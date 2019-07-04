"2019 Tecrübe Paylaşım Programı" İstanbul'da tanıtılacak

İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtımı, 6 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.

TİKA tarafından; Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve TÜGVA başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla 2019 Tecrübe Paylaşım Programı düzenlenecek.

Programın tanıtım toplantısı, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da TÜGVA Florya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda yapılacak. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar ve Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor.

Türkiye'de öğrenim gören lisans öğrencilerinin Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Asya, Güney Amerika gibi TİKA'nın ve ülkedeki diğer kurum ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyette bulunduğu coğrafyalarda gençlerle iletişim kurması, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve kalkınma iş birliği faaliyetlerinin temeli sayılan projelerin yürütülmesine katkı sağlayacak programa, 114'ü Türkiye, 41'i yurt dışından 155 farklı üniversiteden öğrenciler dahil olacak.

Ayrıca, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek program çerçevesinde Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci 35 ülkede saha ziyareti yapacak.

Öğrenciler gittikleri ülkelerde TİKA projelerinde aktif şekilde yer alırken, yerel kamu kurumları ve ülkedeki Türk kurumlarını ziyaret edecek, partner ülke öğrencileri ile tecrübe paylaşımı yapacak, kültürel ve sosyal programlara katılacak.

