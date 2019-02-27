2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda ödüller belli oldu

İşte Türkiye dahil birçok ülkeden ödül kazanan fotoğraflardan bazıları...
Türk yarışmacının da katıldığı 2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda Ulusal Ödül'ü kazananlar belli oldu
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Ulusal Ödül kategorisinde kazananlardan Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'ın 'Artisan' fotoğrafında eşeğe binilmesi için kullanılan yumuşak yastığı yapan usta görüntülendi.
Ulusal Ödül kategorisinde kazananlardan Myanmar'lı fotoğrafçı Kyaw Win Hlaing'in 'Dans ederken...' isimli çalışması.
Kazananlardan Avustralyalı fotoğrafçı Nyree Cox'un 'Riyad'lı Girişimciler' isimli çalışması.
Tayvan'lı fotoğrafçı Yung-sen Wu'nun çalışması.
Kazananlardan Slovakyalı fotoğrafçı Radoslav Cernicky'nin 'Altın Dalgalar' isimli fotoğrafı, Çek Cumhuriyeti'nin güzel manzaralarıyla bilinen Moravya bölgesinde çekildi.
Estonyalı fotoğrafçı Hendrik Mandla'nın 'Güçlü Doğa' isimli görüntüsü, İzlanda'nın Thorsmork bölgesinde bulunan Valanhukur Dağı'nın zirvesinden çekildi.
Ulusal Ödül kategorisinde kazananlardan Fransız fotoğrafçı Greg Lecoeur'un fotoğrafı.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, 2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Ulusal Ödül kategorisinde kazananlardan İzlandalı yarışmacı Arvids Baranovs'un Kerlingarfjöll isimli çalışması.
Vietnamlı fotoğrafçı Khanh Phan'ın fotoğrafında Vietnam'da düzenlenen Gong Festivali'ne katılan hayalet kostümlü baba ile oğlu görüntülendi.
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Ulusal Ödül kategorisinde kazananlardan Alman fotoğrafçı Baerbel Brechtel'in 'Bizi Takip Edin' isimli çalışması.
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Ulusal Ödül kategorisinde kazananlardan Rus fotoğrafçı Sergey Shcherbakov'un 'Bir Gece' isimli fotoğrafı, Polonya'nın Gdansk kentinin merkezinde çekildi.
Ulusal Ödül kategorisinde kazananlardan Umman'lı fotoğrafçı Abdulla AL-Mushaifri'nin Sihirli Kapı isimli çalışması.
Kazananlardan İspanyol fotoğrafçı Manuel Enrique González Carmona'nın 'Yüz Yüze' isimli çalışması.
Kazananlardan Portekizli fotoğrafçı Rui Caria'nın 'Düğün Günü' çalışması.
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Ulusal Ödül kategorisinde kazananlardan Sırp fotoğrafçı Ranko Djurovic'in 'Kız Kardeşleri' isimli fotoğrafı, Sırbistan'ın İvanovo köyünde çekildi.
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