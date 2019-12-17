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2019 savaş ve çatışmaların yılı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 11:26 | Son Güncelleme

2019 yılında dünyada toplam 27 savaş ve silahlı çatışma kayıt altına alındı.

2019 savaş ve çatışmaların yılı oldu

Geçen yıl bu rakam 28 olarak belirlenmişti.Hamburg Üniversitesi bünyesindeki Savaş Nedenleri Araştırmaları Çalışma Grubu tarafından Pazartesi günü açıklanan rapora göre dünya çapındaki silahlı çatışmaların sayısı bir önceki yıla göre bir miktar azaldı. Raporda, 2018'de 28 olarak kayıtlara geçen savaş ve çatışma sayısı bu yıl 27 olarak saptandı.

Raporda bu yıl Sudan'ın Güney Kordofan Eyaleti ve Mavi Nil bölgelerindeki çatışmaların sona erdiği belirtildi. 2018 yılında tırmanarak silahlı çatışmaya evrilen İsrail-Filistin anlaşmazlığı, 2019 yılında daha düşük yoğunlukla sürdü. Bunun yanında Mozambik'te radikal İslamcı bir grupla yeni bir silahlı çatışma başladı.

2019 yılında savaşlardan en çok etkilenen bölge, Afrika oldu. Hamburg merkezli çalışma grubunun raporuna göre, kıtada geçen yıl 10 savaş gerçekleşti. Bunların arasında Kamerun, Kongo'nun doğusu, Nijerya (Boko Haram), Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar sayıldı.

Bunları Orta ve Yakın Doğu ve Asya bölgelerindeki yedi silahlı çatışma takip etti. Latin Amerika ve Avrupa'da ise Kolombiya ve Ukrayna'nın doğusundaki savaşlarla birer silahlı çatışma yaşandı.

Suriye iç savaşı ön planda

2019'daki savaşlar arasında en fazla siyaset ve medyanın ilgisi yeniden Suriye odaklıydı. Hükümet ile muhalifler arasında İdlib bölgesinde süren çatışmaların yanı sıra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri müdahalesi dikkatleri üzerine çekti.

Mali'deki savaş da coğrafi olarak yayılarak komşu Burkina Faso'ya sıçradı. Burkina Faso bunun sonucunda İslamcı muhaliflerin saldırılarına maruz kaldı.

Çalışmalarını Hamburg'da sürdüren Savaş Nedenleri Araştırmaları Çalışma Grubu, yıllık raporunu 1986'dan bu yana yayınlıyor. Grup savaşı, iki veya daha fazla silahlı tarafın yer aldığı şiddet içerikli bir kitle çatışması olarak nitelendiriyor. Sözkonusu taraflar arasındaki silahlı gruplardan en az birinin, hükümetin silahlı kuvvetleri olması gerekiyor.

epd/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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