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“2019” Red Bull Music sunumuyla bir geceliğine geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Ggeleceğin kulübü’ olarak lanse edilen; konsepti, dans şovları ile bilinen Club 2019, tekrar kapılarını açtığı 19 Nisan Cumartesi akşamı büyük bir ilgiyle karşılandı.Ceylan Çaplı’nın Şeniz Bengüer ve Mehmet Cavcı ile hayata geçirdiği 90’ların efsane kulübü “2019” Red Bull Music sunumuyla bir geceliğine geri döndü.Açık olduğu iki yaz boyunca fırtınalar estiren, ‘geleceğin kulübü’ olarak lanse edilen; konsepti, dans şovları ile müdavimlerinin akıllarında hala yerini koruyan Club 2019, tekrar kapılarını açtığı 19 Nisan Cumartesi akşamı büyük bir ilgiyle karşılandı.

Ggeleceğin kulübü’ olarak lanse edilen; konsepti, dans şovları ile bilinen Club 2019, tekrar kapılarını açtığı 19 Nisan Cumartesi akşamı büyük bir ilgiyle karşılandı.
Ceylan Çaplı’nın Şeniz Bengüer ve Mehmet Cavcı ile hayata geçirdiği 90’ların efsane kulübü “2019” Red Bull Music sunumuyla bir geceliğine geri döndü.
Açık olduğu iki yaz boyunca fırtınalar estiren, ‘geleceğin kulübü’ olarak lanse edilen; konsepti, dans şovları ile müdavimlerinin akıllarında hala yerini koruyan Club 2019, tekrar kapılarını açtığı 19 Nisan Cumartesi akşamı büyük bir ilgiyle karşılandı. Hem zamanında kulübün eski müdavimleri hem de o günlere şahit olamamış müzikseverleri Volkswagen Arena’da buluşturan bu deneyime 2 binden fazla müziksever katılım gösterdi.
Mekana giriş yaparken hurda otomobillerle karşılaşan katılımcılar ana sahnede zamanında Club 2019’da çalmış isimlerle müziğin tadını çıkardı. Club 2019’daki gibi TIR dorsesinin üzerinde yer alan DJ deskte sırasıyla; Mehmet Cavcı, Cure-Shot, Ahmet Şendil, Dimitri, U.F.U.K, Derrick May veTangun yer aldı. Radio 2019 sahnesinde ise Zeynep Erbay, Elif Koçman, İlker Aksungar, Fuchs & Cervus, Evren Ulusoy, Mehmet Özbek ve Juniormüzikseverlerle buluştu.

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