"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" iş birliği protokolü imza töreni

Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak belirlenen 2019 yılında yapılacak etkinliklerde, İslam bilim tarihine ve medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ile çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması planlanıyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, konuşmasına geçen yıl ebediyete irtihal eden merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'ın kıymetli hatırasına saygıyla başlamak istediğini belirterek, "Bizler Anadolu toprakları üzerinde büyük bir mirasla yaşıyoruz. Bu mirasın izleri, hayatımızın her alanına tezahür ediyor. Bu toprakların yetiştirdiği fikir ve bilim insanlarımızı, bilginlerimizi yeni nesillere tanıtabildiğimiz takdirde, bu mirasa hakkıyla sahip çıktık diyebiliyoruz. Bunu bir görev ve sorumluluk olarak üzerimizde taşımak zorundayız." dedi.

İslam bilim tarihine ve akademi dünyasına yaptığı katkıları, ülke sınırlarını aşarak tüm dünyada kabul görmüş olan merhum Fuat Sezgin ve eserlerini sadece ülke sınırları içinde kalmadan ulaştıkları her noktada gelecek nesillere tanıtabilmenin de bu sorumluluklarından biri olduğunu dile getiren Kaan, imzalayacakları protokolle ilk adımı atacakları bu iş birliği çerçevesinde, MÜSİAD olarak bu sorumluluğun bir kısmını diğer paydaşlarla üstlendiklerini söyledi.

MÜSİAD olarak, her zaman ülkeye, millete ve içinde yaşadıkları dünyaya karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini aktaran Kaan, ''Bütün adımlarımızı bu sorumluluğumuzun bilinciyle atıyoruz.

Bizler, Türkiye'de 87, yurt dışında 94 ülkede 224 irtibat noktasıyla faaliyet gösteren ve dünyanın hemen hemen her noktasında insanlara temas eden bir yapıyız. Bu gücümüzü bu kez, İslam bilim tarihi ve akademi dünyamıza büyük emekler veren değerli hocamızın bizlere bıraktığı eserleri tanıtabilmek amacıyla değerlendireceğiz." diye konuştu.