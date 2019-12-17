2019 savaş ve çatışmaların yılı oldu

Geçen yıl bu rakam 28 olarak belirlenmişti.Hamburg Üniversitesi bünyesindeki Savaş Nedenleri Araştırmaları Çalışma Grubu tarafından Pazartesi günü açıklanan rapora göre dünya çapındaki silahlı çatışmaların sayısı bir önceki yıla göre bir miktar azaldı. Raporda, 2018'de 28 olarak kayıtlara geçen savaş ve çatışma sayısı bu yıl 27 olarak saptandı.

Raporda bu yıl Sudan'ın Güney Kordofan Eyaleti ve Mavi Nil bölgelerindeki çatışmaların sona erdiği belirtildi. 2018 yılında tırmanarak silahlı çatışmaya evrilen İsrail-Filistin anlaşmazlığı, 2019 yılında daha düşük yoğunlukla sürdü. Bunun yanında Mozambik'te radikal İslamcı bir grupla yeni bir silahlı çatışma başladı.

2019 yılında savaşlardan en çok etkilenen bölge, Afrika oldu. Hamburg merkezli çalışma grubunun raporuna göre, kıtada geçen yıl 10 savaş gerçekleşti. Bunların arasında Kamerun, Kongo'nun doğusu, Nijerya (Boko Haram), Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar sayıldı.

Bunları Orta ve Yakın Doğu ve Asya bölgelerindeki yedi silahlı çatışma takip etti. Latin Amerika ve Avrupa'da ise Kolombiya ve Ukrayna'nın doğusundaki savaşlarla birer silahlı çatışma yaşandı.