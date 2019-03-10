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"2019 raftingin zirve yapacağı yıl olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı turistler, Melen Çayı'na gelerek özel kıyafetlerle 16 kilometrelik parkurda doğanın ve suyun tadını çıkarıyor - Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Yoğun taleple yeni sezona giriş yaptık. 2019 raftingin zirve yapacağı yıl olacak. Beklentilerimiz çok yüksek, hem yurt içi hem de yurt dışından talepler var"

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Melen Çayı'nda, sezonun ilk haftalarındaki yoğun talep, tesis sahiplerini sevindiriyor.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda sezonun başlamasıyla yoğun taleple karşılaşan tesis sahipleri, sezona bereketli giriş yaptı.

Yerli ve yabancı turistler, Melen Çayı'na gelerek özel kıyafetlerle 16 kilometrelik parkurda doğanın ve suyun tadını çıkarıyor.

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona yoğun taleple başladıklarını söyledi.

Rafting sezonunun hızlı başladığını ifade eden Tepe, şunları kaydetti:

"Yoğun taleple yeni sezona giriş yaptık. 2019 raftingin zirve yapacağı yıl olacak. Beklentilerimiz çok yüksek, hem yurt içi hem de yurt dışından talepler var. Bu konuda Düzce Melen Çayı tesisleri olarak çağ atladık. Türkiye'nin rafting merkezi haline geldik. Kentin, İstanbul-Ankara'nın ortasında olması dolayısıyla bunu iyi bir şekilde değerlendirdik."

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerin sadece hafta sonu değil, haftanın her günü rafting yaptığını aktaran Tepe, "Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki hafta tekrar yağmur olacağını söylüyor. Bu da bizim için Melen Çayı'nın daha da yukarıya çıkması demek, sezonun da daha uzun olacağı anlamına geliyor. Bizim için yağmur ve kar çok önemli. Yağış ne kadar olursa insanlar daha çok tercih ediyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce melen çayı Rafting

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