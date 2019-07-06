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"2019 Tecrübe Paylaşım Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar: - "Bu yıl 35 ülkeye gidecek 500'ün üzerinde öğrenci kardeşimizin de dahil olmasıyla bugüne kadar bin 200'ün üzerinde öğrencimizin programa katılımı sağlanmış olacak" - "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünyanın her yerine uzanıp nerede bir dertli varsa Türkiye olarak oraya gidin. Az veya çok yardımda bulunacağız.' düsturuna ayna olan gençlerimiz, sağlık taraması, okul tadilatı, insani yardım faaliyetleri gibi pek çok projeyle Türkiye'nin dost elini en uzak coğrafyalara uzatacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar, bu yıl 35 ülkeye gidecek 500'ün üzerinde öğrencinin de dahil olmasıyla bugüne kadar bin 200'ün üzerinde öğrencinin programa katıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünyanın her yerine uzanıp nerede bir dertli varsa Türkiye olarak oraya gidin. Az veya çok yardımda bulunacağız.' düsturuna ayna olan gençlerimiz, sağlık taraması, okul tadilatı, insani yardım faaliyetleri gibi pek çok projeyle Türkiye'nin dost elini en uzak coğrafyalara uzatacaktır." dedi.

Kayalar, TİKA tarafından; Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve TÜGVA başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla TÜGVA Florya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı'nda konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın TİKA Başkanlığı döneminde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın fikri öncülüğünde hayata geçirilen, ilk uygulamaları 5-6 yıl öncesine dayanan Tecrübe Paylaşım Programı'nın son 3 yıldır düzenli olarak gerçekleştirildiğini aktaran Kayalar, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katıldığı programın Türkiye adına önemli bir uluslararası gençlik hareketine dönüştüğünü belirtti.

Programla ilgili bilgi veren Kayalar, "Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden seçilen genç arkadaşlarımız Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika gibi uzak yakın demeden ülkelere giderek, kalkınma, iş birliği, kültürel ve sosyal projelere dahil olmakta, ülkemizin aktif, insani ve kalkınma diplomasisini sahada tecrübe etmektedir. İnşallah bu yıl 35 ülkeye gidecek 500'ün üzerinde öğrenci kardeşimizin de dahil olmasıyla bugüne kadar bin 200'ün üzerinde öğrencimizin programa katılımı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

- "Gençlerimiz Türkiye'nin dost elini en uzak coğrafyalara uzatacaktır"

Serkan Kayalar, programın basit bir öğrenci hareketliliği ötesinde çok daha büyük anlamlar ifade ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünyanın her yerine uzanıp nerede bir dertli varsa Türkiye olarak oraya gidin. Az veya çok yardımda bulunacağız.' düsturuna ayna olan gençlerimiz, sağlık taraması, okul tadilatı, insani yardım faaliyetleri gibi pek çok projeyle Türkiye'nin dost elini en uzak coğrafyalara uzatacaktır. Samimi bir şekilde yapılan tüm hayırların bir parçası olan gençlerimiz ülkemizin girişimci ve insani diplomasisinde aktif rol alacak, geniş bir coğrafyada onlarca yerel paydaşımız ile etkileşim içine girecektir. Kurumlarımızın ve gençlerimizin dünyanın dört bir yanında samimi bu faaliyetleri bugün bereketini gösterirken, gelecekte de ülkemiz, medeniyetimiz, dünyada iyilik namına meyvelerini ziyadesiyle verecektir."

Kayalar, programın katılacak tüm gençler için hayırlı olması, gençlerin gidecekleri coğrafyalarda değerli hikayeler, tecrübeler ve baki dostluklar kazanmaları temennisinde bulundu.

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2019 Tecrübe Paylaşım Programı TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

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