2019 Özbekistan Milli Medya Yarışması’nda Türkiye Ödülleri

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 14. Altın Kalem Özbekistan Milli Medya Yarışması ödülleri, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde sahiplerini buldu.

Başkent Taşkent’teki Türkistan Sarayı’nda gerçekleştirilen törende televizyon, radyo, gazete ve internet dallarında Özbek medyasında yılın en iyileri seçildi. Uluslararası kuruluşlar ve ülkede bulunan yabancı diplomatik misyonlar tarafından da yarışma kapsamında özel ödüller tesis edildi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği, yarışmada 2018’den sonra ikinci kez ödül verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği bu sene Özbek medyasında Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunan gazeteciler için dört ayrı dalda özel ödül verdi. Özbekistan Milli Haber Ajansı foto muhabiri Hatam Mamadaliyev “Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan en iyi foto röportaj” ödülüne layık görüldü. “Türkiye ve Özbekistan arasında yatırım alanında işbirliğini geliştirme konulu en iyi yazı” ödülü “Gazeta” haber sitesi muhabiri Elina Sakayeva’ya, “Türkiye ve Özbekistan arasında turizm alanında işbirliğini geliştirme konulu en iyi TV programı” ödülü Mahalle TV sunucusu Sadokat Dadayeva’ya verildi. “Türkiye’nin Dış siyasetini anlatan en iyi haber” ödülünü “Qalampir” haber sitesi muhabiri Sunnatilla Abdullayev kazandı.

Ödüller, sahiplerine Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve Taşkent Büyükelçiliği Basın Müşaviri Davut Gazi Benli tarafından takdim edildi.

