşımlar ön plandadır. İleride ne olur veya ne gibi problemler yaşanır diye düşünülmez. Arzu ettiğiniz tüm heyecanlara açık bir süreçtir. Karşı taraf tüm hoşluğuyla, çekiciliğiyle, aktifliğiyle size yaklaşır. 14-20 OCAK HAFTASI Sevgili İkizler 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Kova burcu geçişi, gruplarla temas, insanlarla bir araya gelmek, farklılıklarınızı ortaya koyabilmek gayet kolaydır. İşlemeyen, yavaş olan, engelleyen ilişkiler ve çalışmalara tahammül edemeyiz. Eğitimde yeni bilgilerin öğrenildiği, iş hayatında yeni gelişmelere, teknolojiye meraklı olunduğu, çevre ilişkilerinde paylaşımın önemsendiği bir dönemdir.

21-31 OCAK ARASI Sevgili İkizler, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulmasının ilk önemli etkisi, maddi-manevi açıdan kendimizi güvence altına almak arzumuzdur. Kazanç getirici işlere, plan ve projelere, yeniliklere önem veririz. Çünkü hayatımızı garanti altına almak istiyoruz. Bütün bu girişim arzumuzun özünde para olgusu bir hayli kıymetli. Parasal açıdan rahat olursam, her konuda huzur bulurum diye düşünmektesiniz. Tabii ki bunda haklısınız. Fakat sürekli bir şeyleri paraya endeksleyip, buna göre değerlendirmeyin. Bazen uzun vadeli düşünmek, sabırlı olmak gerekir. Tutulmanın bir başka önemli etkisi, fikirlerinizin kabulü yönünde coşkulu olmanızdır. Size göre doğrular ve yanlışlar vardır. Birileri bunu onaylar veya onaylamaz kendi bilir. Bu bakış açısı, dış dünyada karşılık bulmayabilir. Öyle projeler, durumlar, insanlar karşınıza çıkar ki, ekip olarak çalışmak, başka insanların ne dediğini anlamak lazımdır. Konuşmak kadar dinlemeyi de bilelim. Eğer dışa açılmak, kendimizi geliştirmek istiyorsak, dünyayı tanıyalım. Bu Tutulma, ilişki ve iş hayatınızla ilgili konularda gerçekçi olmanın önemini vurgulayacak. Partnerin ilişkideki davranışları, yaklaşım biçimi ile sizinki örtüşmeyebilir. İdealleri farklı olabilir. Sizin fikirlerinizi onaylamayabilir. Böyle durumlarda konuşmak anlamak gerekiyor. Her iki tarafın da benim dediğim dedik yaklaşımı sorun yaratabilir. Bu Tutulma bir çevre değişimi, eğitimden iş hayatına ve yakınlarımıza kadar geniş bir alanda bir gelişmenin işaretçisidir. Bunların her yönüyle ele alınması, artı ve eksilerine göre incelenmesi faydalıdır.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Kova burcu geçişi, hem bilgimizi ifade etme, hem yenilikleri yerinde inceleme, hayatın anlamını ve hedefimizi gözden geçirerek aktif şekilde iletişimde bulunmamızı sağlayıcıdır. Sürpriz tanışmaları da işaret eder. Açık ve geniş bakış açımız, bilgimiz, konuşmamız, yazılarımız, öğreticiliğimiz insanlar üzerinde etkili olmamızda yardımcıdır. Merkür-Kova burcu geçişi, eğitimden iş hayatına kadar geniş bir alanda bilgimizi ölçmemizi, daha başarılı olmak için yenilikçi düşünmemizi, entelektüel yanlarımızı öne sürmemizi sağlıyor. İşlerimizi hızlı bir şekilde bitirmemizde de yardımcıdır. Teknolojik gelişmeler, sergiler, insanlarla kaynaşma, elimizdeki ürünü ticari anlamda tanıtma, mesleğimizle ilgili kendimizi geliştirme veya başkalarına yardımcı olma yönünde kıymetlidir.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 7-8-9-13-14-17-18-21-22-25-26

Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-23-24-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 25-26

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 19-20

Yeniay : 17-18-19

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 2-3-4-29-30-31

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YENGEÇ 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Yengeçler 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda ilerleyecek. İş hayatımızda mücadeleci olacağız. Girişimde bulunarak, üst pozisyonlara çıkarak, isteklerimizi elde etmenin yollarını keşfedeceğiz. Atılımcı, özgür, kendine güvenen bir kişi olarak, hakkımızı elde etmek, işimizde kendimizi göstermekten yana olacağız. Kimi Yengeçler tek başına ilerlemek, bir kısmı eş veya iş ortaklığı kurarak bir proje üzerinde hesap yapacaklar. Yenilikçi düşünmek, kendimizi geliştirmek ve bireyliğimizi kabul ettirmek adına yeni yollar ve yöntemlerin peşine düşeceğiz. Mars etkin bir güçtür. Cesaretli olmak, korkuyu yenmektir. Eğer kişi ne yaptığını biliyorsa, gücünü nasıl kullanacağını iyi bilir. Öyle bakmalıyız ki durumlara, dengemiz sarsılmasın ve doğru bir iz üzerinde ilerleyelim. Ben derim ki, iyice düşünün. Eğrisini, doğrusunu, gerçekçi bir şekilde gözlemleyin. Değişimlerin bazıları beklenmedik olabilir, bazıları zaten bildiğimiz şeylerdir. İlişkiler, kararlar gözden geçirilmeli. Ortam şartlarına dikkat etmeli. Kendimize güven duymayı da bilmeliyiz. Attığımız veya atacağımız adımın kökünün kuvvetli olması lazım. Alternatiflerimiz güçlü olmalı. Emin olmalıyız. Evet bunu yapacağım ama doğru mu yapıyorum diye düşünmeliyiz.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihindeki Merkür-Oğlak geçişinde, çiftlerin birbirine karşı dürüst, net konuşması, soru işareti uyandırmaması gerekir. Şimdi her durumu ciddiyetle gözden geçireceğiz. Aslında bir yerde iyi, ancak problemler varsa, eski meseleler yine kafamızın içini kurcalayabilir. Hatta bu partnerimizin konuşmalarında daha fazla etkilidir. Bu geçiş, iki misli tedbir gerektirir. Bu tarihlerde partneriniz veya birileriyle problemleriniz varsa, bunların mutlaka çözüme kavuşmasını istersiniz. Ancak Merkür-Oğlak dönemlerinde genel olarak iletişim pek fazla olmaz. Satürn geçişini de göz önüne alırsak, temeli güçlü olan ilişkiler ayakta kalır. Olmayanlar testten geçer. Sevgiyi, güveni, saygıyı aranızda ihmal etmeyiniz.

6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, ilişkileri geliştirme, sağlam bir temele oturtma, uzun vadeli bir karar alma yönünde önem taşıyor. İlişkide dayanışma güçlü ise, birlikte hayatı geçirmeye kararlıysanız, zorlukta ve kolaylıkta yanyana yürümeyi istiyorsanız bu Tutulma bekar Yengeçler için evlilik anlamı taşıyor. Sorunları olan, bunu birlikte çözemeyen, bir türlü anlaşamayan çiftler için önümüzdeki 1 yıllık süreç zor geçebilir. Bu Tutulma gelişimi vaat ediyor. El ele sevgiyi büyütmek, iyi niyetli hareket etmek, birbirinizi dinlemek, empati kurmak için bu Tutulma destek veriyor. Birbirinizin fikirlerine saygı duymalı, tutarlı, dürüst ve istekli olmalısınız. Zorluklar tabii ki olabilir. Karşınıza engeller çıkabilir. Kimi zaman bunlarla baş etmek kolay olmaz. Fakat şunu bilin ki, bu Tutulma birbiriniz üzerinde baskı kurmak için değil, hayatı birlikte kotarmak için vesiledir. Ben demek yerine biz demeye hazırsanız, önünüzdeki süreç bir test anlamı taşısa da, olumlu sonuçlanacaktır. Bekar Yengeçlerin karşısına romantik ancak bir o kadar gerçekçi biri girebilir. Evli Yengeçler eşlerinden büyük bir kuvvet ve destek görürler. Bu dönemde Yengeçler başka bir şehir veya ülke bağlantılı bir kişiyle evlenebilir. Bu Tutulma önemli bir sanat projesi için kurulacak bir iş ortaklığının göstergesidir. Ayrıca önümüzdeki birkaç aylık süreç, bir şeyi ne kadar çok istediğinizi ve ne kadar çok mücadele edebileceğinizi gösteren bir sınavdır. Niyetin kısmetle buluştuğu bir Tutulmadır. Ben derim ki, güzellikler dileyin ve çok çalışın. Karşılığını alırsınız.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Yengeçler 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında Venüs-Yay burcunda ilerleyecek. Çalışma hayatındaki yenilik isteğini öne çıkaracaktır. İşimizden memnunsak yeni projeler ve yeni planlar yapmaktan yanayız. Bazılarımız için de yeni bir işin kurulma aşamasını işaret edebilir. Sağlığımızla ilgili konularda parasal harcamaların, yolculukların işaretçisi olabilir ancak bunların da dozu bilinmelidir. Venüs-Yay burcu geçişi, ilişkinizin üzerinizdeki baskılarından kurtulmak için önce kendinize bir bakmalısınız. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızı önemsemelisiniz. Sizi kısıtlayan koşulların ne olduğunu siz zaten az çok biliyorsunuz. Onlarla mücadele edebilecek gücü şimdi buluyorsunuz. Pozitif olumlamalar, kısa geziler, arkadaşlarınızla sohbet, bir ilişki yaşamak veya ilişkinizi zevklendirecek bir şeyler uğraşmak için, hayat size bir olanak sunuyor. 14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Yengeçler 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında Güneş-Kova burcunda ilerleyecek. Bu bir aylık bu süreçte, ilişkilerinizi, bağlantılarınızı, mali durumunuzu, çıkarlarınızı koruma anlamında akıllı davranmakta yarar var. Özel, parasal veya iş hayatınızda birileri sizi önemsemiyorsa, canınız sıkılabilir. Aradığınız duygusal güveni bulmakta, kararlar vermekte zorlanabilirsiniz. Mali konularda dikkatli olunuz.

21-31 OCAK ARASI Sevgili Yengeçler, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulmasının ilk önemli vurgusu, kendimizi her anlamda güvence altına alma arzumuzdur. Ne istediğimizi biliriz, neye ihtiyacımız olduğunun farkındayızdır. Böyle de olunmalıdır. Kendinizi hapsetmek yerine, kendi güvenliğinizi oluşturmalısınız. Kararlı olmalısınız. Değişen şartlara göre işinizi, gücünüzü bilmelisiniz. Sadece dilemek, istemek yetmiyor, azimli olmalısınız. Yeniliklere açık ve son derece akıllı bir şekilde yolunuzu tespit etmelisiniz. Bu Tutulma değişen ruh hallerini işaret ediyor. Sabırsızlık yaratıyor. Yaşam hakkında görüşlerinizi bir temel üzerine oturtmada sorun çıkartıyor. O zaman bize düşen kendimize bir bakmak, kararlı olmaktır. Yoksa böyle bir o yana bir bu yana salınıp, sadece duygusal hareket eden bir kişi haline gelirsiniz. Bundan kaçının. Gelişmeyi, büyümeyi hedef alın. Tutulmanın bir başka önemli yanı, maddi konularda harcama meylinizi yükseltmesidir. Arzu ve isteklerinizi daha fazla merkez alırsınız. Ancak ayarınızı bilmezseniz, borçlanır, zorlanırsınız. Görünen o ki, bireysel harcamalar daha sonra sıkıntıya yol açabilir. Kredilerinizi zamanında ödeyin. Bütçenize göre hareket edin. Tamam sizi baskı altına almalarına iş ortaklığı ve ilişkinizde izin vermeyeceksiniz. Ancak gerektiğinde beraber düşünmenin yararlarını da gözeteceksiniz. Bu Tutulma, ideallerinize göre bir yaşam kurmanızı söylüyor. Bunları gerçekçi bir şekilde dizayn etmenizi vurguluyor. Hayalci düşünmeyeceğiz. Günlük hayatımızı, verimli hale getirmek için bilinçli tercihler yapacağız. Gereksiz işlerle zaman kaybetmeyeceğiz. Güvende olmak istiyorsak, güvenilir işlere, ilişkilere, düzenlemelere ihtiyacımız olacak.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda ilerleyecek. Eşimiz, iş ortağımız, mali durumumuzla yakından ilgilenmemizde yarar var. Psikolojik olarak birilerine ihtiyaç duymak, kredi veya hukukla alakalı meselelerle uğraşmak ve bunlarla ilgili verileri gözden geçirmek zorundayız. Endişeli olabiliriz. Ancak burada önemli olan çözümcü düşünmektir. Böylece huzursuz olmayız.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-10-11-15-16-19-20-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 1-27-28

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 21-22

Yeniay : 19-20-21

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 4-5-6-7

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) ASLAN 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Aslanlar 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda ilerleyecek. Bu seyir size atılım gücü, cesaret ve yenilikçi görüşle hedefinize ulaşma kararlılığı veriyor. Bu geçiş başlı başına girişimcilik anlamı taşıyor. Bu ister özel ister iş isterse çevre edinme anlamında size destek bir kuvvettir. Sıradanlaşmış, alışagelmiş şeyler yerine, insana heyecan veren, canlandıran, yaşamı farklı açıdan görmemizi sağlayana yöneleceğiz. Bu bakış açısıyla ilişkilerimizi ele alacağız. Mars-Koç burcunda, siz Aslanların her yenilikte atak, cesur, dayanıklı, hareketli ve enerjinizi bir hayli aktif şekilde kullanabileceğiniz süreçtir. Eğitim hayatınızla ilgili yeni kararlar almaya, yerleşim yerinizle ilgili değişimde bulunmaya, yolculuklar yaparak her şeyi bizzat yerinde görmeye çalışırsınız. Hangi konuda olursa olsun, bir şeyi merak etmeye görün, hemen harekete geçip onu elde etmek, sahip olmak istersiniz. Zorluklar karşınıza çıktığında daha fazla hırslanırsınız. Mars astrolojik olarak efor simgesidir. Kişi fiziksel anlamda canlıdır. Harekete açıktır. Bu durum sporla ilgilenmek hem vücut gelişiminiz hem de rahatlamanız, enerjinizi boşaltmanız yönünde yardımcıdır. Kendinizi gayet iyi savunabileceğiniz, kimsenin sizi geçmemesi için hırslanacağınız bu dönemde, ön sıralarda olmak istersiniz. Yarışmalar, rekabete dayalı işler, iddiacılık, çetin şartlarla mücadele gerektiren her yerde size rastlayabiliriz.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihindeki Merkür-Oğlak geçişi, ciddiyetle çalışmak, sorumluluk almak, görev bilinciyle konuşmaktır. Emin ve güvenilir insanlarla çalışmayı önemseyiniz. İş hayatınızı veya sizi ilgilendiren diğer meselelere bu dönemde ciddiyetle eğilecek ve pratik şekilde hareket edecek ve sabırlı bir dinleyici olacaksınız. Ne istediğini bilen kişiler, sorumluluk sahibi insanlar bu dönemde hiçbir zorluk yaşamazlar. Zaten üstlerine düşeni yaparlar. Düzenlemek, toparlamak, temeli sağlamlaştırmak dönemin etkileri arasında yer alır. İş başvurusu, toplantılar, kalıcı değişiklikler, sağlıkla ilgili teşhis ve tedaviler bu tarihler arasında önem taşıyor.

6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, kişinin kendine koyduğu hedef ve onu başarma azmidir. Hedefsiz, amaçsız olan kişiler için tabii ki başarılı bir sonuç mümkün olmaz. Bu Tutulma günlük hayatın içinde yaşanan değişim ve zorlukları aşabilmek, başkalarıyla olan ilişkilerimizi ciddiyetle ele almak, sorumluluktan kaçmamaktır. Yeri gelir birilerine yardımcı olmamız ve zaman vermemiz gerekir. Yeri gelir birileri bize destek olur. Hatta dar günümüzde birileri yanımızda belirir. Burada önemli olan niyettir. Önemli projeler için sıkı çalışmak gerekebilir. Bazen her şey ters gidecekmiş gibi gelse de, bu Tutulma hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağını söylüyor. Sizler kral ve kraliçe ruhuna sahipsiniz. Öyle kimseye eğilmezsiniz. Ancak şunu biliniz ki, eğer yaptığınız işten, hedefinizden, kendinizden eminseniz, fazla gururlu olmayın. Nazik yaklaşımlar, birlik ve bütünlük niyeti size yeni kapılar açar, önünüzdeki engelleri yıkar. Ufak adımlarla başlanan işler zamanla büyür, gelişir. Sabırlı olmak gerekir. Beklentide olmak tabii ki hakkınız. Ancak gerçekçi olmak da önemlidir. Yeri gelir ufak bir iş önerirler, sonra bir bakmışsınız daha büyük bir görev üstlenmişsiniz. Bu bakış açısı ve yaklaşım biçimi size kazandıracaktır. Karşınıza fırsatlar çıkartacak ve sizi ödüllendirecektir.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Aslanlar 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında etkili olacak Venüs-Yay burcu sürecini, canlanma, aktif olma, kendinizi güçlü bir şekilde ifade etme anlamında armağan olarak görüyorum. Özellikle ilişkilerde yolculuklar, iletişim, yeni tanışmalar çok kıymetlidir. Kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Bekar Aslanlar için yeni tanışmaları simgeliyor. İlişkisi devam edenler için çok güzel paylaşımlar söz konusu olacaktır. Hayatı birlikte keşfetmek bu geçişin etkileri arasındadır. Genel olarak Venüs-Yay burcu geçişi, pozitif etkili, iyimser, coşkulu ve hevesli olunduğu zaman anlamına gelir. Bir de Jüpiter-Yay burcu seyrini hesaba katarsak, hayatın eğlenceli, rahatlatıcı penceresinden bakmak halidir. Söylenenler, etrafımızda olan bitenler hakkında iyimser düşünüldüğü bu dönemde aşkla buluşmak kolaydır. Karşımıza birisi çıkar, hayatımızdaki kişi aşkı bize hesapsızca sunar, problemler göz ardı edilir, sorgulamalar geride kalır. 14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Aslanlar, 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında Güneş-Kova burcunda ilerleyecek. Evlilik hayatınız, ilişkiniz, yenilik anlamındaki girişim ve hedefiniz, ailevi konular ön planda olacaktır. Yenilik, değişim, özgür ifade etme konusunda kendi başınıza hareket etmek kolay olmaz. İlişkiniz yoksa karşınıza biri çıkabilir. Sorunlu ilişkilerde farklı bakış açınız nedeniyle ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir. Bu süreçte önemli olan, ilişkiye heyecan katabilmektir.

21-31 OCAK ARASI Sevgili Aslanlar, 21 Ocak saat 08:12 burcunuzda oluşacak Tam Ay Tutulması, öncelikle iç dünyamız üzerinde etkili olup, bizi hassas ve güvensiz hissettiren her şeyi geride bırakmak arzumuzdur. Kendi duygularımızla temas edip, nerelerde güçsüzüz veya hangi konularda hassasız bunları tespit edeceğiz. bu çok önemli. Çünkü insan kendisini tanımazsa, attığı adımın, verdiği kararın farkında olmaz. Tutulmanın etkin görünümleri var. Yenilik ve değişim konusunda bizi heyecanlandırıyor. Farklı bir şeyler yapmak, belki başka bir yere yerleşmek, eğitimden uzmanlaşmaya kadar kendimize bir dünya kurmak. Ancak diğer taraftan duygular, geçmişimiz, ailemiz, yaşadıklarımız bizi durduruyor. Bu çelişkilerden kurtulmak yorumun en başında söylediğim gibi, ne istediğinizi bilmek ve gerçekçi olmakla mümkündür. Tutulma, ilişki hayatınıza ışık tutuyor. Siz ilişkide kendi arzu ve isteklerinizi kabul ettirmeye çalışırken, partnerin isteklerini, beklentilerini görmezden gelemezsiniz. Benim dediğim olacak, ben böyle istiyorum diyemezsiniz. Beraberlikte her iki tarafın da aynı hayatın yolcusu olması gerekir. Bir taraf başka havada, diğeri başka dünyada bir ilişki uzun ömürlü olmaz. Onun için ilişki kriterlerimizi mutlaka gözden geçirelim. Eğer uygun değilse, her iki kişi de farklı görüşteyse, bu Tutulma ilişkide kopmanın ve ayrı yollara gitmenin işaretçisidir. Hayatınıza başka biri girebilir. Kimileri aşık olabilir. Başka bir ülkeye(şehre) aşkı için, ekmeği için gidebilir. Çocuk sahibi olabilir. Başka bir yerde iş kurabilir. Bütün bu gelişmeler hayatımızda bir devrin bitmek, yeni bir sayfanın başlamakta olduğunu gösteriyor. Zoraki sürdürülen aşklara, evliliklere son veriyor. Bizi gerçeklerle yüzleştirip, hayalcilikten uzak tutuyor.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda ilerleyecek. İlişkilerde iletişimin, karşılıklı fikir paylaşımının, konuşmanın, birbirinizle bilginizi bölüşmenin, endişeli, huzursuz, tutarsız şekilde hareket etmemenin önemli olduğunu söylemeliyim. Partneriniz ne söylüyor, birbirinizi dinliyor musunuz, anlaşıyor musunuz? Bunların tümü çok önemlidir. Kazanç anlamında eşimiz, iş ortağımız veya birileriyle olan ilişkimize önem vereceğiz. İşi şansa bırakmayacağız.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-13-14-17-18-21-22-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-7-8-9-15-16-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 3-30-31

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24

Yeniay : 21-22-23

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 7-8-9

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BAŞAK 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Başaklar 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda ilerleyecek. Yasal haklarımızın peşine düşeceğiz. Eğer şartlar gereği, sağlıksız verimsiz çalışıyorsak veya doymuyorsak, yaptığımız işin getirisi bizi tatmin ediyorsa, iş veya özel ilişkilerimizde karşı taraf sadece kendini düşünüyorsa biz de birey olarak buna izin vermeyeceğiz. Siz Başaklar her zaman çalışkansınız ve hizmete yönelik düşünürsünüz. Ancak bu hizmetin kıymetini bilmeyen veya sizi ikinci sınıf gören kişiler varsa, böyle bir ortamda çalışıyorsanız ayrıca böyle bir ilişki içindeyseniz tabii ki kendinizi düşünmelisiniz. Maddi konularda riskten uzak, akıllıca hareket ediniz. Korktuğumuz şeylerle yüzleşmediğimizde onlar hayatımızın deneyimi olarak karşımıza çıkarlar. Şimdi biz bu seyir süresince ilişkimize, iş ortaklığımıza, finansal paylaşımlarımıza bir bakalım. Hakikaten çıkarlarımız risk altında mı, yoksa güçlü bir ortaklığımız var mı? Bizi zarara uğratmaması, bilakis güçlendirici olması lazım. Problemler varsa bunlardan kaçmamak lazım. Mars Koç burcunda gayet güçlüdür. Tutkularımızın, alışkanlıklarımızın, nefretimizin veya kızgınlığımızın ölçüsünü bilelim.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerleyecek Merkür, ciddiyete dönük konuşmaların, düşünmenin göstergesidir. Aşk ilişkisinde hiçbir şey şakaya gelmez. Hislerimizi kolay kolay belli etmeyiz. Güven unsurunu baş tacı yaparız. Ailemiz, alıştığımız insanlar, yuvamız, gelenekler bizim için önemlidir. Sevdiklerimize karşı sorumluluk duyarız. Söz vermişsek yaparız. Bize söz verildiyse sonuna kadar takip ederiz. Bir ilişkide ıvır zıvır şeylerden konuşulmaz. Bir problem varsa, çözülür. Sabırlı oluruz. Ancak birileri bizi ciddiye almazsa, umursamazsa ağır konuşuruz.

6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, flört ilişkilerini evliliğe dönüştürücü, çocuk sahibi olmanızı sağlayıcı, güçlü iş ortaklıklarını destekleyicidir. Hayatın genelinde uyum, paylaşım, istikrar ve denge olguları bu Tutulmayla önem kazanır. Kişi kendine güvenir, inancı tamdır, hayallerini gerçeğe dönüştüreceğini hisseder. Tutulmanın görünümlerini son derece faydalı buluyorum. İnsanın hedefini belirlemesini veya belirlenen hedefe odaklı şekilde ilerlemesini sağlıyor. Önümüzdeki 1 yıllık süreç bu anlamda gelişimleri işaret ediyor. Kararlı olmak, sabırlı, azimli ve çalışkan olmak hayatın her alanında önem taşıyor. Aşk, gelir geçer olmaktan ziyade, ilerisi adına düşünülecek bir olgu haline geliyor. Karşınıza çıkan kişi veya mevcut ilişkinizde ciddiyet, dürüstlük ve karşılıklı uyum yükselir. Bu Tutulma sanatsal çalışmalara ilham kaynağıdır. Tasarlanan kıyafetler, sergilenen ürünler v.b başkaları tarafından takdir ve beğeniyle karşılanır. Hobi olarak yaptığınız çalışmaları bir ortak veya birisinin desteğiyle işe dönüştürebilir, para kazanabilirsiniz.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Başaklar 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında Venüs-Yay burcunda seyrini sürdürecek. Bizim için de ailevi konular önemli hale geliyor. Çevre değişimi, uzaklara gitme arzusu, tayin, terfi veya eğitim yoluyla yer değiştirme ve kaynaşmayı önemsiyoruz. Ailede bir hareketlilik vardır. Bilgilenme arzusu söz konusudur. Fiziksel ve psikolojik anlamda iç dünyamıza bir gözlem de mümkün olabilir. Hem iç yüzleşmede bulunuyoruz hem de inançla yürüyoruz. Jüpiter-Yay geçişini de hesaba katarsak, sınırların azaldığı, güven duygusunun yükseldiği bu dönemde, ailedeki sorunlar geride kalıyor. Venüs-Yay geçişleri home-ofis tarzı işler, mutlu edici alışverişler, bilgilenme ve yeni insanlarla tanışma yönünde sevindiricidir. 14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Başaklar, 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında Kova burcunda ilerleyecek Güneş süresince sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Araştırmak, bilimsel teknikleri uygulamak, pozitif bilime yönelmek, halkla ilişkiler, alternatif tıp, medya faaliyetleri, resim, fotoğraf, teknoloji, internet ve gruplarla temas, öğretmenlik, grafik ve tasarım, yardımlaşma alanları bu dönemin etkili meslek ve uğraşıları arasında yer alabilir. Sabırsız davranmayınız.

21-31 OCAK ARASI Sevgili Başaklar, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulmasının ilk önemli vurgusu, hedeflerimizi belirlemek ve her anlamda güvenceye kavuşmak arzumuzdur. Neye ihtiyacımız olduğunu biliriz. Bu ihtiyaçları nasıl elde edeceğimizi tespit ederiz. Sosyal ilişkilerimizi, ailevi durumları, güvensizlik ve endişelerimizi sağlam bir temel oluşturduğumuzda, yeniden doğru tanımladığımızda çözümlemiş oluruz. Bu bizim gelişimiz yolumuzdur. Gelelim Tutulmanın bir başka önemli etkisine. Finansal ortaklıklar veya başkalarından beklediğimiz destekler artık gelmeyebilir. Yeni bir hedef ve yol belirlememiz gerekir. Ona susayım, buna uyayım yerine, ne yapmalıyım sorusu çok önemli. Görüyoruz ki, kimseden fayda yok. Yolumuzu çizmeliyiz. Kaldı ki, bu Tutulma Aslan burcunda oluşuyor. Psikolojik ve fiziksel anlamda özgüvenimizi yeniden kazanmamız lazım. Kimseye derdimizi anlatmıyoruz ancak sıkıntılıyız. Bir şeyler yapmak istiyoruz fakat korkuyoruz. Kendimizi yerden yere vuruyoruz sonra da aşırı gururlu tepkilerde bulunuyoruz. Yapmamız gereken kendimize gelmek ve hedef belirlemek. İdeallerimiz olmalı. Geçmişe takılmak yerine geleceğe uzanmak gerekiyor. Ailevi konulardan özel hayatımıza kadar her meseleyi gerçekçi ele almalıyız. Bir kurtarıcı beklemek yerine, mücadele etmeliyiz. Değişen ruh hallerimizin dürtüsel gerginliklere davetiye çıkarmasına izin vermemeliyiz. Beklentili değil, kendi hedefinin farkında kişi olmalıyız. Yoksa kendi kendimizi üzeriz, yeteneklerimizi köreltiriz ve rahatsız oluruz. Bütün bunlar bizi hapseder, güdükleştirir ve yorar. Bunlardan kaçınalım. Yorumunuzda sözünü ettiğim kendini keşfetmek, hedef belirlemek ve mücadele etmek noktalarını mutlaka göz önüne alınız.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda seyrini sürdürecek ve sizler çalışma hayatınızda bilginin önemini, yenilikçi düşünmenin, teknolojiden yararlanmanın, grup çalışmalarının, projelere eğilmenin, işinizle ilgili kendinizi geliştirmenin ne kadar gerekli olduğunu görebilirsiniz. Konuşmak, kısaca iletişim bir hayli yararlıdır. Bildiklerinizi başkalarına aktarmak, daha fazla öğrenmek, aklımızı kullanmak işimizde gelişmemizi sağlayacaktır.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-15-16-19-20-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 3-10-11-17-18-30-31

Aşkta En Şanslı Günler : 5-6

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 25-26

Yeniay : 23-24-25

(Ay-Başak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 9-10-11-12

(Ay-Balık burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) TERAZİ 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Teraziler 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda ilerleyecek. İlişkide her iki tarafın da dikkatli olması gereken süreçtir. İki yıl sonra karşıt burcunuzda etkili olacak Mars, özellikle sorunları olan çiftler açısından agresif bir dönemdir. Sorunlara çözüm bulmak kolay olmaz. Hatta bazı çiftler buraya kadarmış diyebilirler. Koç burcu geçişleri bir hayli aktiftir. Kişiyi harekete geçiricidir. Gerek siz gerek partneriniz veya her ikiniz ilişki konusunda iyice düşününüz. Bu dönem sürpriz aşkların da göstergesidir. Özgüveni yüksek bir kişi karşınıza çıkabilir. Kendinden bir hayli emin, özgürdür. Bu kişiyi çok iyi tanımak lazım. Kimdir, neyin nesidir önce anlayalım. Şu aralar sorunları olan çiftler, bu geçişte bir araya gelerek ilişkileri hakkında konuşabilirler. Ancak bu konuşmanın tutarlı, aklı başında yapılması şarttır. Sorunların üstü örtülmeden her iki tarafın da gerçekçi olmasında yarar var.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarih aralığında Merkür-Oğlak burcunda ilerleyecek. Aile, iş, büyüklerimiz, işimiz, güvencemiz konusunda ciddi düşüneceğiz. Öyle fazla konuşmayız. Ancak bir problem varsa, bunu mutlaka çözmek isteriz. Aile üyelerinin birbirine karşı dürüst olması, net konuşması, güven vermesi ve sorumluluk duyması dönem içinde üzerinde en fazla durduğumuz olgulardır. Temeli sağlamlaştırma her anlamda önemsenir. Eğreti duran hiçbir şeye değer verilmez. Yuvamız kalemizdir. Onu dış etkenlere karşı korumak çok önemlidir. Böyle düşünürüz, böyle konuşuruz. Terazi için huzur, adalet, barış, nezaket çok önemlidir. Bunlara ek olarak güven, dürüstlük, sağlamlık süreç boyunca kıymetlenir. Öyle çok sevgi dolu konuşmalar geçmez. Yönetilmekten hoşlanmazsınız. Ancak bilirsiniz ki, şu yanlış bu doğru gidiyor. Buna göre karar verirsiniz.

6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, aile hayatınızla ilgili konularda önümüzdeki 1 yıllık süreçte yaşanacak önemli gelişmeleri işaret ediyor. Evet bazı zorluklar, baskı veya artan sorumluluklar sizi düşündürecek, bir şeyler yapmalıyım ve geleceğimi garanti altına almalıyım diyeceksiniz. Bu Tutulma geçmişte yaşanan ve bir daha yaşamak istemediğiniz zorlu tecrübeleri geride bırakmanızı sağlıyor. Bu bir dönüşüm, yenilenme ve kendinizi tekrar yaratma sürecidir. Aileden ayrılmak, farklı bir dünya kurmak, sağlam ve garantili olan bir yaşama adım atmak mümkündür. Yaratıcı düşüneceksiniz. Belki eşiniz, aile büyükleriniz veya bazı gelişmeler buna neden olabilir. Gitmiyor, yürümüyor dediğiniz yaşam biçimi bu Tutulmayla yavaş yavaş değişecek ve asıl olması gerekene dönüşecektir. Hayallerinizi gerçek kılmak için yaratıcı düşüneceksiniz. Sorunların üstünü örtmeyecek, soruna neden olanlardan kurtulmayı tercih edeceksiniz. İş hayatı-ev yaşamı arasında etkili Yengeç-Oğlak tutulmaları Teraziler için mücadeleyi işaret ediyor. Amaca ulaşmak için artık ciddi düşünmeli, hayata karşı olumlu niyetler besleyerek sizin için hayırlı olanı istemelisiniz.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Teraziler 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında Venüs-Yay burcunda seyrini sürdürecek. Teraziler rahat bir nefes alabilirler. Bir de Jüpiter-Yay seyrini hesaba katarsak bu yılki Venüs-Yay geçişi son derece olumlu. Moralimiz yükselecek, toplumsal ilişkilerde, grup ve ekip çalışmalarında sosyal ağınız genişleyecek. Diğer taraftan da çevre ilişkilerinde mutlu tesadüfler sizinle olacak. Güzel yolculuklar, görüşmeler, tanışmalar olacaktır. Sosyal çevreniz büyüyebilir, yenilikler olacaktır. Venüs-Yay burcu geçişinde coşkuyla, hevesle ilişkiler kurulur, ilişkilerimiz canlanır, çevremizle olan bağlantılar tazelenir, yenilenir. Bizimle ortaklık kuracak insanlar karşımıza çıkar. Bunlar ister maddi ister manevi anlamda olsun, iletişimin türlü yollarıyla hayatımıza dahil olurlar. İnternet üzerinden, bir etkinlikte, yolculukta, sosyal bir aktivede bir bakarsınız karşılaşmışsınız. 14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Teraziler, 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında Kova burcunda ilerleyecek Güneş, aşkta özgürce hareket etmeniz, hayatın eğlendirici, keyifli yanlarının tadını çıkarmanız, arkadaşlık ilişkilerinizi güçlendirmeniz, hevesli bir şekilde yaşamı kucaklamanız demektir. Genelde bu dönemde arkadaşça başlayan ilişkilerin sürpriz bir şekilde ciddiyete dönüşmesi, hatta uzun süredir bir arada olan çiftler aniden evlenebilirler.

21-31 OCAK ARASI Sevgili Teraziler, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulmasının ilk önemli etkisi, iş hayatımızdan toplumsal yaşantımıza kadar her anlamda kendimizi güvende altında hissetme arzumuzdur. Gelişim yolumuz, öncelikle yaşadığımız toplumu, aile yapımızı, hedeflerimizi belirlemektir. Sübjektif değil gerçekçi olmalıyız. Yaşadığımız tecrübeler bizi ilişkilerimiz konusunda sınavdan geçiriyor. Bencil insanlara, kendi egosunu bize dayatan kişilerle işimiz olmamalıdır. Biz bu Tutulma ile bir devri kapatıyor, yeniye yer açıyoruz. Kendimizi yeniden tanımlıyoruz. Amacımızı belirliyoruz. Sosyal ilişkilerden aşk hayatımıza kadar, çocuklarımız varsa onlarla ilgili konulardan eğlence anlayışımıza kadar her şeyi yerli yerine oturtuyoruz. Hayalci değiliz. Düşüncelerimizi ifade edeceğiz ama hayalci olmayacağız. Girişken olacağız fakat sıradan bir hayatın içinde kaybolup gitmeyeceğiz. Sağlığımıza önem vereceğiz. Verimli ve gerçekten doyumlu işlerle uğraşacağız. Bu Tutulma, birileri bizi onaylasın, takdir etsin, alkışlasın diye, kendi arzularımızdan uzak durmak anlamına gelmiyor. Hem sosyalleşeyim hem de kendime göre bir yaşamım olsun diyeceğiz. Sadece dışarıyla değil, kendi özel hayatımızı da önemseyeceğiz. Bu Tutulma, ilişkileri zorluyor. Kimsenin bencilliğine tahammülümüz yok. Bir şeyleri sırf insanlar bizi güçlü görsün diye sürdürmeyeceğiz. Eğer mutsuzsak ve aradığımızı bulamıyorsak, devam etmeyeceğiz. Güçlenmek, güvende olmak istiyorsak bunlar şarttır. Aile demek, paylaşmaktır, güvendir. İlişki uyumdur, güzelliktir. Bunlar yoksa, bu Tutulma birileriyle özel veya ailevi olsun bir yol ayrımıdır.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda geçişini sürdürecek. Yeni biriyle tanışmanın işaretçisi olabilir. Devam eden ilişkiniz varsa, partnerinizle düşüncelerinizi paylaşmanız anlamına gelir. Bu geçişte birbirinizi dinlemek, bir mesele veya hayatın genelinde fikirlerinizi öğrenmek kıymetlidir. Arkadaşlıklar ve arkadaşça yaklaşımlar, etkinlikler, internette oyun oynamak, yeni insanlarla tanışmak bu geçişin keyifli yanlarıdır.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-17-18-21-22-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 5-6-13-14-19-20

Aşkta En Şanslı Günler : 7-8-9

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 1-27-28

Yeniay : 25-26-27

(Ay-Terazi burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 12-13-14

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) AKREP 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Akrepler 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda seyrini sürdürecek. İşlerimize ağırlık vereceğiz. Ancak sağlığımıza özen gösterelim. Enerjimiz oldukça yüksek. Planlı, programlı çalışırsak başarılı oluruz. Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız insanlarla ilişkimize dikkat edelim. Agresif davrananlar olabilir. Biz de böyle yaklaşım gösterebiliriz. İşimizde araç ve gereçleri kullanırken tabii ki dikkat edelim. Bakım, onarım ve tamirini yaptıralım. Mars-Koç burcu seyrinde, ister çalışalım ister evde olalım, hayattan memnun muyuz sorusunu kendime sormamıza neden olur. Düzenlenmesi gerekenler canınızı sıksa da, üstesinden gelirsiniz. Fakat çevrenizde bulunan kişilerle aranızda sorunlara neden olabilir. Gerginlik yükselebilir. Detaylı işlerden pek hoşlanmazsınız. Çabuk sonuç almak istersiniz. İşinizden memnun değilseniz, iş değiştirmeyi düşünürsünüz. Başka planlarınız varsa bunları yürürlüğe koymayı arzularsınız. Kendinizi çok yormayın. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Sert sporlar yapıyorsanız dikkat edin.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerleyecek Merkür, çevremizdeki insanlarla, iş, eğitim amaçlı konuşmaların veya yaşça büyük kişilerle sohbetlerin ciddiyetin ve disiplinli düşünmenin işaretçisidir. Yeni bir yıla adım atmamıza birkaç hafta kalmış durumda. Şöyle ciddi biçimde hem hedefinizi hem mali konuları, hem de aşk hayatınızla ilgili meseleleri ele almanızda yarar var. Siz de istesiniz de istemeniz de, bu dönem iş konularını öne çıkarıcıdır. Ailevi meseleler üzerinde düşünmeyi sağlar. Sizin kişisel ihtiyaçlarınızı hangi yolla karşılayacağınız önemlidir. Bazen karamsar düşünmeye neden olabilir. Çünkü insan bastığı yeri bilmekten yanadır. Çevre ilişkilerinde belli bir mesafe duygusu ön plandadır. Yani öyle herkesle pek sıkı fıkı olmak istemezsiniz. Genelde güvendiğiniz insanlarla konuşmayı tercih edersiniz.

6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması olumlu görünümleriyle birlikte sizleri kendinizi ispat edeceğiniz, sorumluluk alarak büyüyeceğiniz bir yola yöneltiyor. Çevrenizle olan her türlü ilişkiniz güçleniyor. Kendinizi, yaptığınız işi, yeteneğinizi, bilgi ve tecrübenizi göstereceğiniz alanda söz sahibi olacaksınız. Önümüzdeki bir yıllık süreç sıkı çalışma, sorumluluk, ciddiyet içeriyor. Ancak bunlar gözünüzü korkutmasın. Çünkü siz gayet kolaylıkla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceksiniz. Önünüzdeki taşları tek tek atlayarak amacınıza ulaşabilirsiniz. Yol yolcusunu bekliyor ve siz bu yolun yolcusu olarak kendinize güvenli ilerleyeceksiniz. Bu Tutulmanın görünümleri size önemli ve güçlü insanlardan gelecek desteği işaret ediyor. Eğer işiniz sanatla ilgiliyse veya fiziksel ve ruhsal eğitmenlikle alakalıysa bu Tutulma yeni bir proje ve çalışmaların göstergesidir. Bu alanda kendinizi gösterirsiniz. Bu konulara ilgi duyarsınız. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularda da etkili olan bu Tutulma, hayallerinizdeki kişiye rastlamanızı müjdeliyor. Devam eden ilişkinizde olumlu gelişmeler yaşanacak. Başkalarına destek olacak, aynı desteği siz de ilahi bir ikram olarak göreceksiniz.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Akrepler 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasındaki Venüs-Yay burcu dönemi, finansal anlamda bir hareketlilik getirecektir. Yabancı dil, yolculuk, yakın çevre ilişkileri, yeni insanlarla tanışma anlamında destekler göreceklerdir. Bu süreçte bir işe girebilir, maaşınızda yükselme görülebilir. Harcamalar da artabilir. İhtiyaçlar tabii ki belli ölçülerde yapılmalıdır. Bu geçiş, kazanma arzusu verir. Bir de Jüpiter-Yay geçişini hesaba katarsak, bereketli, şanslı bir dönem sizi bekliyor. Endişeler yok olur, iyimserlik yükselir. İnancınız ve pozitif düşünmeniz size yeni kapılar açar. Her işten zevk alırsınız, arzu ettiğiniz alışverişleri yaparsınız. Ancak ufak bir tavsiyede bulunayım. Har vurup harman savurmayınız. Çünkü gereksiz birçok ürünü aldığınızı daha sonra fark edersiniz. Sevdiklerinize hediyeler almak onlara jest yapmak hoşunuza gider. 14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Akrepler, 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında Kova burcunda ilerleyecek Güneş süresince, ailevi ilişkiler, çalışma hayatınızla ilgili konular, insanlarla bağlantınız, bireysel kararlılığınız ve sorumluluklarınız öne çıkıyor. Özgürce geleceğinizi şekillendirmek isteğiniz yoğun. Ancak bir yandan da tam olarak ne yapacağınıza karar vermekte zorlanabilirsiniz. Hangi iş alanı sizin için daha uygun veya hangi alan kazandırıcı olur. Kimlerden destek görebilirsiniz veya kimlerle karşı karşıya gelebilirsiniz.

21-31 OCAK ARASI Sevgili Akrepler, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulmasının ilk önemli etkisi, kendimizi güvende hissetmek ve hayatımızı sağlam temeller üzerine inşa etme arzumuzdur. Kendimizi geliştirmek ve açılımda bulunmak sürecidir. Bir devrin kapanışı ve yeni bir sayfanın açılması halidir. Burada kendi varoluşumuzun anlamını keşfedeceğiz. Kendimize yeni bir yol, hedef ve amaç belirleyerek ilerleyeceğiz. Bu Tutulma anlamsız, stres yaratıcı, zihnimizi ve bedenimizi yoran, bizi rahatsız eden her şeyden uzaklaşmamızı sağlayacak. Öylesine, mecburen değil içimize sindirerek karalar vereceğiz. Dediğim gibi eski bitiyor, yeniye yer açıyoruz. Bakış açımız değişiyor. Bu Tutulma aileden uzaklaşmak, oturduğunuz yerde başka bir yere taşınmak anlamına gelirken, bunlar zoraki değil, yeni bir yaşam kurmak için olacak. Gurur, kibir, benim dediğim tarzda değil, benim için ihtiyaçlarım bunlar, şu yolda ilerlemeliyim diyerek kendiniz bu yeniliğe evet diyeceksiniz. Har vurup harman savurmayacak, paranızı hesabınızı bileceksiniz. Girişimde bulunarak, kariyer hedefinizi belirleyerek ilerleyeceksiniz. Toplumda kendinizi ifade edeceksiniz ancak bu boş bir ifade olmayacak. Gerçekten bir hedefiniz olmalıdır. Sadece yapmış olmak, birilerine kendinizi ispatlamak veya üstünlük sağlamak için değil, ne istediğinizi bilerek hedef koyacaksınız. Bunlar olmadığı takdirde işten ayrılabilir, aileden kopabilir, egonuz yüzünden zarar görebilirsiniz. Bilinçli olmalısınız. Zihin ve beden uyumunuzu sağlayan işlere yönelmelisiniz. Gereksiz zaman kayıplarından uzak durmalısınız.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda ilerleyecek. Aile içi ilişkilerimizde ister eş ister büyüklerimizle yaşıyor olalım, arkadaşlık etmek, yoldaş olmak önemlidir. Çocuğunuzun, eşinizin, büyüklerinizin, dost bildiklerinizin sorunlarını birlikte aşabilmek, çözüm bulmak önemlidir. Birbirimizle konuşmalıyız. İçimizdekileri paylaşmalıyız ve bundan da pişman olmamalıyız. Bu geçiş, mali konuların ev içinde, aile ile görüşülmesi yönünde etkili olduğu gibi, taşınma, kira artışı, ev satın alımı, yatırım, ofis çalışmaları, eğitim giderleri gibi konularda da önem taşıyacak. Hesabı bilmek, harcamalara da dikkat etmek lazımdır, ailemize destek olabiliriz. Evimizin ihtiyaçlarını temin edebiliriz.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-19-20-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 7-8-9-15-16-21-22

Aşkta En Şanslı Günler : 10-11

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 3-30-31

Yeniay : 1-2-27-28-29

(Ay-Akrep burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 14-15-16-17

(Ay-Boğa burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) YAY 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Yaylar 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Size, hareketlilik, cesaret ve girişim gücü kazandırıyor. Sadece bununla kalmayıp, aşk hayatımızı canlandırıyor. Eğer kafamıza bir şeyi koymuşsak bunu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Belki şu aralar ailevi ilişkilerde ufak tefek sorunlarımız var. Bunları birkaç gün içinde istediğimiz şekilde halledeceğiz. Sağlıklı, verimli ve bizi memnun edici olana yöneleceğiz. Toplumsal ilişkilerde fikirlerimiz, duruşumuzla dikkat çekeceğiz. Plan ve projelerimizi yürürlüğe koyabiliriz. Görüşmeler, iş veya özel olsun hızlı şekilde gelişir ve sonuç alınır. Hayatın keyifli ve yeniliklerine hevesli oluruz. Sizin için ayakta durmak önemlidir. Bu ister aşk ister genel isterse farklı bir şeyler yaşamak anlamında olsun fark etmez. Hareket olsun yeter ki.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihleri arasında Merkür-Oğlak burcunda ilerleyecek. Maddi ve manevi anlamda kendinizi garanti altına almak istersiniz. Karşımıza çıkan fırsatları güvenli olup olmadığına göre sorgularız. Mali konularda daha ciddi düşünürüz. Planlar yaparız. Birine söz vermişsek bunu yapmadan rahat etmeyiz. Çünkü para ve onun sağlayacağı güç önemlidir. Bu süreçte, zihnimiz otomatik olarak disiplin altına girer. Her durumu ciddi, kararlı, bazen çok yavaş, kimi zaman hırslı şekilde ele alabilir, düşünebiliriz. Öyle hayaller kurmayız. Kendimizi sağlama almak isteriz.

6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, maddi güvence başta olmak üzere ailevi konularda yapılacak değerlendirme ve yapılandırmanın göstergesidir. Üretkenlik bir hayli önem taşıyor. Garantili bir yaşam istiyorsanız daha fazla çalışacaksınız. İstikrarlı ilerlemeyi, elinize geçeni har vurup harman savurmamayı bileceksiniz. Bir de önemlisi, kendiniz için neyin gerekli olduğunu tespit etmenizdir. Siz nasıl bir şey olursa kendinizi güvende hissedersiniz. Bunu anladığınızda yolunuz açık demektir. Tabii ki zorluklar olabilir. Ancak bu zorlukları, azimli insanlar için kolaylıkla aşılacak engellerdir. Ailenizin ve kişisel ihtiyaçlarınızın temini için çaba sarf edeceksiniz. Daha fazla çalışacaksınız. Yatırıma yöneleceksiniz. Gerçekçi bir şekilde duruma bakacak, değerlendirecek ve kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Bu Tutulma olumsuz durumdan olumluya geçiş sürecidir. Sizi güçlendiricidir ve kazanç elde etmek amaçlı girişimlerin göstergesidir. Finansal anlamda sizi tatmin etmeyen bir işte çalışmayacak veya hakkınız olanı isteyeceksiniz. Bu tutulmanın görünümleri, karşınıza çıkacak yeni olanakları, fırsatları işaret ediyor. Ek kazanç yolları sunuyor. Kira öder gibi bir ev alabilirsiniz. Bir ofis açabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Yaylar 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyecek Venüs, şansın yüzünüze güldüğü zamandır. Bir de Jüpiteri hesaba katarsak yaşam sevinci, kısmet, bereket, fırsatlar zamanı diyebiliriz. Yeni tanışmalar, bağlantılar, görüşmeler sürecin olumlu seyreden yansımalarıdır. Seyahatler verimlidir. Venüs-Yay burcu geçişinde sosyal yaşam canlanır. İnsanların dikkatini kolayca kendinize çevirirsiniz. Sizi aktif olmaya, ilişkiler kurmaya teşvik eden Venüs, girişimci olmanın, ticari ve iş anlamında güçlenmenin işaretçisidir. Zorlukların üstesinden gelirsiniz. Pek de zorlanmazsınız desem yeridir. Pozitif yaklaşımlarınız size yeni bir çevre kazandırır. Yaptığınız iş, uğraştığınız alanlarda size fırsatlar getirir. Sizinle tanışmaktan her anlamda zevk duyarlar. Karşı cins üzerinde etkinliğiniz yükselir. Özgürce karar verirsiniz. 14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Yaylar, 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Kova burcu süresince, yakın çevrenizle olan ilişkiniz güçlenmeye başlar. İş hayatınız ve bazı kişilerle ilişkilerinizi tekrar gözden geçirmeniz faydalıdır. İsteklerinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Farklı kişilik yapınız, yetenekleriniz başkaları tarafından dikkate değer bulunabilir. Çeşitli aktivitelere katılabilirsiniz.

21-31 OCAK ARASI Sevgili Yaylar, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulması, başkalarıyla olan bağımızı maddi-manevi anlamda güçlendirme arzumuzu vurguluyor. Ancak, biz de kaynaklarımızı doğru şekilde yönlendireceğiz. Har vurup harman savurmayacağız. Bu Tutulma, bir devrin bitimi, yeni bir sayfanın açılımı olarak önem taşıyor. Daha iyi yaşamak istiyorsak, yeni bir şeylere açık olmak gerekiyor. Kendimizi geliştirmek lazım. Sağlıklı bir zihin ve bedene sahip olmak önemli. Bu konularda kendimizi geliştireceğiz. Günlük yaşantımız değişecek. Zararlı alışkanları geride bırakacağız. Tutulma, ailevi yaşamdan, oturduğumuz yere kadar her şeyin gerçekçi şekilde tasarlanması gerektiğini vurguluyor. Ne kadar özgür olmak istiyorsak, o kadar akıllı olmalıyız. Yapılacak değişimler, oldubittiye getirilmemelidir. Temeli mutlaka güçlü olmalıdır. Bizi haklı bulsunlar diye düşüncemizden vazgeçemeyiz veya birileri istiyor diye hayatımızı allak bullak edemeyiz. Sözgelimi eğitim tercihimizi, oturmak istediğimiz yeri, yakınlarımızla ilişkimizi, çevremizi gerçekçi gözle analiz edeceğiz. Eğer bir değişim yapmak istiyorsak, bunun kökleri sağlam olmalı. Gerçekten gerekli olmalı. Bu Tutulma sizi alıştığınız çevreden uzaklaşmaya, acil karar verip başka bir yere yerleşmeye itebilir. Ancak bu doğru bir tercih mi bunu iyi anlamak, analiz etmek gerekiyor. Yatırımların doğru yapılması şarttır. Eğer bir karar verilecekse bu kısa değil uzun vadeli olmalıdır. Önce küçük adımlar atın duruma bakın sonra adımlarınızı büyütün. Aceleye getirmeyin.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında Merkür-Kova burcunda ilerleyecek. Çevremizle bağlantımız artacak. Arkadaşlıklar kuracağız. İletişimde bulunmaktan, bir araya gelmekten hoşlanacağız. Yeni biriyle tanışabiliriz. Bu kişiyle sık sık bir araya gelebiliriz. Bu geçiş, iş hayatımızla ilgili konularda da etkilidir. Daha fazla bilgi edinmemizi, kendimizi geliştirmemizi, zihnimizi kariyer hayatımıza odaklamamızı, görüşmelerde bulunarak çevremizi genişletmemizi sağlar. Anlaşmak, konuşmak, yakın çevremizde bulunan bir kişiyle ortaklaşa bir işe girişmek, zekamızı en üst düzeyde kullanmak, yeni bir çevreye dahil olmak açısından da ben gayet olumlu buluyorum.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-21-22-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 10-11-17-18-23-24

Aşkta En Şanslı Günler : 13-14

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 5-6

Yeniay : 2-3-4-29-30-31

(Ay-Yay burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 17-18-19

(Ay-İkizler burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) OĞLAK 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Oğlaklar 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Evimiz, ailemizle ilgili konularda hızlı ve baskın şekilde karar verebiliriz. Bu kararları uygulamada sabırsız olabiliriz. Bir yer kiralamak, satın almak veya bir meseleyi çözüme kavuşturmak için aktif davranabiliriz. Eğer önemli ve hayati bir karar verilecekse, tabii ki bunun yarar-zarar hesabını mutlaka yapalım. Hoşumuza giden bir şey olsa dahi, bu ileride bir sorun çıkartır mı diye bakmak gerekiyor. Mars Koç burcunu yönetir. Bu dönemi nasıl geçireceğiniz, size bağlıdır. İster, ona buna çatarsınız veya -Evet ben bunu istiyorum, başarmalıyım diyerek cesaretle kendinize bir yol çizersiniz. Şimdi ev-ailevi-hedef-yerleşim-değişim anlamında gücünüz yükseliyor. Ailede söz sahibi olabilirsiniz. Yeter ki, bilinçli düşünün ve enerjinizi doğru şekilde kullanmak için buradaki notları önemseyin. O zaman dönemi verimli şekilde geçirirsiniz.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihleri arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek Merkür, disiplinli ve belli prensipler çerçevesinde düşünmenin işaretçisidir. Sağlamlık, güvenilirlik ve istikrar ilkesi ve sorumluluk bizim dış dünyadaki durumları ele almamızdaki kriterlerimizdir. Saygı görmeyi ve takdir edilmeyi severiz. Bunu duymak bizi hoşnut kılar. Amacımız vardır ve buna ulaşmak adına hırslıyızdır. Ulaşmak istediğimiz yer ne kadar yüksekte olursa olsun, onu istiyorsak, tüm zihnimizle odaklanır, sabırlı ve kararlı bir şekilde planlarımızı uygulamak isteriz.

6 Ocak saat 04:41 burcunuzda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması sizler açısından önemli bir gelişim işaretçisidir. Son derece faydalıdır. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte başarıya doğru adım adım ilerlersiniz. İnsanlar sizi takdir edeceklerdir. Tutulmanın tüm görünümleri büyümek adına verimlidir. Çevrenizin size desteği yüksek olur. Attığınız adımlar bunca yıl çektiğiniz sıkıntıların karşılığı olarak doğru ve yerindedir. Hedefe varmak kolay olur. Kendinizi geliştirdiğiniz, yetenekli olduğunuz, tecrübe edindiğiniz ne varsa şimdi meyvesini alırsınız. Tutulmalar Yengeç-Oğlak aksında oluştuğu için, tabii ki ilişki mevzularında test ediliyoruz. Ancak burcunuzda oluşan bu Güneş Tutulması, size doğru yönü gösteren bir ışıktır. Sanatsal konularda, insanlara hizmet edilen mesleklerde, kardeşlerinizle ilişkinizde, iş ve özel hayatınızda sizi memnun edecek gelişmeler var. Güzel niyetleriniz belki bugüne dek karşılık bulmamıştı. Çabaladınız, emek sarf ettiniz ama istediğiniz gibi geri dönüşler yaşamadınız. İşte bu Tutulma bundan sonra yolun aydınlıktır diyor. Hadi şimdi şöyle arkanıza yaslanın ve rahatlayın olur mu?

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Oğlaklar 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında, Venüs-Yay burcunda ilerleyecek. İç dünyanızın zenginliği, ruhun kendini özgür hissetmesi bu döneme rastlar. Pozitif düşüneceğiz, rahatlayacağız. Oğlaklar her şey düzenli olsun isterler. Ancak biraz da insanın kendine zaman ayırması gerekiyor. Hobilerimize zaman ayırabiliriz. Hayatı denetlemekten vazgeçelim. Sorumluluk alayım diye kendimizi yormayalım. Hafta sonları kısa turlara katılalım. Kitap okuyalım. Gezelim. Değişik yerler keşfedelim. Keyiflendiren, güldüren, kafamızı boşaltmamızı sağlayacak eğlenceli aktivitelere katılalım. Venüs geçişini zenginleştiren bir başka önemli seyir, Jüpiter ışıltısıdır. Bilge yönleriniz hayatı farklı bir pencereden görebilme ve kendinizi geliştirme yönünde son derece verimlidir. Hani eskilerin deyimiyle ayan beyan oldu derler. Hissedişler öylesine zengindir ki, yaşamsal bir meditasyon gibidir. Hayatın zorlu karmaşık yönlerini yaşamış ve idrak etmiş Oğlaklar için bu süreç karamsarlığı geride bırakıp, özündeki güzelliklerle buluşma vaktidir.

14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Oğlaklar, 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında Kova burcunda ilerleyecek Güneş süresince kısıtlanmaktan pek hoşlanmayız. Finansal konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Elimize para geçebileceği gibi harcamalarımız da artabilir. Ölçüyü kaçırmamakta yarar var. Bu bir aylık süreçte, işverenleriniz ve toplumsal ilişkilerinizde ölçülü, sabırlı ve bilinçli davranınız. Parasal konularda bütçenizi aşabilecek alışverişlerden kaçınınız. 21-31 OCAK ARASI Sevgili Oğlaklar, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulmasının ilk önemli vurgusu, ilişkilerde güven olgusunu sorgulamak, sorumlukları paylaşmak, birbirimizin hayatında ne anlam ifade ettiğinizi tespit etmektir. Bu yeni bir anlayış ve bakış açısı geliştirilerek yapılır. Evet birbirinin duygularını anlamak önemli ama bu sürekli bir tarafın gösterdiği anlayışla olmaz. Her iki kişi de bunu istemeli. Zaten bundan sonraki Tutulmalar da bunu vurguluyor. Artık yeni bir devir başlıyor. Gündemde ilişkiler yer alıyor. Gelelim bu Tutulmanın bir başka etkisine, dürtüsel kararlar almaya neden olabilir. Aileden ayrılmak, kendi başımıza yaşamak, evliliği bitirmek veya evlenmeye karar vermek gibi. Bunlar doğaldır. Ancak en başta söylediğim gibi, hayati konularda aceleci olunmamalı, eğer bir adım atıyorsak, güvenilirlik, sağlamlık ilkeleri gözetilmelidir. Kızdım boşandım, istedim evlendim gibi dürtüsel hareket edilmelidir. Bu Tutulma finansal ilişkilerde egomuza yenilmemize, sadece kendi isteklerimize düşkünlük göstermemize neden olabilir. Sırf güçlü görüneyim, param olsun, herkes beni zengin bilsin diye kredi çekilmez, borçla hayat sürdürülmez, birilerine güvenilmez. İhtiyaçlarınıza göre bütçenizi ayarlayın. Başkasından gelir veya gelmez, elimize geçene göre hareket etmeliyiz. Tabii ki güzel yaşayalım istiyoruz. Fakat bu kredi kartlarımıza yüklenmekle, kredi çekip ödemekle, kazandığımızdan daha fazla harcamakla olmaz. Bu Tutulma böyle kişiler için zorlayıcı olabilir. Beklediğiniz para gelmez, borçlar sıkıştırır, güvendiğimiz dağlara kar yağabilir. Akıllı olalım. Özellikle ailevi konularda, ev ve yerleşim yerimizle ilgili meselelerde, parasal her anlamda bilinçli olalım.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında etkili Merkür-Kova geçişinde, kazanç elde etme yönünde arkadaş çevreniz, hizmette bulunduğunuz kişiler, günü birlik işler, internet, yazışmalar, bilgi paylaşımları hayli etkilidir. Hangi konuda tecrübemiz varsa, başkalarına eğitmenlik yapabiliriz, yol gösterebiliriz, aktif bir şekilde yönlendirebiliriz. Ancak geleni bereketiyle karşılamayı, olmayan bir işi de hayrımıza bilmeyi unutmayalım. Dostumuzu düşmanımızı bilelim.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 1-5-6-10-11-15-16-23-24-27-28

Zayıf Enerjili Günler : 13-14-19-20-25-26

Aşkta En Şanslı Günler : 15-16

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 7-8-9

Yeniay : 4-5-6-7

(Ay-Oğlak burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 19-20-21

(Ay-Yengeç burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) KOVA 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Kovalar 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Girişim, cesaret, fikirlerinizi açıklamak, isteklerinizi kabul ettirmek ve hedefinize varmak daha kolaylaşacak. Hangi alanda aktif olmak isterseniz. O alanda Mars yanınızda olacaktır. Eğer bilmiyorsanız enerjiniz boş yere akıp gider. İki yıl sonra size enerji, aktivite, cesaret sağlayıcı olan Mars geçişini lütfen iyi değerlendiriniz. Bir amacınız, hedefiniz olsun. İşinizde atak olun. Etrafınızdaki dünyayı inceleyin. Hangi alan size daha cazip geliyor. Ne gibi atılımlarda bulunmak istiyorsunuz. Bunları tespit edin. Çevrenizle ilişkinizi önemseyin. Dış dünyadan uzaklaşmayın. Bilakis öne çıkın. Kendinize güvenin. Sizi görsünler. Özelliklerinizi fark etsinler. İmajınız önemli. Kendinizi nasıl göstermeniz, ifade etmeniz gerektiğini bilin. Oyunu kuralına göre oynayın.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerleyecek Merkür, hem geçmişte yaşanılanları ciddi bir şekilde düşünmenizi hem de yarınlarınızı garanti altına alabilecek hedefler belirmenizi sağlayabilir. Merkür Oğlak burcunda öncelikle disiplinli düşünmenin işaretçisidir. Bir Kova için bu durum pek keyifli değildir. Çünkü özgür düşünmenin önüne geçer. Kişiyi, kurallar çerçevesinde hareket etmeye, durumunu ele almaya zorlar. Ancak olumlu tarafları da var. Bir iş veya planlamanın yapılması, bir yol belirlenmesinde yararlıdır.

6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması, maddi güvence ihtiyacını belirleyicidir. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte psikolojik ve bedensel anlamda düşüncemiz, isteklerimiz, arzularımız yönünde kendimizi gözden geçireceğiz. Birçok meseleyi gerçekçi şekilde ele alarak yüzleşeceğiz. Bunu yaparsak maddi-manevi anlamda başarıya ulaşırız. Kim olduğumuzu, yolumuzu, hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Yeni hedef ve idealler belirleme zamanıdır. Tutulmanın görünümleri de bize bunu söylüyor. Korku ve kaygılarından arınmadan ilerleyemezsin diyor. Kafanızı değiştirmedikçe bu mümkün olmaz. Bu olumlu bir tutulmadır. Sizin geçmişle-gelecek arasındaki köprüden geçmenizi sağlayacak. Manevi güç vererek, yeniden hayatınızı yapılandırmanız, düzene sokmanız için yardımcı olacak. Karmik bir temizlik süreci diyebiliriz. Direnmek yerine tevazu içinde, yanlışları savunmak yerine kabul ederek, kurbanmış gibi düşünmeden kendinize ve geleceğinize sahip çıkarak ilerlemelisiniz. İşe yaramayan, gereksiz, boş meselelerle zaman kaybetmeyin. Onun yerine hedef belirleyin, çalışın, ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Meditasyon yapın, sanatla uğraşın, müsait olduğunuzda kısa bile olsa tatile çıkın, kitap okuyun, hobilerinize zaman ayırın.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Kovalar 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında, Venüs-Yay burcunda ilerleyecek. Bu geçiş sosyal yaşamı canlandırır. Bir de Jüpiter-Yay geçişini hesaba katarsak, pozitif düşünmenin, inanmanın, hayalleri gerçek kılmanın işaretçisidir. Kendimizi çok daha mutlu hissettiğimiz ve rahatladığımız bir dönemdir. Aktif olmak isteği, size yeni fırsatlar getirir. Güçlü bağlantılar kurulur. Dış dünyada sosyal ilişkiler ve özel hayatımızda canlanmalar vardır. Bekar Kovaların hayatına yeni birisi girer. Venüs-Yay burcu geçişinde arkadaşlıklar olsun, özel hayat olsun, ailenizle ilgili konularda olsun bunu arzularız. Öğrendiklerimizi, başkalarıyla paylaşmak bu dönemde etkilidir. İlişkiler rüzgar nereden eserse ona göre yaşanır. Genelde de çabuk aşık olunur. Plan ve projeler yenilikçi bir hevesle hazırlanır. Sizinle aynı yolda ilerleyecek güçlü insanlarla tanışılır. Fazla çabalamadan bir çok şey yapabilirsiniz. Başkalarına yardımcı olursunuz. İnsanları bir araya getir, etkinlik düzenlersiniz. Bilginizi geliştirirsiniz. Yabancı ülke bağlantılı işlerde başarı kazanırsınız.

14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Kovalar, 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyecek Güneş, süresince yeniliklere hevesli olursunuz. Özgür olmak istersiniz. Sadece kendiniz için değil, bütün insanların yararına olacak şekilde düşünürsünüz. Haksızlıklar karşısında dayanamazsınız. Eskiyi geride bırakmak istersiniz. Çevre ilişkileri, girişimler, bilgilenme, haberleşme gibi alanlarda sizi ön saflarda görebiliriz. İş fırsatları bu devrede etkilidir. Özellikle insanları farklı kimliğinizle, giyim tarzınızla, yeteneklerinizle etkileyebilecek güce sahipsiniz. 21-31 OCAK ARASI Sevgili Kovalar, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulmasının ilk önemli vurgusu, sağlıklı yaşam, verimli çalışma ve kendimizi güvende hissetmek arzumuzdur ve bütün bunlar gelişim yolumuzda bundan sonra çok daha önemli olacaktır. Zihin ve beden sağlığımıza önem vereceğiz. İnsanlara bu yönde yardımcı olacağımız meslek veya aktivitelere yöneleceğiz. Gelelim bu Tutulmanın diğer etkilerine, özellikle ilişkide aşırı gurur ve benmerkezcilik sorunlara yol açabilir. Bu partneriniz veya sizin için geçerlidir. Ortaklaşa bir yaşam kurulmuşsa veya kurulacaksa eğer, kişilik haklarınız tabii ki kıymetlidir. Fakat sabit fikirlilik, farklılıklara saygısızlık, bir tarafın özgürlük arzusu, diğerinin baskın kimliği daima sorunlara yol açar. Bu tutulma uzun zamandır problem yaşayan çiftlerin ayrılmalarına neden olabilir. Özellikle aldatma, mali problemler, iş sorunları varsa dikkatli olunmalıdır. Kimi çiftlerde soğukluğa, problemlerle yüzleşmekten kaçınmaya sebep olur. Kimi Kovalar için ani bir evlilik kararı anlamına gelir. Fakat bunun çok iyi düşünülmesinde yarar var. Kimdir, neyin nesidir, iş durumu nasıldır bunları anlamak gerekiyor. Tutulmanın görünümleri, finansal açıdan dikkatli olmayı gerektirir. İş yaptığınız veya bir araya geldiğiniz kişilerle aranızdaki parasal konuları söz ile değil hukuken sağlama almanızda yarar var. Oldubittiye getirmemek lazım. Bütçenizi aşan harcamalardan kaçının. Kime söz verdiğinizi veya kimden söz aldığınızı iyi bilin. Çevre veya iş değişikliğinde bulunacaksanız, her yönüyle gözden geçirin. Nerede oturacaksınız, işe gidip gelmede sorunlar yaşanır mı bunlara bakın. Sigortasız çalışmayın ve çalıştırmayın. İş ortaklığı kuracaksanız güvenilir insanları tercih edin. Bu kişilerin geçmişine bir bakın.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyecek Merkür, aşk hayatımızda iletişimin öncüsü, insanları etkilemede gücümüzün doruk noktasında olduğunu gösteriyor. Sözlerimizle nasıl da arkadaş canlısı olduğumuzu göstereceğiz. Görüş yapımız, ileri düşünce tarzımız, modern yaşam biçimimiz, kültürel etkinliğimiz bizi diğerlerinden farklı kılıyor. İlişkimizde her şey karşılıklı anlaşmaya dayalı olacak. Kafa dengi arkadaşlığa, beraberliğe önem vereceğiz. Anlaşılmaz, huysuz, dediğim dedik kişilerden hoşlanmayacağız. Bu geçişte, parasal krizlerimizi aşabilmek amaçlı düşüneceğiz. Kimlerden ne gibi destekler görebiliriz, nasıl para kazanabiliriz bunları daha dikkatli şekilde gözden geçireceğiz. Kısaca yenilenmek arzumuz, rahat yaşama isteğimiz yüksek olacak.

OCAK Ayı Astroloji Takviminiz Pozitif Enerjili Günler : 3-7-8-9-13-14-17-18-25-26-30-31

Zayıf Enerjili Günler : 1-15-16-21-22-27-28

Aşkta En Şanslı Günler : 17-18

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 10-11

Yeniay : 7-8-9

(Ay-Kova burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay : 21-22-23

(Ay-Aslan burcu geçiş günleri, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.) BALIK 1-6 OCAK HAFTASI Sevgili Balıklar, 1 Ocak saat 05:20-14 Şubat saat 13:51 tarihleri arasında Mars-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Kazanç sağlayan işler için enerjiniz gayet yüksek. Ancak harcamalarınıza dikkat ediniz. Kimseye borç vermeyiniz. Dost yok unutmayınız. Kiminle iş yapıyorsanız güvenilir mi değil mi diye bakınız. Borçlarınızı gününde ödeyiniz. Kimseden de borç almayınız. Bilmediğiniz kişilerle iş yapmayınız. Akıllı bir şekilde kazancınızı değerlendirin. Dalgalanmalar bu alanda sıkça yaşanır. Para gelir, bir yandan gider. Bilip bilmediğiniz işlere, kısa süreli hiçbir gelecek vaat etmeyen köklü olmayan risk taşıyan alanlara yönelmek yerine, akademik kariyerinize, yeteneklerinize, becerilerinize uygun alanlarda faaliyet gösterin. Bu geçiş size çabuk düşünme, çabucak harekete geçme, özgürce hareket etme arzusu verecek. Köklü olanı, uzun vadeli olanı tercih etmelisiniz. Ne fazla iyi niyetli, hayatı kendi haline bırakır gibi ne de öfkeyle oturup zararla kalmak gibi hallerden uzak durmalısınız.

5 Ocak saat 06:40 - 24 Ocak saat 08:49 tarihleri arasında Merkür-Oğlak burcunda seyrini sürdürecek. Bizim de ciddiyetle ilişkilerimizi, dostluklarımızı, projelerimizi, planlarımızı gözden geçirmemiz mümkün olacak. Etrafımızdaki insanlarla öyle pek eğlenceli sohbetlerimiz olmayabilir. Hatta çoğu zaman konuşmalarımız yaşımızdan büyük bir kişi izlenimi yaratabilir. Yaşından olgun veya hayat deneyimi olan kişilerle konuşmak bize güven verir. Gerçekçiyizdir ve derinlemesine düşünürüz. Bu geçiş, duyarlı Balıklar için kararlılık anlamına gelir ki, gayet olumludur.

6 Ocak saat 04:41 Oğlak burcunda Kısmi Güneş Tutulması tüm görünümleriyle olumludur. Hedef belirleme, amacınıza ulaşma, toplumsal ilişkilerde güçlenme, projelerde yer alma, dostlarınızdan destek görme gibi olanaklar kazandırıcıdır. Bütün bunlar maddi açıdan da sizi mutlu edicidir. Yeni bir işe adım atmanız ve bu işi başarıyla bitirmeniz mümkündür. Önümüzdeki bir yıllık süreçte göreceksiniz ki, sanatsal konulardan önemli projelere kadar sizi ön planda görebileceğiz. Güvence elde edebilecek olanaklar, fırsatlar, teklifler karşınıza çıkabilecek. Bunlar gayet olumlu gelişmelerdir. Özellikle sanatla alakalı meslek sahipleri veya sanatla ilgilenen kişiler bu Tutulmadan fayda göreceklerdir. Sergi, organizasyon, teşvik edici gelişmeler, ayrıca insanlara manevi yönde destek olan çalışmalar etkili olacak. Sözgelimi bir teklifle karşılaşabilir, bir grubun içinde yer alabiliriz. Diyeceğim o ki, balıklar için bu Tutulma hakikaten önemli başarıların göstergesidir. İşler kolaylaşır, emrinize amade olur hayat.

7-13 OCAK HAFTASI Sevgili Balıklar, 7 Ocak saat 14:18 - 4 Şubat saat 01:29 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Venüs, egomuzu öne alacağımız bir zaman dilimidir. Yeteneklerimizi gösterme fırsatı bulabiliriz. Bir de Jüpiter-Yay burcu geçişini hesaba katarsak, bu süreçte sosyal ağınız güçlenir. İnsanlar sizi tanır, yaptığınız işi beğenir ve sizinle çalışmak ister. Eskiye değil yeniye yer açılır. Bazen işvereniniz veya siz kendi işinizde değişiklik yaparsınız. Göreviniz veya durumunuz gereği, bilgilenme, araştırma, yolculuklar gündeme gelebilir. Ev-iş arasındaki düzenlemelerin mutlaka iyi yapılması lazımdır. Bazıları özgür hareket edebilecekleri işleri tercih edebilirler. Bu dönemde önyargılarımızı geride bırakacağız. Bu hareketliliğe ayak uyduracağız. Yazacağız, konuşacağız, kendimizi gösterme fırsatı bulacağız. 14-20 OCAK HAFTASI Sevgili Balıklar, 20 Ocak saat:12:00 - 19 Şubat saat:02:04 tarihleri arasında etkili olacak Güneş-Kova burcu geçişinde çalışma hayatında, günlük yaşamda enerjiniz biraz düşebilir. Genelde geriye çekilmek, iç gözlemde bulunmak isteyebilirsiniz. Zaman zaman sizi kimsenin anlamadığını düşünebilirsiniz. Oysaki fiziksel ve ruhsal anlamda kendinize özen gösterme vaktinizdir. Yeni biriyle tanışırsak temkinli olalım. Kimdir neyin nesidir bir anlayalım.

21-31 OCAK ARASI Sevgili Balıklar, 21 Ocak saat 08:12 Aslan burcunda Tam Ay Tutulmasının ilk önemli etkisi, aşk hayatımızdan çocuklarımız ve finansal açıdan kendimizi güvende hissetmek arzumuzdur. Önümüzdeki süreçte bu meseleler son derece önemli olacak. Balıklar garantili işleri, geleceğe dönük projeleri ve hayatı sağlam temeller üzerine inşa edecekler. Çocuk sahibi olmak, yeni bir çevrede yaşamak, eğitim-iş-yakınlarıyla ilgili konularda kendilerini geliştirecekler. Gelelim Tutulmanın asıl önemli etkisine, bireysellik, iradeyi güçlendirmek, özgüveni sağlamak için birilerine ihtiyacınız yok. Siz kendinizi psikolojik ve fiziksel anlamda canlandırmalı, toparlamalı ve arındırmalısınız. Aynı şekilde aşırı gurur, kibir ve sürekli kendinizi merkezde görmek gibi olumsuz duygulardan kurtulmalısınız. Bu Tutulma bir iş değişikliği, bir tedavi ve teşhis süresi, sizi rahatsız eden bir problemden kurtulmak ihtiyacıdır. Kendinizi ait hissetmediğiniz, verimsiz olduğunuz, psikolojik açıdan doyumsuz ve sıkıntılı gördüğünüz ortam ve kişilerden uzaklaşabilirsiniz. Belki bir iyileşme süreci diyebiliriz. Toparlanma zamanı olarak görebiliriz. Beden ve zihin arasındaki uyumu sağlama dönemi olarak görebiliriz. Çalışan bir kişiyseniz, mutlaka sigorta v.b hukuki haklarınızı gözetiniz. İyi niyetinizi kullanmalarına izin vermeyiniz. Çocuklarınız veya işiniz nedeniyle bir çevre değişikliği özellikle mart ayı sonrası yaşanabilir. Maddi açıdan sizi zor duruma sokacak işlere kalkışmayınız. Uzun vadeli olmayan işlerden, ilişkilerden uzak durunuz.

24 Ocak saat 08:49 - 10 Şubat saat 13:50 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Kova burcu ilerleyişi, ilişkinizle ilgili konularda pürüz yaratan noktaları tekrar gözden geçirme gereği duyabilirsiniz. Kafanızın içindeki soru işaretlerini cevaplamak için kendinize zaman tanıyınız. Bir yanıyla size bağlı ancak diğer taraftan sanki bambaşka bir dünyada yaşıyormuş gibi davranan partneriniz ve ilişkiniz hakkında mutlaka gerçekçi olunuz.