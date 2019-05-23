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2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan: - "Hocamızın aramızdan ayrılışı elbette bir dramdır. Kendisi açısından bir film çekilseydi, onun hikayesi aslında bir zafer hikayesidir"

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Hocamızın aramızdan ayrılışı elbette bir dramdır. Kendisi açısından bir film çekilseydi onun hikayesi aslında bir zafer hikayesidir." dedi.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuşma yapan Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsünün mezunlarını verdiğini, doktora öğrencilerini kabul ettiklerini, kütüphanelerinin de hizmete girdiğini söyledi.

Fuat Sezgin'in hayatını kaybetmeden bir-iki sene önce kitaplarıyla ve enstitü öğrencileriyle vakit geçirdiğini anlatan Erdoğan, "Kendi ifadesiylede hayatının en bahtiyar saatlerinden bir tanesiydi." diye konuştu.

Erdoğan, Fuat Sezgin'in eserleri ve hayatına dair bilgiler vererek, şunları söyledi:

"Hocamızın aramızdan ayrılışı elbette bir dramdır. Kendisi açısından bir film çekilseydi, onun hikayesi aslında bir zafer hikayesidir. Ama 'milletimiz' derdi, hep derdi, 'milletim' derdi. Bizim milletimiz açısından, İslam ümmeti açısından hocamızın hikayesi aslında bizim dramımızdı. Aynı zamanda Cumhuriyet'i cumhura yar etmeyecek düzeyde cumhuru ile inatlaşan, kendi karanlığını aydınlık sanan bir yüzleşme hikayesiydi. Onun için üçüncü yönü de hocamızın, hayat hikayesinin sanıyorum bu kesimlerin kendi karanlıklarıyla yüzleşmesi, kendini aydın zannedenlerin bu ülkeyi ne kadar yıllar boyunca oyaladığının anlaşılması ve bununla hesaplaşılması gerçeğidir sanıyorum."

Programda, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya ile 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ersan Aslan da birer konuşma yaptı.

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