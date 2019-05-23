Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde, ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'de tarih, kültür, sanat ve edebiyat başta olmak üzere sosyal bilimler alanlarının yeniden cazibe kazandığını söyledi. İleriki yıllarda bu gayretleri devam ettireceklerini belirten Erdoğan, Türkiye'de bir büyük kütüphaneye sahip olunmadığını ancak şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon ciltlik bir kütüphane yapıldığını, 3-4 ay içerisinde açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi. Erdoğan, aynı şekilde İstanbul'daki eski Rami Kışlası'nı da 6 milyon ciltlik bir büyük kütüphaneye dönüştürdüklerini anlatarak, "Oradan da yine İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm gençliğimizi, tüm ilim ehli olabilecek gençlerimizi inşallah bu dev kütüphanelere sahip kılacağız. Bunlar dev mi? Değil. 150 milyon ciltlik kitaba sahip olan dünyada kütüphaneler var. Bizimki bu noktada daha çok gerilerde ama dedik ki 'Bir şeye başlarsak biter, başlamazsak hiç bitmez.' Milyonları konuştuğumuz kütüphanemiz yoktu ama şimdi var. Bunları yakından takip ederek dünyaya inşallah açılmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Müslüman bilim adamlarının eserlerini iftiharla takip ediyoruz" Medeniyet inşa etmenin, her topluma nasip olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz bu konuda şanslı bir milletiz. Her şeyden önce dinimiz olan İslam'ın kadim ve çok zengin bir medeniyet birikimi var. İslam ilim adamlarının tıptan astronomiye, matematikten kimyaya, fizikten siyaset bilimine kadar dünyaya kazandırdıkları birikim bugün dahi insanlığın yolunu aydınlatmayı sürdürüyor. Geniş bir coğrafyada süren bu çalışmaların kıymetini Fuat Hocamız gibi ilim erbabımızın çalışmalarıyla adeta yeniden keşfediyoruz. Bunun yanında millet olarak medeniyet geçmişimiz, 5-6 bin yıl öncesine kadar götürülüyor. İslam öncesi dönemden başlayan bu büyük medeniyet yürüyüşü, ecdadın Müslümanlıkla şereflenmesinin ardından çok daha zengin bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Bugün ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde Müslüman bilim adamlarının ortaya koydukları eserlerini, başarılarını iftiharla takip ediyoruz." Erdoğan, "Burada üzerinde asıl uzun uzun düşünmemiz gereken husus, bu çalışmaları kendi medeniyet coğrafyamızda yürütecek iklimi niçin oluşturamadığımızdır. Türkiye olarak yavaş yavaş bu konuda kendimizi müspet yönde ayrıştırdığımıza inanıyorum. Bilim insanlarımıza, birikimlerini ülkemizde değerlendirebileceklerini, böyle bir zemini hazırlamaya başladığımızı da gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bilimi ve teknolojiyi sadece insanlığın hayrına kullanacağız" Bu gelişmenin aynı zamanda medeniyetin üzerindeki küllerin dağılmaya, ateşin yeniden harlanmaya başladığı anlamına geldiğini belirten Erdoğan, bilimin ve teknolojinin insanlığa sağlayacağı faydalar ve zararların, onun gerisindeki felsefeyle, inançla, amaçla ilgili olduğunu söyledi. Erdoğan, insanı herhangi bir meta olarak gören anlayışla üretilen bilim ve teknolojinin, ancak dünyadaki adaletsizliği artırmaya ve zulmü çoğaltmaya yarayacağını vurgulayarak, şunları söyledi: "Buna karşılık insanın yaratılmışların en şereflisi olduğu anlayışıyla yürütülen bilim ve teknoloji faaliyetleri, dünyadaki herkes için mutluluk, huzur, refah kaynağı haline dönüşür. Nasıl aynı malzemeyle sadece doz farkıyla zehir de ilaç da yapılabilirse, bilim ve teknolojinin sonuçlarıyla da benzer neticeler elde etmek mümkündür. Atomu parçalayarak, insanlık için en ucuz enerji kaynağını üreten de insanları toplu şekilde katleden de aynı bilim ve teknoloji değil mi? Öyleyse biz, bilimi ve teknolojiyi sadece insanlığın hayrına kullanacağız. Bıçak katilin elinde insanı öldürür ama aynı şekilde bıçak değil neşter, doktorun ve cerrahın elinde hayat kurtarır. Fark bu. Bunun için önce dengeyi sağlamak gerekiyor."

- "Tavsiye ediyorum; Gülhane Parkı'na muhakkak uğrayın" Türkiye olarak savunma sanayine verdikleri önemin gerisinde işte bu anlayışın bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Güçlerin dengesiz olduğu bir yerde idealleri hayata geçirecek imkan oluşturmak mümkün değildir. Biz, milletimiz, mensubu olduğumuz ümmet ve tüm insanlık için barış, huzur, güven, refah, adalet, esenlik dolu bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Fuat Sezgin Hocamızın açtığı yol, bize işte böyle bir gelecek için neler yapmamız gerektiğinin ipuçlarını veriyor. Onun için ben özellikle gençlerimize tavsiye ediyorum; Gülhane Parkı'na muhakkak uğrayın, müzeyi muhakkak gezin. Neler yapmışlar, Fuat Hocamız nelerin başını bu noktada çekmiş, kütüphanesini muhakkak görün. İnanıyorum ki onlar, sizin ufkunuzu daha da artıracaktır, daha da geliştirecektir. Sizin geleceğe bakışınızı bu noktada çok daha teşvik edecektir. Bu bakımdan Gülhane Parkı bizim çok fakirdi, garipti ama bu kütüphaneyle Gülhane Parkı'nı da zenginleştirmiş olduk."