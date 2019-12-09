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2019 Senegal Dönüşüm Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:17 | Son Güncelleme

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: - "Daha yaşanabilir ve güvenli şehirler kurmak için bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu kullanarak yenilikçi çözümler bulmak istiyoruz" - İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar: - "Bugün, çözüm bulma konusunda kararlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için katkıda bulunacak bilim adamlarını ve yenilikçileri kutlamak için buradayız"

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, dünyada kentlerde nüfus giderek arttığını, daha yaşanabilir ve güvenli şehirler için bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu kullanarak yenilikçi çözümler gerektiğini belirtti.

Başkent Dakar'da hükümet ve İslam Kalkınma Bankası (İKB) iş birliğiyle Batı Afrika'nın kalkınmasının önündeki engellerin bilimsel, teknolojik ve yenilikçi hedeflerle nasıl aşılacağının ele alındığı "2019 Senegal Dönüşüm Zirvesi" düzenlendi.

Diamniadio bölgesindeki Abdou Diouf Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye, Senegal Cumhurbaşkanı Sall, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Dr. Bandar Hajjar, zirvenin organizatörlerinden İKB Başkan Danışmanı ve Dış İlişkiler Yöneticisi Hayat Sindi'nin yanı sıra çok sayıda bakan, yabancı diplomat ile farklı ülkelerden girişimciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan zirvenin açılışında ünlü insanları özdeşleştirdiği nesnelerle resmeden Senegalli genç sanatçı Boubou Niang'ın Cumhurbaşkanı Sall'i tabloya resmettiği performansı büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Sall, burada yaptığı konuşmada, ilk defa İKB üyesi bir ülkede bu tür bir konferans düzenlendiğine işaret ederek, Senegal'in zirveye ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Dünyanın artan nüfusu karşısında girişimcilere büyük iş düştüğünü kaydeden Sall, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) tahminlerine göre, 2050'ye kadar 1 milyardan fazlası Afrika'da olmak üzere 6,5 milyar insanın kentlerde yaşamaya başlayacağını belirtti.

"Daha yaşanabilir ve güvenli şehirler kurmak için bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu kullanarak yenilikçi çözümler bulmak istiyoruz." diyen Sall, İKB'nin bu noktada önemli rol üstlenebileceğinin altını çizdi.

Sall, zirvenin ana temasının da ülkelerin kendilerini buna hazırlaması olduğunu vurguladı.

Afrika ülkelerini genç araştırmacılar ve girişimciler tarafından geliştirilen yenilikçi çözümleri benimsemeye davet eden Sall, “Sivil toplumda önemli bir şeyler oluyor. Araştırmacılar ve genç girişimciler devletlere çok daha ucuz yenilikçi çözümler sunuyor.” ifadesini kullandı.

- Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada "yenilikçilik" vurgusu

İKB Başkanı Hajjar da çözüm bulma konusunda kararlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için katkıda bulunacak bilim adamlarını ve yenilikçileri kutlamak için zirveye katıldıklarını söyledi.

Kalkınma hedefleri doğrultusunda Senegal hükümetini desteklemeye hazır olduklarını belirten Hajjar, İKB’nin çalışma modelini güncelleyerek tüm üye ülkelere geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak bir model yaratma çabasında olduklarını kaydetti.

Zirvede tartışılan ana konular arasında iklim değişikliği, ulaştırma, kamusal alanların gerekliliği, eğitim ve sağlık hizmetleri de yer aldı.

Zirvenin bir sonraki ayağı gelecek yıl Kazakistan'da yapılacak.

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