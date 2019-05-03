HABER

2019 Özbekistan Milli Medya Yarışması’nda Türkiye Ödülleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 14.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 14. Altın Kalem Özbekistan Milli Medya Yarışması ödülleri, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde sahiplerini buldu.
Başkent Taşkent’teki Türkistan Sarayı’nda gerçekleştirilen törende televizyon, radyo, gazete ve internet dallarında Özbek medyasında yılın en iyileri seçildi. Uluslararası kuruluşlar ve ülkede bulunan yabancı diplomatik misyonlar tarafından da yarışma kapsamında özel ödüller tesis edildi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği, yarışmada 2018’den sonra ikinci kez ödül verdi.
Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği bu sene Özbek medyasında Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunan gazeteciler için dört ayrı dalda özel ödül verdi. Özbekistan Milli Haber Ajansı foto muhabiri Hatam Mamadaliyev “Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan en iyi foto röportaj” ödülüne layık görüldü. “Türkiye ve Özbekistan arasında yatırım alanında işbirliğini geliştirme konulu en iyi yazı” ödülü “Gazeta” haber sitesi muhabiri Elina Sakayeva’ya, “Türkiye ve Özbekistan arasında turizm alanında işbirliğini geliştirme konulu en iyi TV programı” ödülü Mahalle TV sunucusu Sadokat Dadayeva’ya verildi. “Türkiye’nin Dış siyasetini anlatan en iyi haber” ödülünü “Qalampir” haber sitesi muhabiri Sunnatilla Abdullayev kazandı.
Ödüller, sahiplerine Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve Taşkent Büyükelçiliği Basın Müşaviri Davut Gazi Benli tarafından takdim edildi.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
İzmir İngiltere’den 80 bin turist karşılayacakİzmir İngiltere’den 80 bin turist karşılayacak
Büyükelçi Cooter, Vali Pekmez ile bir araya geldiBüyükelçi Cooter, Vali Pekmez ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

'Oyuncu bozuntusu' deyip Gonca Vuslateri'nin yaptıklarını ifşa etti

'Oyuncu bozuntusu' deyip Gonca Vuslateri'nin yaptıklarını ifşa etti

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.