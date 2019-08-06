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Uzmanlardan korkutan açıklama: Tarihin en sıcak Temmuz ayı

06.08.2019 11:00 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği gözlemleme kurumu, Temmuz 2019’un kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu bildirdi.

Uzmanlardan korkutan açıklama: Tarihin en sıcak Temmuz ayı

Uzmanlar bunu küresel ısınmaya bağlıyor.Temmuz 2019 kayıtlara geçen en sıcak ay oldu. Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumu olan Copernicus Climate Change Service'in verdiği bilgiye göre, geçen ay daha önceki rekorun sahibi olan Temmuz 2016'dan ortalama 0,04 santigrat derece daha sıcak geçti.

Copernicus Climate Change Service Başkanı Jean-Noël Thépaut, "Sera gazı salımı ve bunun küresel sıcaklıklar üzerindeki etkisi devam ettiği sürece gelecekte yeni rekorlar kırılacak” uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, geçen ay dünya genelinde ölçülen sıcaklıkların Sanayi Devrimi öncesi döneme göre ortalama yaklaşık 1,2 santigrat derece daha fazla olduğu kaydedildi. Sıcaklık kayıtları resmi olarak 1880 yılından bu yana tutuluyor.

Rekor kıran sıcaklıklar Temmuz ayında Avrupa'da rekor sıcaklıklar kaydedilmişti. Almanya'da sıcaklıklar ilk kez 42 santigrat dereceye çıkarken, Paris'te de kayda geçen en sıcak gün yaşandı. İklim bilimi üzerine çalışmalar yürüten dokuz laboratuvardan oluşan Fransız Pierre-Simon Laplace Enstitüsü'nden Robert Vautard, Batı Avrupa'da gözlemlenen aşırı sıcakların, iklim değişikliği olmadan büyük bir ihtimalle mümkün olamayacağı görüşünü savunuyor.

AB'nin iklim değişikliği gözlemleme kurumu olan Copernicus Climate Change Service, temmuz başında yaptığı açıklamada Haziran 2019'un da kayıtlara geçen en sıcak haziran ayı olduğunu duyurmuştu.

Uydu verilerini değerlendiren AB kurumunun internet sitesinde yapılan açıklamada, son verilerin, bu yılın rekor kıran sıcaklıklar getirmeye devam ettiğine işaret ettiği belirtiliyor.

2019'daki her ayın, söz konusu ayın en sıcak dört verisine ulaştığı kaydedilen açıklamada, Haziran 2019'un kırdığı rekordan sonra, Temmuz 2019'un da sıcaklıklar açısından sıra dışı bir ay olduğunun teyit edildiği vurgulandı.

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